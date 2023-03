I film da vedere al cinema questa settimana (30 marzo-5 aprile 2023)

Dungeons & Dragons al cinema, il viaggio di Daniel Pennac a Napoli alla scoperta del mito di Maradon, i nuovi film di Gabriele Salvatores e di Walter Veltroni fino al cinese Terra e Polvere: cosa andare a vedere al cinema? Scopriamo tutte le uscite in sala questa settimana con trame e trailer dei migliori titoli.

Dungeons & Dragons – L’onore dei ladri

Film di John Francis Daley e Jonathan M. Goldstein, con Chris Pine, Michelle Rodriguez, Regé-Jean Page, Justice Smith e Hugh Grant.

Un affascinante ladro e un gruppo di improbabili avventurieri recuperano una preziosissima reliquia che si pensava essere ormai perduta. Le cose si mettono male però quando la compagnia si imbatte nelle persone sbagliate.

Jonathan Goldstein e John Francis Daley continuano la loro collaborazione con il reboot della famosissima saga, un film ricco di avventura, combattimenti, location spettacolari, mostri e creature in piena atmosfera D&D, diretta ad appassionati e veterani (con easter egg vari) e forse ancora di più alle famiglie e ai ragazzi di tutte le età.

Daniel Pennac: ho visto Maradona!

Di Ximo Solano.

Il documentario che racconta il “viaggio” dello scrittore francese alla scoperta del mito di Maradona. Dopo aver sorpreso alcuni membri della sua compagnia teatrale piangere dopo la morte del pibe de oro, Pennac – praticamente estraneo al mondo del calcio – rimane affascinato dalla poesia che lo lega alla città di Napoli, dalle eleganti danze visionarie col pallone fino agli incontri con Fidel Castro, le statuette dei presepi, le maglie e le contraddizioni di una figura leggendaria.

Il ritorno di Casanova

Di Gabriele Salvatores, con Toni Servillo, Sara Serraiocco, Fabrizio Bentivoglio, Natalino Balasso, Alessandro Besentini e Bianca Panconi.

Leo Bernardi è uno dei più acclamati registi italiani e si presenterà alla Mostra del Cinema di Venezia, dove partecipa anche il giovane regista in ascesa Lorenzo Marino. Durante le riprese del suo ultimo film su Casanova, però, Leo si rende conto di non riuscire a terminare la pellicola: i ricordi e l’inesorabile scorrere del tempo lo divorano di fronte a un personaggio in cui rivedeva sé stesso. A Venezia incontra anche una giovane, che gli farà capire una volta di più il momento della vita a cui è giunto.

Libero adattamento del romanzo di Arthur Schnitzler e con un cast convincente, il nuovo film di Gabriele Salvatores affronta con uno stampo inedito per il regista (con qualche sfumatura autobiografica) il passare del tempo, l’età, le fasi della vita e la possibilità di ripartire sempre e comunque.

Quando

Di Walter Veltroni, con Neri Marcorè e Valeria Solarino.

Il 13 giugno 1984, nel giorno dei funerali di Berlinguer, Giovanni è colpito dall’asta di una bandiera caduta e finisce in coma. La sua vita riparte dopo 31 anni, quando Giovanni si risveglia adulto e in un mondo completamente cambiato, in cui le sue speranze di bambino non sono più quelle del presente che lo circonda.

Walter Veltroni dirige il film tratto dal suo omonimo libro con tanti temi a lui cari come il trascorrere del tempo e la presenza e assenza del PCI: la nuova vita di Giovanni è quella di un adulto che si muove in un mondo estraneo ai suoi occhi di bambino.

Terra e Polvere

Di Ruijun Li, con Renlin Wu e Hai-Qing.

Youtie e Guiying vivono una vita durissima in una zona isolata del Gansu, nel nord-ovest della Cina vicino al confine con la Mongolia. L’età continua ad avanzare e i due decidono di sposarsi per un matrimonio combinato: col tempo il loro rapporto nato quasi per necessità diventa un solidissimo legame con cui affrontare tutte le difficoltà per uscire dalle rispettive condizioni.

In gara come Miglior Film al Festival di Berlino 2022, il quinto sesto film di Ruijun Li è un racconto di storicismo e resilienza, una reazione alle difficoltà del mondo rurale.

Le altre uscite

Al cinema anche tanti altri film italiani: l’horror “pagano” Pantafa (con Kasia Smutniak e Greta Santi), oltre a Uomo di Fumo, Evelyn tra le nuvole e The Last Fighter.