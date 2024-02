Past Lives è il film perfetto per chi cerca un San Valentino diverso

Greta Lee e Teo Yoo in una scena di Past Lives di Celine Song

Past Lives è uno di quei film in cui tutti possono rivedersi, per il semplice fatto che porta con sé una marea di significati per ciò che riguarda il complicato mondo dei sentimenti. Non semplicemente quelli amorosi, quelli li trovate ovunque in qualsiasi piattaforma e su qualsiasi sala, ma sui sentimenti come terra di misteri e anche di pericoli, come proiezione di ciò che vogliamo e spesso non ammettiamo di volere neppure a noi stessi. Ma soprattutto, Past Lives è un film intelligente proprio sull’amore come concetto astratto e sulla possibilità di trovarlo nel mondo reale, lì dove i sogni spesso svaniscono.

Una coppia di quasi amanti che si insegue per una vita



Past Lives parte a Seoul, negli anni Novanta, dove facciamo la conoscenza di due adolescenti: Na Young e Hae Sung. Legano com’è naturale e istintivo a quell’età, quando l’altro sesso non è più una semplice compagnia priva di secondi sguardi ma si è ancora distanti da un vero desiderio. Tuttavia si sorprendono a fantasticare su un possibile futuro insieme. Un giorno però Na Young è costretta a dire addio ad Hae, visto che la sua famiglia decide di lasciare il paese ed emigrare a Toronto. Passano 12 anni, Na Young cambia nome, ora si fa chiamare Nora Moon, è a New York e vuole fare la scrittrice, ma si sente sola e senza identità. Cercando per caso l’ex compagno di giovinezza su Facebook, scopre che pure lui l’ha cercata per molto tempo.

Rientrati in contatto, cominciano a sentirsi per videochiamata, ma non possono immaginare quanto quel ritorno dal passato porrà entrambi di fronte a dilemmi, dubbi e desideri tanto potenti quanto scomodi, intanto che la loro vita prosegue, cambia, così come la possibilità di rivedersi. Past Lives è un’opera parzialmente autobiografica, parte dall’esperienza della stessa Celine Song, regista che ha trovato la fonte di questo film delicato, intelligente e dal passo felpato nella sua vita, nella sera in cui si trovò assieme al marito ad ospitare il suo vecchio amore d’infanzia, giunto nella Grande Mela per farle visita. Se vi state chiedete come sia possibile che un semplice melodramma sia candidato all’Oscar come Miglior Film e perché sia finito in tutte le classifiche internazionali, la risposta è semplice: perché è un film che parla di noi.

Il cinema è finzione, adorna di musiche, colori e dialoghi fantasiosi il mondo dei sentimenti, lo nobilita andando oltre la vita reale, ci offre da sempre il lieto fine che ci dia speranza nel nostro domani reale. Past Lives è qualcosa di diverso invece, è un’analisi su come i sentimenti abbiano pro e contro, su quanto rimangano indecifrabili a noi stessi, quanto ci costi ammettere che la vita, alla fine, decide al posto nostro in modo quasi dittatoriale. Dite che non è un film perfetto per San Valentino? Invece proprio nella festa più commerciale e falsamente romantica di sempre un film così vi farà bene, soprattutto se la dovrete passare da soli e non accettate la cosa.

Un film che supera i limiti del melodramma classico



Se guardiamo al cinema, l’amore viene spesso descritto come un trovarsi a discapito di tutto e tutti, di ogni avversità, distanza, problema. Past Lives invece ci chiede se davvero abbia senso cercarsi a dispetto di tutto, se sia veramente amore oppure egoismo, il non accettare che ciò che spesso idealizziamo, non è che un fantasma di un momento passato, dissoltosi nel tempo. Nora si è sposata con Arthur (John Magaro), non è più la ragazzina che Hae aveva posto al centro della sua vita e usata come metro di paragone per ogni sua futuribile compagna. Lo stesso Hae è il fantasma di un periodo in cui Nora si sentiva più centrata, non era persa dentro un’identità incerta tra Occidente ed Oriente, in cui lei stessa si sentiva più al sicuro.

La nostra narrazione invece, dai tempi di "Orgoglio e Pregiudizio" fino ad arrivare a Harry Ti Presento Sally, crede nel tempo che si fossilizza, nell’immutabilità dei sentimenti che prefigge la staticità delle persone. Ma non è vero, chi ha fatto parte della nostra vita sentimentale per poi uscirne, lo ha fatto per una precisa ragione: tutto cambia, tutto muta, tutto si trasforma. C’è anche il tema della perdita in Past Lives, non ne viene negato l’impatto anzi, ma viene posto al centro di una crescita personale, di una visione della stessa vita come un sistema di possibilità infinite, che dobbiamo accettare. Muovendosi a metà tra un Wong Kar-Wai e la Nouvelle Vague, Celine Song spazza via il concetto di lotta come sine qua non dell’amore, lo stesso per ciò che riguarda il completo egoismo della cosa giusta per noi stessi.

Non ci sono certezze definitive sull’amore, salvo che lo si perde e si trova nei modi più impensabili, che è al centro dei nostri pensieri, anche in quest’era in cui la singletudine pare uno stile di vita. Nora e Hae avrebbero potuto finire per sposarsi, ma questo avrebbe significato rinengare quelle decisioni che li hanno resi ciò che sono oggi. La fantasia è un trucco, è un'illusione pericolosa se si nobilita un passato mai vissuto e lo si scambia per il futuro reale. L'amore è una menzogna? No, siamo noi a renderlo tale perchè rifiiutiamo come il caso e il destino vi giochino un ruolo. La realtà, quella alla fine vince sempre, entrare in una sala per coltivare l'illusione che non sia così, è un dolce veleno senza futuro.