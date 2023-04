Russell Crowe è l’esorcista del Papa nel suo primo film horror

Ispirato ai tanti documenti e libri scritti dal sacerdote Gabriele Amorth, esorcista morto nel 2016, il regista Julius Avery ha diretto L’esorcista del Papa, film horror prodotto da Sony Pictures, per cui ha fortemente voluto l’attore Russel Crowe nei panni del personaggio protagonista. Crowe si è detto affascinato fin da subito dalla sceneggiatura ed il film è stato girato in parte a Roma e a Dublino. Padre Amorth è tuttora una figura controversa della Chiesa; nato a Modena nel 1925, ha combattuto come partigiano cattolico durante la Seconda guerra mondiale e partecipato alla vita politica al fianco di Giulio Andreotti. Prese i voti a soli 29 anni e divenne esorcista del Vaticano nel 1986, compiendo circa 100 mila esorcismi, tutti documentati meticolosamente. Nei panni del Papa invece il grande attore Franco Nero. A doppiare la voce del demonio nella versione originale è Ralph Ineson, attore noto per la serie Il trono di spade e Chernobyl. Nel cast ci sono poi Alex Essoe nei panni di Julia, Laurel Marsden in quelli di Amy, Daniel Zovatto è Padre Esquibel mentre ad interpretare Henry, il bambino posseduto dal demone, è il giovanissimo Peter DeSouza-Feighoney.

La trama

La giovane vedova Julia eredita una antica abazia in decadenza in Spagna, e si trasferisce dall’America assieme ai due figli per dedicarsi alla ristrutturazione e alla vendita della struttura. Ma poco dopo il piccolo Henry inizia a mostrare segni di autolesionismo e una volta visitato dal prete della zona si scopre che si tratta di una possessione demoniaca. Il sacerdote Padre Gabriele Amorth, capo esorcista del Vaticano, viene inviato dal Papa in Spagna per occuparsi del caso, ma si ritroverà ad indagare su fatti nascosti dalla Chiesa e risalenti persino ai tempi della Santa inquisizione spagnola.

Un buon horror che si perde sul finale

Il film, prima trasposizione cinematografica ispirata agli scritti dello stesso Padre Gabriele Amorth, si presenta inizialmente come un buon film di genere. Procede a ritmo serrato senza dilungarsi troppo e soprattutto riesce a mantenere un buon livello di tensione quasi ininterrotto. Alcuni momenti di spavento risultano leggermente telefonati ma ci sono anche diversi espedienti inaspettati. Russel Crowe è convincente nei panni di questo sacerdote alquanto anticonformista e sopra le righe, che co la sua recitazione contribuisce bene ad alimentare la tensione durante le diverse scene. Una nota di merito spetta anche al giovane Peter DeSouza-Feighoney, classe 2011, che interpreta molto bene le scene di possessione, nonostante degli effetti speciali non sempre totalmente convincenti. Anche la commistione tra genere horror con qualche scena di avventura sotterranea che rimanda quasi alle avventure di Indiana Jones convince, contribuendo a dare ritmo al film e alla trama. Il film purtroppo si perde però sul finale. Se lungo tutta la pellicola il regista sembra puntare più sull’aspetto della tensione che su quello “visivo” per spaventare il pubblico, negli ultimi 15 minuti sono inserite scene, effetti speciali e scelte di regia che vogliono forse essere citazioni a film horror di possessione del passato e di successo, ma che finiscono più che altro per stonare in confronto a quanto il pubblico era stato abituato nell’ora e mezza precedente.

Voto: 6.5