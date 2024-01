Perfect Days: la bellezza del cinema che parla di vite normali

Perfect Days

Le vite normali non vengono raccontate spesso al cinema.

Solitamente, le vite di persone qualunque le cui giornate seguono una ciclica serie di rituali che si ripete giorno dopo giorno non interessano più di tanto. Dopotutto, la routine, al giorno d'oggi, è diventata un tabù, un male da scacciare e una delle più grandi paure in un mondo in cui tutti vogliono essere speciali e avere vite fuori dall'ordinario. E perché mai il cinema, che nasce con l'intento di immaginare mondi fantastici dove la magia esiste, il colpo di fulmine diventa amore vero e le galassie sono abitate da re e regine dovrebbe raccontare la vita di una persona la cui quotidianità è fatta di giornate e gesti che si ripetono sempre uguali?

Sembrerebbe una follia portare sul grande schermo la ritualità di una vita qualunque, di un uomo che si alza all'alba, si infila un tuta da lavoro e va a pulire tutti i bagni pubblici di una città. Ma Wim Wenders ha avuto la sensibilità, il coraggio o forse il colpo di genio di farlo con il suo ultimo film Perfect Days e darci, così, una meravigliosa lezione di vita.

Perfect Days è il film giapponese sulla vita di un addetto alle pulizie dei bagni di Tokyo presentato al Festival di Cannes 2023 e per cui l'attore protagonista, Kôji Yakusho, già apprezzato nel film Babel, ha vinto il premio come miglior attore protagonista. Perfect Days sta spopolando in italia al punto da riempire le sale dei cinema come non capitava da anni, aggiungendosi a un filone di grandi successi cinematografici come il colosso C'è ancora domani di Paola Cortellesi o l'altro film giapponese che sta sbancando ai botteghini, Il ragazzo e l'airone di Hayao Miyazaki. Ma cos'ha di tanto speciale Perfect Days da spingere chiunque, giovani e adulti, a mettersi in fila per accaparrarsi un biglietto per seguire la vita, sempre uguale, di un uomo qualsiasi? La risposta è semplice: Perfect Days dà dignità alle vite normali e in questa particolare epoca storica avevamo un estremo bisogno di questo conforto emotivo, di sentirci giusti nel nostro vivere di giornate sempre uguali, nel sentici accettati in un mondo in cui sembra contare solo chi sfoggia l'impresa più grande, chi si mette più in mostra, chi dimostra di avere più successo degli altri.

Perfect Days, al contrario, dà valore al silenzio, agli insuccessi, dà valore a quelle persone che nessuno si pone la briga di vedere davvero. Dà valore al tempo, al tempo che si dedica a se stessi, agli altri, alle proprie passioni. Dà valore ai piccoli gesti che sono in grado di rendere meravigliosa anche la più umile delle vite. Dà valore alla normalità, a una quotidianità fatta di sveglie presto, ore di lavoro interminabili, silenzi, solitudine e ciclicità. Perfect Days ci fa capire che la nostra vita, per quanto semplice sia può essere meravigliosa per il solo fatto di potere godere della bellezza delle foglie degli alberi mosse dal vento, di ascoltare della buona musica, di perdersi tra le pagine di un libro che ci cambia la vita, di mangiare sempre allo stesso ristorante, di potere aiutare qualcuno e godere del calore di una parola gentile.

Questo film, potentissimo nella sua raffinatezza, ci insegna non solo che c'è dignità in una vita normale ma che in questa c'è anche tanta bellezza. E c'è bellezza nella noia, nel conforto di una giornata che si ripete sempre uguale, nella piccola novità che arriva a colorarci la routine quando non ci si aspetta nulla di più dalla vita, di ciò che si ha già.

Perfect Days è un esempio di cinema che ha la sensibilità e il coraggio di dare voce ai taciturni, di dare luce agli animi sensibili, di dare valore a chi la vita la vive osservandola da lontano senza sgominare per essere notato da qualcun altro.

Il film di Wim Wenders è una piccola perla che celebra tutti quelli che restano nell'ombra ma che hanno potere, più di chiunque altro, di illuminare il mondo.

Voto: 8,5