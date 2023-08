I film da vedere al cinema questa settimana (3 agosto-9 agosto 2023)

Il cinema inizia a prendersi la sua pausa estiva, ma non mancano le nuove uscite. Giovedì 3 agosto 2023 si apre la nuova settimana di cinema all’insegna di Marion Cotillard, co-protagonista della grande esplorazione dei sentimenti di “Fratello e sorella” firmato da Arnaud Desplechin. Tutt’altro tipo di esplorazione quella della squadra di Jonas Taylor, nelle pericolose profondità marine di “Shark 2 – L’abisso”. Al cinema anche il futuristico thriller di Alessio Liguori “Black Bits”; scopriamo dunque trame e trailer di tutte i titoli in sala da giovedì.

Fratello e sorella

Film di Arnaud Desplechin, con Marion Cotillard e Melvil Poupaud

Alice e Louis non si vedono e non si parlano più da tempo, evitandosi ostinatamente da oltre vent’anni, senza nemmeno salutarsi. I due fratelli sono ormai prossimi ai cinquant’anni: lei è una famosa attrice di teatro, lui un poeta che lavora come insegnante dopo aver perso il suo bambino. Il tragico e improvviso incidente che coinvolge i loro genitori, però, li costringe a ritrovarsi allo stesso capezzale e a riavvicinarsi, aprendo la strada a nuovi sentimenti reciproci.

Presentato al Festival di Cannes 2022 – dove ha ricevuto una standing ovation di oltre cinque minuti – il nuovo film di Arnaud Desplechin è un film implacabile, forte, un viaggio di sentimenti che vanno dall’odio quasi nevrotico all’emergere di nuove e sconosciute sensazioni, il tutto in un’atmosfera intima e valorizzata dai suoi interpreti. Marion Cotillard non ha parlato per tutte le riprese con Melvil Poupad, spiegando di aver cercato di ricreare fedelmente l’astio tra i due personaggi.

Shark 2 – L’abisso

di Ben Wheatley, con Jason Statham e Sienna Guillory

A capo di una coraggiosa squadra di esploratori subacquei, Jonas Taylor si avventura in una particolare fossa oceanica dove l’ecosistema è rimasto intatto, senza mai essere mutato dall’intervento dell’uomo. Le profondità dell’oceano si trasformeranno ben presto in quelle dell’inferno, vista la presenza dei giganteschi megalodonti, ma anche di un’operazione mineraria condotta da dei predatori. L’esplorazione diventerà così una grande corsa contro il tempo.

Basato sul romanzo “Meg: A Novel of Deep Terror” del 1997 di Steve Alten (il primo di una serie di otto libri sugli squali), Shark 2 è il sequel diretto di Shark – Il primo squalo del 2018 ed è ambientato quattro anni dopo gli eventi del primo capitolo. L’esperto di salvataggi subacquei Jonas Taylor, interpretato da Jason Statham, questa volta guida una squadra di esploratori in una lotta per la sopravvivenza, tra colossali animali preistorici e saccheggiatori dell’ambiente.

Black Bits

di Alessio Liguori, con Yvonne Mai e Jordan Alexandra

Dora e Beth sono amanti, ma anche due abilissime ladre. Con il loro ultimo, grande, colpo sono riuscite a mettere le mani su due importantissimi neurochip della Black Bits, società attiva nel dark web. Le due si rifugiano così in tutta tranquillità in montagna, in una futuristica “safe house” lontana da tutto e da tutti, apparentemente indisturbate. Non sanno però che non tutto è filato liscio: Hank, una presenza oscura e inaspettata, metterà a rischio il loro rifugio, e la coppia si ritroverà all’interno di una realtà ben più grande di loro.

A 10 anni dal suo debutto con Report 51, Alessio Liguori firma un thriller sci-fi con le idee ben precise, sia nella sostanza che nell’estetica di un mondo dalla tecnologia avanzata, in una produzione italo-polacca arricchita dal cast internazionale. La parola d’ordine è adrenalina.