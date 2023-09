Felicità, l’esordio alla regia di Micaela Ramazzotti racconta l’inferno di una famiglia disfunzionale

Una famiglia disfunzionale, due genitori immaturi e manipolatori e due figli schiacciati da un ambiente tossico e castrante, sono i protagonisti di Felicità, il film con cui Micaela Ramazzotti fa il grande salto e, oltre che davanti, si sposta anche dietro la macchina da presa, per raccontare una storia iperrealistica e contemporanea. Per sé, la regista si ritaglia il ruolo della caparbia ma ingenua protagonista, Desireè. Insieme a lei nel cast ci sono: Matteo Olivetti, che interpreta il tormentato fratello Claudio, Max Tortora e Anna Galliena che sono una coppia di genitori da incubo, e Sergio Rubini che interpreta il compagno borghese della protagonista, che tra buone intenzioni e un malcelato classismo tenta di aprirla a una realtà diversa.

Felicità, la trama del film di Micaela Ramazzotti

Felicità è la storia di una famiglia ‘storta’, di più, disastrata, dove, per una dinamica che è una maledizione, a pagare le fragilità, gli egoismi, le immaturità di padre e madre, sono i due figli. Il punto di vista con cui ci immergiamo in un normale inferno famigliare è quello di Desirèe, l’unica dei quattro componenti del nucleo che sembra avere una qualche speranza di salvarsi. Speranza, si capisce bene, guadagnata con il sudore, la forza di volontà e la determinazione di inseguire la propria felicità. Desireè, scopriamo durante il film, è una che si mette da parte i soldi da quando ha 16 anni per arrivare a realizzare i suoi piccoli grandi sogni di riscatto. Se ne è andata da una casa in cui manipolazione e violenza psicologica sono il pane quotidiano, a 18 anni, per diventare una parrucchiera che lavora nell’affascinante mondo del cinema, e si è trovata un compagno di estrazione borghese, un docente universitario piuttosto pieno di sé che la tratta un po’ come pigmalione, un po’ come il protettivo padre che non ha avuto, ma sempre giudicandola e guardandola dall’alto in basso. Gli rimprovera soprattutto la debolezza con cui gestisce la sua infernale famiglia, da cui è scappata ma a cui, attraverso il filo del ricatto morale, è ancora incatenata. I suoi genitori, il padre in particolare, lo sanno e se ne approfittano, caricando su di lei, unica della famiglia a provare a costruire con fatica qualcosa, ogni fallimento, ogni responsabilità e ogni dovere altrui. Non hanno nessuno scrupolo a metterla in mano agli strozzini, a rovinargli la vita sentimentale e quasi anche quella professionale. Ma Desireè non riesce a trovare la lucidità per tagliare quel cordone ombelicale tossico, che vedrà con chiarezza solo quando il fratello minore farà un estremo gesto di disperazione senza trovare, nemmeno in quella tragica situazione, un briciolo di comprensione da parte dei gretti genitori.

Felicità, Michela Ramazzotti esplora il lato buio della famiglia

Micaela Ramazzotti per il suo esordio alla regia si muove su un terreno che ha già molto frequentato da attrice: quello di una donna impegnata nella battaglia della sopravvivenza, proveniente da un ambiente difficile. L’ambiente su cui punta in particolare la sua macchina da presa non è solo il contesto sociale popolare d’origine, che pure è molto presente, ma soprattutto il micro contesto famigliare, quello che segna ogni essere umano, e spesso ne decide il destino. La famiglia della sua protagonista, Desireè, è egoista, disfunzionale e anaffettiva, almeno dalla parte del manico. Due genitori di età ormai avanzata ma mai diventati maturi, interpretati benissimo da Max Tortora e Anna Galliena, due maschere di ferocia e meschinità che hanno cresciuto i figli nel veleno e nella manipolazione. Desireè è la tipica ragazza sveglia, che capisce presto che da quel contesto deve allontanarsi se vuole salvarsi, ma è anche una donna affamata dell’amore che non ha avuto e che per questo si piega a ogni ricatto morale che i suoi le impongono in nome di un familismo totalmente immorale. Il detonatore del film è il gesto di ribellione estremo e disperato del fratello minore che a differenza sua, da quella famiglia non è riuscito ad emanciparsi nemmeno un po’. Quando Claudio rischia la vita, i genitori rimangono ancora sordi al suo grido, mentre la sorella, come sempre, corre in suo aiuto. Perché nessuno al mondo, tranne lei, può capire minimamente l’esperienza devastante di essere cresciuto in quel contesto. Il rapporto tra fratelli diventa man mano il fulcro del film, ed è l’unione delle loro forze residue a dare un barlume di speranza ad entrambi. Desireè vuole salvare il fratello e non esita a giocarsi quel poco di parvenza di vita che si era costruita, ma proprio attraverso questo sforzo trova finalmente una strada per il riscatto perché, se i genitori risultano ormai irrecuperabili, salvarsi tra fratelli vuol dire lasciare aperta una piccola porta alla speranza di una felicità, la speranza che tutti ci meritiamo.

La regista sceglie una storia piuttosto dura, ma che sa molto bene come maneggiare, e la narrazione scorre fluida e credibile anche grazie a un cast veramente centrato. Per Micaela Ramazzotti buona la prima.

Voto: 6,5