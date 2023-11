La guerra dei nonni, Vincenzo Salemme e Max Tortora in una garbata commedia formato famiglia

Nonni alla riscossa. Se poi hanno la vitalità e la simpatia di Max Tortora e Vincenzo Salemme è facile che diventino protagonisti di una garbata commedia formato famiglia, “La guerra dei nonni”, in uscita nei cinema giovedì 30 novembre con Medusa e che ha tutti gli elementi per attrarre e divertire un pubblico che cerca nel cinema un’ora e mezza di leggerezza e buoni sentimenti. I due protagonisti, li abbiamo nominati, incarnano il ruolo di due consuoceri molto diversi tra loro. Nel cast, diretto da Gianluca Asanelli, accanto ai due nonni da combattimento ci sono: Anna Caterina Moriau, Luca Angelini, Bianca Guaccero, Herbert Ballerina e Toni Fornari.

La guerra dei nonni, trama

Gerri (Vincenzo Salemme) è un pilastro della sua famiglia. Senza di lui, l’organizzazione delle giornate di figlia, genero e prole di tre nipotini in assortita età scolastica sarebbero una missione impossibile. Nonno Gerri, ex restauratore di mobili antichi, trascorre le giornate occupandosi dei suoi amati discendenti e ritagliandosi poi un po’ di tempo per le sue attività preferite: la cura di pezzi d’epoca e le chiacchiere con la bella vicina quarantenne. Il suo amato e placido tran tran quotidiano viene sconvolto però dall’arrivo dello sconosciuto consuocero, Tom. Un esuberante cialtrone che ha passato la vita chissà dove, abbandonando la famiglia per inseguire avventure più immaginate che vissute, e che piomba in casa del figlio dopo molti anni di lontananza, inserendosi nelle dinamiche famigliari con l’effetto del passaggio di un elefante in una cristalleria.

Il tranquillo, saggio e amorevole Gerri ci metterà molto poco a capire che il nuovo arrivato punta a un ruolo che finora nessuno gli aveva mai contesto: quello del nonno preferito. E ci metterà ancor meno a capire che le armi che Tom a disposizione sono efficacissime: tante storie avventurose da raccontare, insofferenza per le regole, sinecura dei problemi e dei rischi che ogni giorno affronta chi cerca di crescere uno o più ragazzini e una faccia tosta che gli permette di farsi strada nella vita di chiunque incontri, affascinante giovane vicina compresa.

Lo scontro tra due caratteri e due nonni in palese competizione per conquistare il cuore dei tre nipotini in assenza degli indaffarati genitori, sembrerà subito a favore dell’estroverso e fantasioso nonno Tom, mentre nonno Gerri, travolto dagli eventi, non potrà che registrate una sonora sconfitta e, dopo molto combattere, accettarla. Fino a quando, non saranno bambini e rivale a rendersi per primi conto di quanto preziosa sia la sua presenza e il suo amore per la loro casa e la loro famiglia.

La guerra dei nonni, leggerezza e buoni sentimenti per tutta la famiglia

“La guerra dei nonni” è il film perfetto per passare un bel pomeriggio al cinema con i bambini, anche in vista dei giorni di festa. La storia, e la simpatia dei due protagonisti, piaceranno sia ai grandi che ai più piccoli, che in più potranno anche facilmente rivedersi nelle vicende dei giovanissimi protagonisti e ritrovare situazioni famigliari raccontate con ironia. Quello diretto da Gianluca Asanelli è un film che, senza nulla di particolarmente eclatante, riesce a lasciare allo spettatore che esce dalla sala il sapore buono di una commedia gentile, che strappa risate ma propone anche passaggi un po’ più riflessivi come si conviene, e racconta la storia di una famiglia come tante altre, quindi per niente perfetta, mettendo al centro quelle figure preziose e amorevoli, i nonni, che troppo spesso rimangono sullo sfondo nelle foto di famiglia e a cui invece questo lavoro riconosce la giusta ribalta. Il talento comico degli interpreti principali è ovviamente l’elemento trainante del film, e la coppia inedita formata da Vincenzo Salemme e Max Tortora amalgama benissimo due mondi di comicità diversi, trovando un’alchimia sorprendente, e proponendo al pubblico una nuova coppia comica, che funziona più che bene.

Voto: 6,5

