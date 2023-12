“Rebel Moon Parte 1: La figlia del fuoco”, una lunga premessa in attesa del cuore della storia

Rebel Moon

Arriva su Netflix dal 22 dicembre, la prima parte della saga “Rebel Moon”, diretta da Zack Snyder. Il primo film di un ciclo che vedrà la seconda uscita ad aprile 2024 , La figlia del fuoco, vede nel cast, come protagonista, Sophie Boutella nei panni della misteriosa Kora, affiancata da Michiel Huisman nella parte del contadino Guntar, Charlie Hunnan nella parte dell’avventuriero Kay, Djimon Hounsou che è l’ex generale Titus, Doona Bae che interpreta l’infallibile spadaccina Nemesis, mentre, nel doppiaggio originale, la voce del fedele soldato robot Jimmy è di Anthony Hopkins.

Rebel Moon, la figlia del fuoco: trama

In un universo non ben specificato, l’anarchia e le guerre intestine stanno dilaniando l’Imperium. Dopo la brutale uccisione del re e dei suoi successori, il Mondo Madre, il pianeta alla guida di tutto l’universo, è stato sconvolto da sanguinosi rivolgimenti che hanno portato al potere il feroce Balthasarius.

In uno dei pianeti di questo universo in fermento, una piccola terra pacifica, è finita la misteriosa Kora, una ragazza trovata tra i rottami di una nave precipitata in un luogo dove vive del proprio lavoro una tranquilla comunità di agricoltori. Tenere a bada le ribellioni sui vari pianeti però, per il Mondo Madre è costoso e così, a occuparsi di schiacciare le rivolte e di saccheggiare chi ha qualcosa, ci pensa il feroce braccio destro di Balthasariu, l’ammiraglio Atticus Noble. E’ lui che piomba sul pacifico pianeta agricolo e ne sconvolge l’esistenza, uccidendo il capo comunità e pretendendo tutto il frutto del duro lavoro di quella brava gente, che si ritrova così sotto un giogo fatto di violenza e crudeltà. Qualcuno infatti, in quella pacifica terra laboriosa, è accusato di aver sfamato, con il proprio grano, i ribelli.

Davanti alle violenze di Noble, Kora decide di uscire allo scoperto, distruggendo il drappello di soldati rimasti a presidio del pianeta, e svelando il suo passato vissuto nel Mondo Madre. Un mondo che quindi conosce bene, e sa perfettamente che quella pacifica e laboriosa comunità che l’ha accolta e l’ha fatta vivere al sicuro, è ora a rischio di sanguinose rappresaglie.

Kora decide quindi di combattere, ma per farlo ha bisogno di un esercito, o almeno dei guerrieri più feroci e motivati dall’odio verso il Mondo Madre che ci siano in quell’ universo in fiamme. Accompagnata dal più coraggioso dei suoi compaesani, Guntar, Kora inizia un viaggio alla ricerca del suo esercito, che dopo molte traversie comprenderà un genio militare ormai in rovina e tormentato dai sensi di colpa, il generale Titus; un principe ribelle che non è riuscito a salvare la sua gente; una spadaccina infallibile mossa dal desiderio di vendicare lo sterminio dei suoi figli; uno dei capi di una fazione di ribelli, e un avventuriero con pochi scrupoli. Il viaggio sarà lungo e ricco di insidie, spettacolari combattimenti, trappole e incontri pericolosi.

Molta forma poche emozioni

Rebel Monn, La Figlia del Fuoco è la parte 1 di una saga che vedrà almeno un altro film, girato contemporaneamente al primo e in uscita già annunciata, sempre su Netflix per aprile 2024. Anche se si parla già di un terzo capitolo e addirittura di un prequel. Questo vuol dire che, in questa prima parte della saga fantascientifica immaginata da Zack Snyder, ritroviamo tutti gli obblighi di un capitolo introduttivo, a iniziare da quelli legati alla presentazione dei principali personaggi. In questo caso, l’approfondimento, con diversi flashback, si focalizza unicamente sulla protagonista, Kora, ma la sua storia serve a contestualizzare tutta la ribollente situazione in cui si ritrova l’universo raccontato nel film.

Si capisce che il regista si è divertito a pescare a piene mani nell’immaginario fantascientifico degli ultimi decenni, e se l’ispirazione maggiore, dichiarata e riconoscibilissima è il mondo di Star Wars, non mancano riferimenti chiarii a molte altre saghe e film di successo di genere fantasy, come per esempio, Il Signore degli Anelli.

L’ambizione palese è quindi quella di creare un nuovo kolossal di genere, ma, almeno in questo primo capitolo, l’obbiettivo non è pienamente centrato. Chi ama il cinema di Snyder ritroverà i suoi marchi di fabbrica: gli immancabili slow motion, un’estetica un po’ da videogames, la plasticità delle scene d’azione e di combattimento, ma non si può dire che, alla fine della visione, si esca emozionati e completamente immersi nell’universo dell’Imperium. Perché tutta l’attenzione formale su certi dettagli ha come conseguenza il poco approfondimento emotivo della storia e soprattutto delle storie dei singoli personaggi. Come detto, per raccontare le vicende di Kora vengono messi in campo diversi flashback, ma la nostra eroina rimane l’unica di cui riusciamo a sapere qualcosa in più. Gli altri personaggi, i guerrieri abili e rancorosi che raccatta strada facendo nel suo viaggio, hanno tutti alle spalle storie interessanti, ma è qualcosa che possiamo solo intuire perché nessuno ci dice nulla di più di poche parole su ognuno di loro che rimangono, sempre, figure sullo sfondo.

La stessa linea narrativa principale si risolve in una premessa, lunga due ore, della vera storia che, probabilmente, vedremo finalmente svilupparsi in tutte le sue potenzialità nel secondo capitolo. Ora che abbiamo le nozioni di cui avevamo bisogno per addentrarci nella vicenda, non ci resta che attendere aprile per scoprirla in tutto il suo sviluppo e capire se Rebel Moon potrà essere qualcosa di più di un progetto ambizioso molto attento alla forma ma un po’ scarso di cuore e omaggi cinefili.

Voto: 6,5