Petites - La vita che vorrei…per te: un docufilm sulle ragazze madri e l’importanza della libertà

Non mai facile trattare il tema delle ragazze madri nei media, così come non è facile affrontarlo nella realtà. C’è sempre un pregiudizio negli occhi di chi guarda o una sensazione di pietismo per ciò che vivono quelle ragazze che sono ancora bambine. È una riflessione importante perché inevitabilmente sono messe di fronte ad una scelta: interrompere la loro adolescenza e crescere con la responsabilità di un figlio, oppure concedere questa possibilità a qualcun altro. Quello che il film di Julie Lerat-Gersant fa è esattamente questo, ovvero mostrare queste scelte e come si convive con esse.

Mette anche in risalto il sistema di affidamento delle case famiglia in Francia che si prendono cura delle ragazze madri e dei loro bambini. Una realtà spesso poco rappresentata ma che con questo film ottiene il giusto spazio per far sentire la propria voce, mostrandone sia pregi che difetti. Il debutto della regista infatti si muove a metà strada tra un’opera di finzione e un documentario dando loro spazio ma non riuscendo a raggiungere davvero le corde emotive di chi guarda. Lascia però diversi messaggi importanti tra cui quello dell’indipendenza e l’importanza del rapporto con le proprie radici. Brilla indubbiamente l’attrice protagonista, Pili Groyne che, esattamente come voleva la regista, riesce a far emergere nel suo personaggio quel lato bambino che inizia a convivere con la sua versione più matura.

Petites - la vita che vorrei per te - La trama

Camille ha sedici anni ed è incinta. La madre Clo - a cui è legata ma che è poco presente - non è più ritenuta idonea per prendersene cura e Camille viene affidata ad una casa famiglia da un giudice. A supervisionarla c’è Nadine, un’educatrice appassionata del suo lavoro e che gestisce il centro con altri collaboratori. Il periodo iniziale per Camille non è affatto semplice, trovandosi in un mondo che è così lontano dal suo, dove improvvisamente le viene fatto comprendere il significato della sua gravidanza. Tra le altre ragazze c’è Alison con la sua bambina Diana, affetta da asma. L’amicizia con la ragazza, e soprattutto il tempo trascorso con Diana, la spingeranno a riflettere sulla sua condizione e su cosa significhi.

È decisa a dare in adozione il bambino che metterà al mondo, ma il suo soggiorno in quella casa famiglia che all’inizio le impone regole insofferenti, si trasforma ben presto in un’opportunità di crescita per lei. Allo stesso tempo inizia a guardare con occhi diversi quella madre che ha sempre stimato, arrivando a vederne i difetti e gli errori che lei decide di non replicare. Un soggiorno di sei mesi che la mette di fronte ad un nuova versione di se stessa tutta da costruire. Conoscere la sue origini, affrontare il suo presente per diventare una persona tutta nuova e unica.

Petites - la vita che vorrei per te - Madri e Figlie

Tutto il film è imperniato sulla relazione madre figlia: quella tra Camille e sua madre e quella tra Camille e il suo bambino o bambina. Nell’arco temporale di sei mesi la pellicola mostra a tutti gli effetti la crescita di Camille e la consapevolezza della sua situazione. Ciò avviene sia grazie al rapporto con Diana, ma soprattutto riflettendo su sua madre. Il suo dossier compilato da bambina le fornisce informazioni sul suo passato che le permettono di vedere la situazione con occhi diversi. L’attrice scelta riesce benissimo a rendere questa presa di coscienza nel personaggio di Camille. Con questa maturità nuova comprende che è possibile per chi è stato unito vivere due vite lontane e non per questo essere giudicata. Fornisce le immagini di madri diverse: chi si prende cura dei propri figli, chi riconosce la loro importanza ma non riesce a non sbagliare perché in fondo è ancora una bambina e chi consapevole dei propri limiti, mette il loro bene davanti al proprio, senza mai dimenticare. Un ruolo importante infatti è quello della memoria, informare Camille su sul passato le da maggiore consapevolezza e allo stesso tempo più indipendenza. Cose che lei comprende di voler dare anche a suo figlio.

Mostra poi che alla base c’è sempre la libertà di scegliere; non c’è un copione corretto da seguire e non si riceve nessun premio. Ogni donna ha il diritto di compiere la propria scelta e questa libertà non deve mai essere negata o contestata. La forma che il film assume, come già detto, è a metà strada tra dramma e documentario. Una scelta che non ha permesso di esprimere al massimo la potenza del messaggio, perché prendendo tratti dall’uno e dall’altro assume una forma ibrida che informa ma non emoziona come avrebbe potuto. Unica pecca in quello che è indubbiamente un buon prodotto, girato bene con l’uso di molti primi piani e campi lunghi che enfatizzano e rafforzano i messaggi che vuole mandare. L’attenzione ai dettagli è notevole e sintomo dell’impegno nel realizzare un progetto che lasci il segno e che, come ogni opera dovrebbe fare, fa riflettere e invita a leggere la realtà con lenti più nitide e limpide.

Voto: 6