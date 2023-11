Napoleon di Ridley Scott è (già) un kolossal

Ritratto di uomo ma anche di un concetto astratto: l’ambizione. Il Napoleon di Ridley Scott racconta quello che nella sua epoca è stato il più potente degli uomini, mettendone in luce i difetti, le fragilità e la dipendenza che lo porterà alla rovina: quella dalla gloria. Nell’atteso nuovo film del regista del Gladiatore, che esce nelle sape italiane giovedì 23 novembre con Eagles Picrtures, a incarnare l’Imperatore dei francesi è Joaquin Phoenix, mentre la sua amatissima Giuseppina de Beauharnais, poi Bonaparte, poi di nuovo Beauharnais è interpretata da Vanessa Kirby e Rupert Everett nel ruolo del duca di Wellington.

Napoleon, la trama

All’inizio del film incontriamo il protagonista durante i tumulti della Rivoluzione Francese, terminata con tante teste mozzate e il Terrore. Napoleone Bonaparte è uno stratega eccezionale e un uomo convinto di essere migliore degli altri sotto quasi tutti gli aspetti e il suo sogno è quello di ripercorrere le orme del grande Alessandro Magno. Così, dopo aver facilmente conquistato l’Italia, lo ritroviamo all’ombra delle piramidi d’Egitto a inseguire quel fantasma che lo porterà alla rovina: la gloria. Mentre la sua figura diventa sempre più di primo piano, non solo sul piano militare ma anche su quello politico, conosce una donna che gli fa girare la testa e segnerà la sua esistenza. Giuseppina de Beauharnais è una giovane vedova con prole, nobile ma caduta nella peggiore disgrazia, tanto da aver conosciuto anche la prigione, ma che ha tutto quello che a Napoleone manca: il fascino, la cultura, una particolare furbizia nello stare al mondo e nel coltivare le relazioni più convenienti e un’intelligenza fine e brillante. Dal momento in cui incontra Giuseppina, Ridley Scott apre un varco sulla persona di Napoleone, sull’uomo, e ne tira fuori un ritratto per niente lusinghiero, mentre sui campi di battaglia continua ad essere un condottiero seguito e idolatrato dai suoi soldati. Una popolarità che lo porterà fino alla carica massima, quella di Imperatore. Dal punto più alto della strada però, si può solo scendere, e più si sale più è repentina la discesa, che spesso si trasforma in rovinosa caduta.

Napoleon di Ridley Scott punta sul privato del protagonista ma dà il meglio di sé raccontandone l’epica

Ascesa e caduta di un uomo piccolo e goffo, che però crede in se stesso e nel posto che il destino gli ha assegnato. Almeno fino a quando non si trova ad affrontare nel privato tutte le sue mancanze, le sue insicurezze e anche le sue sofferenze. La medaglia di Napoleone per Ridley Scott ha due facce: una su cui brilla l’immagine splendente di condottiero invincibile e Imperatore idolatrato dai francesi, e un’altra in cui il piccolo Buonaparte è un uomo rozzo, a disagio con le raffinatezze delle relazioni umane, perdutamente incantato da una donna che lo ama ma a cui non è capace di dare quello che merita, e anche piuttosto succube di una figura materna invadente oltre che, ovviamente, della Ragion di Stato inevitabile conseguenza dell’ascesa al potere.

Il ritratto dell’Imperatore che esce dal film Napoleon è grandioso sul piano pubblico, ma misero sul piano privato, dove la sconfitta arriva molto prima di Waterloo. Joaquin Phoenix dà al suo Bonaparte tutti i colori di cui ha bisogno, dalla goffagine alla rudezza, dalla determinazione alla sfacciataggine. Guardando il film, percorso dai toni dell’ironia e che non disdegna nemmeno il grottesco per tratteggiare il ritratto privato dell’uomo più potente del suo secolo, non si ha mai l’impressione di avere di fronte il prescelto tra gli uomini, una figura che svetta per fascino e carisma, tutt’altro. Eppure, un uomo in grado di farsi seguire in vere e proprie carneficine da migliaia di altri uomini, e capace di conquistare un intero continente deve pur averne avuto. Ma questo è cinema non storia. La camera di Scott illumina soprattutto il lato B della sua storia di Napoleone, ma i risultati migliori li ottiene quando punta decisa sul lato A: le grandi battaglie, a iniziare dall’ impressionante racconto visivo dell’epico scontro sulla piana ghiacciata di Austerlitz, sono niente di meno che un grande spettacolo. Un terreno su cui il regista ha dato tante volte prova di sentirsi pienamente a suo agio in passato, e qui lo conferma ancora una volta, per la gioia dello spettatore che può godersi scene degne dei migliori kolossal.

Voto: 7

