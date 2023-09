Nata per te, il film di Fabio Mollo sull'adozione non riesce a emozionare

Una bellissima e importante storia vera, che però perde molta della sua potenza a causa di una confezione un po’ troppo patinata. Nata per te è il film di Fabio Mollo che racconta la storia di Luca Trapanese e della sua battaglia per ottenere l’affido della piccola Alba che diventerà poi un’adozione. A interpretare il protagonista è Pierluigi Gigante, nel ruolo della sua caparbia avvocata c’è Teresa Saponangelo, in quello della magistrata che deve trovare una famiglia alla piccola abbandonata, Barbora Bobulova, mentre Iaia Forte è la madre di Luca e Alessandro Piavani è il compagno.

Nata per te, la trama

Luca è un trentenne che lavora con i disabili e ha un enorme desiderio di diventare padre. Con il suo compagno vagliano diverse ipotesi e lui fa richiesta di affido temporaneo, accettando qualunque condizione di partenza del bambino eventualmente affidato. Un particolare che non sfugge alla magistrata che lo chiama per un colloquio quando la piccola Alba, neonata con sindrome di Down viene lasciata dalla mamma in ospedale dopo il parto. Nel corso del colloquio Luca, single, si dichiara anche omosessuale, e ha subito la percezione che questi due elementi azzerino la possibilità di essere scelto per l’affido di Alba. Nel frattempo Luca ha la curiosità di questa bambina, va in ospedale dove la piccola è in attesa della sua sorte, si informa e capisce che per lei le speranze di trovare una famiglia non sono moltissime. A superare la situazione di stallo l’aiuterà un incontro fortunato. Quello con un’avvocata all’apparenza un po’ sconclusionata ma determinata a dare un padre ad Alba e una figlia a Luca e anche a far intravedere al suo nuovo cliente le implicazioni molto più ampie di quella che crede essere solo una battaglia personale.

Nata per te, un’occasione persa per andare a fondo su una questione urgente

Peccato, è la prima cosa che viene da dire al termine della proiezione di Nata per te. Un film a cui non si possono imputare errori formali ma che si ritrova ad essere non all’altezza della grande storia che si ritrova a raccontare. Una storia che avrebbe potuto essere usata per esplorare un tema caldo e urgente, quello del concetto di famiglia nel 2023. Nata per te racconta una vicenda di coraggio, determinazione, altruismo, amore e anche impegno, perché la battaglia di Luca Trapanese e Alba è quella di migliaia di altri aspiranti genitori e bambini abbandonati, però questa dimensione più ampia, esce solo a tratti nella narrazione, grazie a qualche guizzo, un paio, del personaggio dell’avvocata di Teresa Saponangelo che, insieme alla giudice di Barbora Bobulova risultano le figure più riuscite e più tese del racconto. E forse non è un caso che siano le figure che rappresentano il valore pubblico della battaglia di Luca, una valore che il protagonista ignora del tutto. Una scelta legittima, quella di concentrarsi sull’esperienza innanzitutto individuale del lungo e complesso percorso del protagonista, se non fosse che un racconto da quel punto di vista avrebbe dovuto essere sostenuto da un po’ più di profondità. I flashback che riportano il protagonista a un grande dolore dell’adolescenza e all’idea che non bisogna mai perdere la speranza di realizzare i propri desideri, sono un elemento utile in questo senso e infatti portano dritti al momento in cui il messaggio del film si esprime nel finale, davanti alle immagini di Curiosity che atterra su Marte, ma purtroppo non riescono a a garantire da soli la tensione emotiva di cui avrebbe avuto bisogno tutto il film. Nata per te, è un’opera senza formali sbavature, al limite del patinato, che non riesce a tuffarsi nella ruvidezza e nella fatica da cui, per definizione, è caratterizzata qualsiasi battaglia, comprese quelle per i propri diritti o per quelli di chi va difeso e protetto. Molte buone intenzioni, ma poche emozioni.

Voto: 5,5

?