Daliland: un aspirante biopic che mostra un artista nella sua forma più autentica

Gli artisti sono da sempre considerati fuori dagli schemi, inusuali, differenti. Una differenza che si trova tutta nel modo che hanno di vedere il mondo e cercare di interpretarlo. Così come uno scrittore crea mondi immaginari attraverso i quali legge la realtà che lo circonda, così un pittore prova a farlo con colori e pennelli che si uniscono sulla tela. E questa visione è talmente unica che crea un mondo a parte, esclusivo in cui l’artista fiorisce ed esprime se stesso. Ciò accade con Daliland, film incentrato su Salvador Dalì Entriamo così nella dimensione esclusiva del pittore surrealista.

Un uomo anziano diviso tra la sua vena artistica - che sembra essere sopita - e un’immagine esterna che hanno creato di lui e intorno a lui. Un artista che ha modellato e creato una dimensione onirica che troviamo nei suoi quadri e in questa lettura della sua vita. Diretto da Mary Harron - già dietro la macchina da presa di American Psycho - Daliand vede come protagonista assoluto il Premio Oscar Ben Kingsley con una energetica Barbara Sukowa; ad affiancarli Ezra Miller che da un immagine più giovane del pittore e Christopher Briney nei panni del giovane uomo mondano che avrà la fortuna di varcare le soglie di una realtà alternativa fatta di edonismo, feste e intrattenimento.

Trama - Daliland

Il giovane James è un’aspirante gallerista che ha avuto l’opportunità di conoscere il grande Salvador Dalì. Nel 1974 l’artista viveva a New York in una lussuosa suite d’albergo con l’amata moglie Gala e con le sue numerose muse e giovani uomini aspiranti artisti. Sia Gala che la galleria per cui James lavora però fanno pressioni sull’artista per avere nuovi quadri necessari per una mostra imminente. Dalì infatti non è più prolifico come un tempo e a James viene chiesto di seguirlo e controllare che prima o poi torni a dipingere.

Il ragazzo viene notato da Dalì che lo sceglie come suo assistente e lo rinomina San Sebastiano, ricordando il quadro in cui è dipinto il martire. Da quel momento James entrerà nel mondo di Dalì, fatto di arte, desideri ed eccessi in cui tutti hanno un ruolo, come in una grande opera teatrale. Chi vi fa parte si diletta in feste in costume dove circolano ostriche, champagne e droghe, ottenute con i ricavi - che stanno diminuendo sempre di più- dai suoi quadri. Una volta entratovi per James è difficile uscirne, complice l’esperienza di vivere il pittore nella sua quotidianità e vedere il logorante ma intenso rapporto con Gala, una donna forte e determinata che però nasconde dei secondi fini.

Condurre il vento - Daliland

Il film lascia agli spettatori l’amara consapevolezza di come la purezza di un artista venga spesso contaminata. Dalì viene descritto - e interpretato benissimo da Ben Kingsley - come un genio ma alcune volte anche come un bambino che ha bisogno di rassicurazioni e conforto. La sua arte nasce dagli impulsi esterni, dalla rabbia, dall’odio che lui ritiene le fonti principali dell’energia vitale, ma anche dal modo unico che aveva di leggere e vedere il mondo. Gala è la sua musa, la donna nei cui occhi ha trovato specchiata la sua follia, eppure è anche una donna cambiata nel tempo che arriva a svalutare il suo lavoro rendendola l’antagonista del film. Le regole del profitto rischiano di rendere schiavo l’artista, ma lui dimostra di non piegarsi mai, di non farsi mai domare e di creare nei suoi tempi e nei suoi modi: non si controlla davvero Dalì come non si conduce il vento spingendolo in una direzione precisa. Il ritratto che ne emerge è quindi quello di un uomo e di un artista puro nell’ultima fase della sua produzione artistica.

Dal punto di vista tecnico il film si avvale di una buona sceneggiatura e delle buone interpretazioni dei protagonisti. Ben Kingsley si è dimostrato non solo la scelta perfetta da un punto di vista estetico con una calzante somiglianza, ma anche nel modo in cui è riuscito ad incarnare i gesti e le movenze del pittore. La Gala di Barbara Sukowa è invece una donna decisa e determinata, quasi spietata a volte, ma che funziona per il ruolo che le è stato affidato. Le loro performance sono rafforzate anche dalla scelta di molti primi piani e primissimi piani sui volti dei protagonisti, enfatizzando le emozioni. Per permettere agli spettatori di comprendere a pieno la storia la regia utilizza i flashback, alternatosi tra passato e presente lungo tre linee temporali che si amalgamano bene. Ottimo anche il lavoro del reparto costumi che ha realizzato gli abiti della festa e del mondo di Dalì. Il film, quindi, svolge sia il ruolo di biografia - sebbene con dei cambiamenti - ma soprattutto di riflessione sulla purezza dell’arte e di come il profitto troppe volte arrivi a contaminarla. In fondo ci dimostra però che ci sono sempre persone come James che provano a preservarla così come gli artisti l’hanno concepita

Voto: 6,5