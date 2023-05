La Caccia, la favola nera diretta da Marco Bocci

Una cupa storia di famiglia che regala allo spettatore suspense e svolte inaspettate e conferma il talento narrativo di Marco Bocci, alla sua seconda regia. La Caccia, prodotto da Santo Versace e Gianluca Curti con Rai Cinema, arriva in sala giovedì 11 maggio con Medusa. Protagonisti di questa favola nera sono quattro fratelli che, alla morte del padre, si riuniscono per fare i conti con il loro passato. A interpretarli sono: Laura Chiatti (Silvia), Pietro Sermonti (Mattia), Paolo Pierobon (Sergio) e Filippo Nigro (Luca). Nelle vesti del padre defunto che segna indelebilmente tutta la loro vita c’è Peppino Mazzotta, mentre il regista si ritaglia per sé la piccola parte del malvivente Milo.

La Caccia, la trama del film di Marco Bocci

Sergio, Luca, Mattia e Silvia sono quattro fratelli dalle vite molto diverse che non si vedono e non si sentono da tempo e sono costretti a ritrovarsi tutti insieme nella casa di famiglia al momento della morte del padre.

Luca è un imprenditore ambizioso che vuole allargare la sua attività e si carica di un prestito molto esoso elargito da un ‘amico’ pericoloso. Mattia è un pittore un po’ anarcoide che vive per la sua arte. Silvia è una ex tossicodipendente che ha trovato una strada per uscire dal tunnel e sta per realizzare, a modo suo, il grande desiderio di diventare madre. Sergio è il maggiore e quello con la vita più inquadrata: un lavoro sicuro in un’azienda, una moglie e una figlia, e un apparente benessere economico. Quando i quattro fratelli si riuniscono per l’eredità del padre, scoprono che questo ha lasciato loro solo la casa di famiglia. Decidono subito di vendere, ma la quota di ognuno non basta per risolvere i rispettivi problemi economici e Luca propone una soluzione, audace e spietata, anche se in quel momento non immagina fino a che punto. I quattro si ‘giocheranno’ la loro parte di eredità con una battuta di caccia, un passatempo che condividevano con il padre. Ma le cose prenderanno una piega inaspettata, mentre il ritorno nella casa dell’infanzia farà affiorare sempre più prepotentemente la memoria di un oscuro segreto sepolto tra quelle mura.

La Caccia, Marco Bocci realizza un film carico di suspense e oscure suggestioni

A introdurci e poi ad accompagnarci nella cupa storia famigliare dei protagonisti de La Caccia sono le parole dolci di una fiaba, “I quattro fratelli ingengosi” dei Grimm, che vede protagonisti proprio i ‘quattro figli del re’ che, come ogni storia che si rispetti, devono affrontare un lungo e periglioso viaggio, un’avventura al termine della quale non saranno più gli stessi, ma che, se portata a termine superando tutti gli ostacoli, li premierà con il raggiungimento della loro salvezza e la conquista del loro regno.

Il viaggio degli eroi, legati dal comune sangue e riuniti dalla morte del padre, inizia dalla casa di famiglia, quella in cui sono cresciuti e che ora, per necessità economiche, si trovano a dover vendere in quanto unica eredità in loro possesso.

Ma l’eredità del re, di un padre che sin da subito scopriamo essere stato una figura ingombrante nella vita dei figli, non è solo rappresentata da quella villa, ma da quello che in quella casa è successo. Un oscuro segreto che tormenta ancora, in modo diverso e più o meno inconsciamente, i quattro fratelli, diversi uno dall’altro, ma tutti con vite segnate da una profonda inquietudine.

Il film di Marco Bocci mette al centro della riflessione i rapporti famigliari, ma anche il valore dei ricordi e della memoria nella nostra vita. L’autore ha recentemente raccontato che in seguito a una malattia che lo ha colpito qualche anno fa, la sua memoria oggi funziona in modo diverso e i suoi ricordi sono stati in parte persi, in parte rielaborati in un mix di realtà e fantasia. Un meccanismo che usa normalmente anche l’inconscio per allontanarci da traumi e momenti della vita che è meglio dimenticare per andare avanti, ma con cui prima o poi si è obbligati a fare i conti. Ed è proprio questo che succede ai protagonisti del film. I loro ricordi più crudi e dolorosi sono stati addolciti dalla loro mente per permettere loro di sopravvivere, ma alla morte del padre diventa impossibile non fare un viaggio a ritroso nelle loro coscienze. Lo stesso viaggio che fa lo spettatore, che viene portato piano piano a scoprire la verità, nel corso di un viaggio che lo tiene sempre tra realtà, memoria e suggestioni.

La proposta della sfida, la caccia, per accaparrarsi l’eredità diventa non solo una gara per i soldi in ballo. Quello che c’è davvero in gioco non è la soluzione dei problemi economici di ognuno dei protagonisti, ma la liberazione dalle ombre lunghe dell’influenza paterna, la possibilità di guardare in faccia la parte più terribile della loro vita, e scegliere la strada della catarsi o quella dell’abisso. E in questo si troveranno anche a dover decidere se provare a uscirne tutti insieme, o pensare ognuno a se stesso. Un viaggio carico di pathos, una lenta discesa agli inferi dell’infanzia segnata dei quattro protagonisti, raccontata attraverso flashback, simbolismi, e una colonna sonora potente ed efficace a sottolineare i passaggi più importanti.

Voto: 7