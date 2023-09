"La signora in giallo" diventa un film: tutto quello che sappiamo finora

A meno di un anno dalla morte della leggendaria Angela Lansbury, arriva una notizia che farà sognare (o tremare, dipende da punti di vista e aspettative) tutti i fan di La Signora in giallo, il mitico telefilm in cui la scrittrice e investigatrice Jessica Fletcher risolveva i casi di omicidio di Cabot Cove e di qualunque posto visitasse, anche a costo di essere ritenuta una menagrama...

Ad annunciarlo è stata la rivista Variety, che ha anche rivelato casa di produzione e sceneggiatrici e produttrici esecutive del film, rispettivamente la Universal, Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo e infine la produttrice Amy Pascal.

Chi c'è dietro al film su "La signora in giallo"

A scrivere il film per la Universal sarà dunque la coppia di autrici Lauren Schuker Blum e Rebecca Angelo, ovvero coloro che hanno scritto soggetto e sceneggiatura di Dumb Money, film di prossima uscita nei cinema americani che parla del famoso caso che a inizio 2021 aveva visto protagonisti un gruppo di utenti di Reddit e le azioni di GameStop (Andrea Maggiolo aveva spiegato la vicenda a chi non capisce niente di finanza).

Quando uscirà il film su "La Signora in giallo"

Murder she wrote (questo il titoo originale del telefilm) andò in onda per 12 stagioni (ultra replicate in tutto il mondo) dal 1984 al 1996. Ora non è dato sapere quando potrebbe uscire il film ispirato alla celebre serie, anche perché negli USA è in corso lo sciopero di sceneggiatori e attori, per cui la produzione del film potrà iniziare quando sarà concluso lo sciopero.