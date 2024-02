"Povere Creature!" non è solo l'ennesimo film femminista

Emma Stone e Mark Ruffalo in "Povere Creature!" - Credits Atsushi Nishijima

C'è un libro che si intitola "Dalla parte delle bambine" e che è stato scritto nel 1973: racconta di quanto i condizionamenti sociali influenzino le più piccole, sin dai primi anni d'infanzia, spingendole a incasellarsi all'interno di un vero e proprio "ruolo femminile" dettato da stereotipi. L'esempio più spicciolo, per intenderci, riguarda l'irrequietezza: perdonata ai maschietti, viene invece negata alle bimbe, per antonomasia "carine e civette", a cui è richiesta appunto compostezza. L'autrice è Elena Gianini Belotti, scomparsa due anni fa dopo una lunga carriera come pedagogista e insegnante. Da allora in quanto a stereotipi molte cose sono cambiate nell'immaginario, di certo non tutte.

Chissà se a Belotti sarebbe piaciuto "Povere Creature!", film sull'autodeterminazione femminile vincitore dell'ultimo festival di Venezia, al cinema in questi giorni. Al centro della storia c'è Bella Baxter, donna morta e risorta col cervello di una bambina, che si trova a riscoprire il mondo col corpo di una adulta e un cervello nuovo di zecca: interpretata da una straordinaria Emma Stone, Bella scopre il mondo con occhi nuovi, privi di preconcetti, tuffandosi nella vita senza convenzioni ma anzi mettendo in luce le storture dei pregiudizi con un'ingenuità infantile, tenera, spiazzante, comica, simbolica. Niente di concettualmente nuovo, se si pensa al filone di narrazioni incentrate sull'emancipazione femminile e viste in sala (e in streaming) negli ultimi mesi, ma il cinema d'autore di Yorgos Anthimos colpisce inevitabilmente più di altre regie. Ed è la definitiva pietra tombale sulle disuguaglianze di genere, cinematograficamente parlando, soprattutto se si pensa all'apprezzamento che la pellicola sta avendo tra le giovani donne.

Il ruolo del sesso

"Povere creature!" è il vostro racconto se amate il cinema per metafora, se volete lasciarvi trasportare dallo stile immaginifico di una storia senza tempo ma mai così presente: inquadrature in grandangolo disegnano i contorni onirici di una fiaba, quelli con cui siamo soliti ricordare la nostra infanzia, mentre l'epoca di riferimento resta indefinita tra abiti d'età vittoriana e tecnologie futuriste. In un turbinio di toni drammatici, comici e macabri al tempo stesso, c'è il romanzo di formazione di "una donna che traccia la propria rotta verso la libertà, che delizia!", come direbbe la maitresse al cui servizio Bella comincia a fare la prostituta. È proprio attraverso il sesso infatti che la protagonista cercherà una prima indipendenza economica, in un passaggio profondamente allegorico, mirato a raccontare il controllo del corpo delle donne messo in atto trasversalmente a epoche e civiltà. Un sesso, il suo, all'inizio vorace, istintivo e caotico, ma presto finalmente consapevole e dunque alleato: il contrario di certe negazioni e pudori imposti alle donne nel passato; il contrario di certe vergogne e insicurezze con cui tutt'ora convivono in molte.

E poi temi altrettanto pervasivi nel dibattito attuale: la violenza domestica, la manipolazione psicologica mirata all'isolamento sociale, la conoscenza come strumento di emancipazione. A un certo punto Bella sta leggendo un libro sul ponte di una nave, ma il compagno le si mette di fronte per richiamarla in camera. "Stai comprendo il sole", lo rimprovera lei, che per la prima volta si era fatta degli amici. Altro passaggio deliziosamente allegorico. Lui, di tutta risposta, si dispera, incapace di controllare se stesso e la propria rabbia, alle prese con una lotta interiore tra il controllo della compagna, convalidato dai costumi dell'epoca, e il proprio buonsenso, che lo punge invece di sensi di colpa. In Povere Creature! non c'è infatti solo la condanna tranchant al concetto "patriarcato", ormai tanto ubiquo quanto dozzinale, bensì la riflessione sulla necessità fisiologica di ridisegnare i contorni e l'ossatura dell'uomo stesso, vittima anch'esso di presupposti sbagliati su cui ha formato il proprio approccio. Del resto "i pregiudizi", diceva appunto Belotti negli anni Settanta, "sono profondamente radicati nel costume: sfidano il tempo, le rettifiche perché presentano un'utilità sociale: l'insicurezza umana e il suo bisogno di certezze". Straordinari sono anche i protagonisti Mark Ruffalo e Willem Dafoe.

"Povere creature!" è un Barbie che ce l'ha fatta

In un'epoca in cui insomma il concetto di "patriarcato" è diventato un termine così abusato da diventare macchietta di se stesso, "Povere creature!" mette ben in evidenza la differenza tra il marketing e l'arte. Tra il "film necessario" - così vengono chiamati quei film che, cavalcando l'onda del trend femminista, fanno strappare tanti biglietti - e il "film d'autore". Volendo avanzare il paragone col film femminista più iconico dello scorso anno, Povere creature! è altrettanto allegorico ma forte di allegorie più stratificate, decisamente più intelligenti (che non a caso, a differenza di Barbie, gli sono valse più candidature all'Oscar). Non è insomma la storia a fare la differenza, quanto il modo in cui viene raccontata. Del resto se in Barbie cantavano le popstar Dua Lipa e Billie Ellish, qui la colonna sonora è messa a punto da Jerskin Fendrix, giovane artista classe 1995 e al suo primo lavoro al cinema ma capace di mettere a punto l'ultimo, originalissimo dettaglio utile a confezionare il potere stordente dell'intero film.