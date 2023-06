Fidanzata in Affitto: con Jennifer Lawrence si ride (ma non troppo)

Jennifer Lawrence torna al cinema, stavolta in piena regola dopo due pellicole distribuite principalmente in streaming, e lo fa con un film leggero e spensierato. Forse come una sorta di defaticamento dopo il suo ultimo ruolo in Causeway, in cui interpretava i panni di una soldatessa reduce dall’Afghanistan e ferita in azione. In Fidanzata in Affitto indossa, invece, gli shorts (e i pattini) di una barista/autista di Uber con un compito ben preciso: far uscire dal proprio guscio un diciannovenne in procinto di andare al college.

Come un annuncio su Craigslist può ribaltare la vita di due persone

Maddie (Jennifer Lawrence) abita a Montauk, nello stato di New York, una località marittima che accoglie frotte di ricchi turisti nel periodo estivo. La giovane si guadagna da vivere come barista, ma la paga è scarna e sta per perdere la casa che apparteneva alla madre. A causa di diverse rate arretrate le viene anche sequestrata la macchina, fondamentale per portare avanti il suo lavoro come autista di Uber e con cui riesce a mettere da parte dei soldi per la bassa stagione. Costretta a cercare una soluzione, tra gli annunci di Craigslist ne trova uno che sembra troppo folle per essere vero: due genitori iperprotettivi offrono in regalo una Buick alla ragazza che accetterà di frequentare il loro introverso e asociale figlio diciannovenne, Percy, per farlo uscire dal guscio prima che parta per il college. Maddie, non senza un po’ di reticenza iniziale, accetta e, tra una situazione imbarazzante e l’altra, scoprirà che Percy è un osso molto più duro di quello che si sarebbe mai aspettata.

Sebbene il motore della vicenda non sia assolutamente innovativo (e a parti invertite sarebbe stato del tutto impossibile anche solo da proporre in sede di pre produzione), la trama scorre senza grossi intoppi per tutta la durata del film, regalando anche un paio di scene toccanti. La performance musicale di ABF, alla fine del secondo atto, vale da sola il prezzo del biglietto.

In Fidanzata in Affitto alcune gag funzionano bene. Altre proprio male

Fidanzata in Affitto fa il suo onesto lavoro da commedia leggera e, tutto sommato, fa ridere. Il problema è che le risate non sono mai continue e sono anzi intervallate da diverse scene che sconfinano nel cringe e nell’esagerazione immotivata, in special modo quelle in cui è la splapstick comedy a farla da padrona. Fortunatamente la chimica tra Jennifer Lawrence e Andrew Barth Feldman è palpabile e funziona alla grande: quando i due attori sono lasciati liberi di giocare e divertirsi sul set nascono i momenti migliori della pellicola. E la fortuna del film sta proprio qui: i due protagonisti riescono a rendere il copione più divertente di quello che in realtà è, rendendo naturalmente comiche delle situazioni che altrimenti sarebbero state banalotte.

Purtroppo le gag più spassose si concentrano nel primo terzo della pellicola, mentre nel secondo e nell’ultimo atto si lascia spazio a scene che, a conti fatti, non contribuiscono poi molto allo sviluppo della trama e sembrano solo dei riempitivi per non arrivare subito alla conclusione. Purtroppo, gli stereotipi adottati dagli sceneggiatori sono abbastanza abusati e si intuisce dove il film voglia andare a parare quasi subito. Il finale di Fidanzata in Affitto, per lo meno, dimostra che, pur essendo una commedia leggera, nel girarlo ci sono stati messi il cuore e la volontà di trasmettere messaggi abbastanza importanti e sentiti sul crescere e diventare adulti.

Menzione d’onore per Matthew Broderick, qui nei panni del padre di Percy, che sebbene abbia avuto uno screen time risicato ha bucato lo schermo come suo solito.

Fidanzata in Affitto funziona. Non è assolutamente la miglior commedia di sempre, anzi, e probabilmente avrebbe avuto una cassa di risonanza decisamente minore se non avesse vantato un nome di peso come quello di Jennifer Lawrence in locandina. Tuttavia strappa più di qualche risata e il suo messaggio di fondo arriva senza troppe forzature. Andrew Barth Feldman si rivela una piacevole sorpresa e, se non dovesse rimanere invischiato in ruoli troppo simili a questo, avrà senza dubbio un grande futuro davanti a sé. Se avete un paio d’ore da investire e volete passarle in spensieratezza, provate a dargli una chance. Difficilmente uscirete dalla sala annoiati.



Voto 6,5