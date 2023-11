Joika è un potente film sulla danza che tutti i ballerini dovrebbero guardare

Il titolo italiano è Joika - A un passo dal sogno, ma in realtà quello di cui parla questo film è la discesa in un inferno molto più simile a un incubo che a un desiderio realizzato, anche se all’inizio, la protagonista non lo immagina. A raccontare sul grande schermo la storia vera della prima ballerina americana riuscita nell’impresa di farsi ammettere nel corpo di ballo del Teatro Bolshoi di Mosca, il più prestigioso del mondo, è il regista Jmes Napier Robertson che sceglie per la parte della giovane protagonista Joy Womak, Talia Ryder, mentre a incarnare la feroce maestra di danza che troverà in russia è Diane Kruger.

Joika - A un passo dal sogno, la trama

Joy Womak è una ragazzina quindicenne che ha un unico grande interesse, una passione che, nella sua città negli Stati Uniti pensa sia bruciante e che crede di vivere con tutta sé stessa, mettendola al centro della sua vita e impegnandosi per essere la migliore. E che sia la migliore glielo conferma un difficile provino superato: quello per l’Accademia di danza più prestigiosa di Mosca, la stessa che prepara le giovani artiste e i giovani artisti ad entrare nel corpo di ballo più famoso e prestigioso del mondo, quello del Teatro Bolshoi.

Joy è solo un’adolescente ma non ha dubbi: il suo sogno è quello di diventare la prima americana a danzare nel corpo di ballo che rappresenta l’eccellenza mondiale della danza classica e per fare questo non esita ad abbandonare la sua cittadina in Texas, la sua famiglia e tutto il suo mondo per trasferirsi in una Mosca che si rivelerà gelida non soltanto a causa delle basse temperature. Quando Joy arriva in Accademia infatti, si scontra con una realtà che non immaginava tanto dura. Pur determinatissima e competitiva Joy, subito nominata Joika, scopre un livello di competizione feroce a cui, per non soccombere e continuare il percorso verso il suo sogno sceglierà di adattarsi. La terribile maestra Tatiyana Volkova metterà alla prova non solo il suo corpo con spossanti allenamenti e la ricerca ossessiva della perfezione ma anche la sua resistenza psicologica e la sua ambizione spingendola a spostare ogni volta un po' più in là l’asticella del limite di cosa la ragazza sia disposta a fare per realizzare il suo sogno.

Joika, a un passo dal sogno si cela un’esperienza da incubo

Una storia vera, quella di Joy Womak che lei stessa ha raccontato in un libro e che ora Robertson trasforma in un film che è innanzitutto un grido di denuncia sulle vessazioni e i veri e propri abusi a cui sono soggette le danzatrici in un contesto di competitività tossica. Un tema di grandissima attualità, viste le tante denunce che si stanno moltiplicando nel mondo nei campi soprattutto artistici e sportivi. Ma il film Joika è anche una riflessione sull’ idea del ‘sogno’ o della ‘passione’ come qualcosa per raggiungere la quale sacrificare tutto senza pensarci due volte, perché la realizzazione del sogno è una promessa di felicità. Joy Womak, e molti altri e altre prima di lei hanno invece imparato a loro spese quanto un sogno, una volta che diventa realtà sia così diverso da come lo si è immaginato e quanto sia terribilmente costoso mantenerlo al centro della propria vita come unica bussola su cui tarare la propria direzione.

Il film, che racconta il mondo del balletto che all’esterno viene percepito tutto grazia, delicatezza, arte, ispirazione, morbido e vaporoso come il tulle di un tutù, è ruvido, diretto e proprio per questo potente. Scardina l’immagine della danza come universo popolato da minute e angeliche giovanissime baciate dal talento e va invece in profondità, puntando la macchina da presa su corpi che, per apparire sempre perfetti e aggraziati vengono spinti al limite, feriti, umiliati, affamati da menti che diventano ossessionate dalla competizione, dall’ambizione impossibile da realizzare di una irraggiungibile perfezione. Joy parte dal Texas come una ragazza competitiva e pronta a combattere per il proprio sogno, ma quando diventa Joika da questo sogno si fa divorare e trascinare in un baratro sempre più profondo.

Voto: 7