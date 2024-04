Tatami, un film potentissimo sulla forza di ribellione delle donne iraniane

Tatami - una donna in lotta per la libertà

Un regista israeliano , Guy Nattiv, e una regista iraniana, Zar Amir, firmano insieme Tatami, un film di grande potenza espressiva che concentra il suo focus sulle vicende di una judoka iraniana a latere del campionato del mondo in cui si sta giocando una medaglia. E da questa prospettiva inedita, quella del tatami, di una competizione sportiva in un contesto internazionale, riescono a raccontare l’invivibilità di un regime che spegne ogni libertà e iniziativa personale. L’opera di Guy Nattiv e Zar Amir esce in Italia giovedì 4 aprile distribuito da Bim ed è un titolo che davvero non dovreste perdere. Il cast vede due protagoniste che si scontrano, si confrontano, si sostengono, si allontanano e poi solidarizzano di nuovo. Una è l’allenatrice Maryam Ghambari, interpretata della stessa Zar Amir, l’altra invece, è la testardissima campionessa che vuole la medaglia che le spetta, Leila Housseni, interpretata da Arienne Mandi.

Tatami, la trama

Leila Housseni è una judoka all’apice della sua carriera che, da una vita, si prepara all’appuntamento più importante, quello con la medaglia d’oro ai mondiali di judo di Tibilisi. La incontriamo per la prima volta mentre è sul pullman con il resto della nazionale femminile, in viaggio verso la capitale della Georgia, dove si stanno radunando atlete di tutto il mondo pronte a battersi per il titolo. Poche file davanti a lei viaggia Maryam, ex judoka e ora allenatrice, sua mentore e guida. Quando è il momento di scendere sul tatami, Leila infila subito due vittorie importanti, con una scioltezza che rende chiaro a tutti che l’atleta iraniana è in grande forma e nella sua testa, niente potrà impedirle di raggiungere un traguardo per cui si sacrifica da una vita. Niente, a parte il governo del suo paese.

Continuando la sua marcia trionfale infatti, Leila rischia di trovarsi di fronte l’atleta israeliana, un fatto inaccettabile per il regime di Teheran che decide così di fermare la corsa verso il podio dell’atleta che potrebbe far gioire il popolo iraniano, fermarla a qualunque costo. Il governo inizia quindi facendo pressione su Maryam, la quale prima oppone resistenza poi, spaventata dalle minacce a lei e alla sua famiglia rimasta in Iran, inizia a pressare Leila perché finga un infortunio e si ritiri dalle gare. Ma la ragazza non ha intenzione di rinunciare a quello che si è duramente guadagnata in tanti anni di allenamento e passione, e forte anche dell’appoggio del marito che la segue da lontano, rischia tutto quello che ha per uno scatto di orgoglio che diventa una enorme battaglia per la libertà contro l’oppressione del regime e l’ingiustizia che prova a imporle.

Tatami, la piccola grande rivoluzione di un’atleta coraggiosa

Tatami è un film che va in fondo a quello che racconta, bellissimo e terribile, merita di essere visto. Per la sua potenza, per la sua bruciante attualità, per il modo in cui riesce a dimostrare come la storia la fanno gli esseri umani, non solo gli eserciti e i grandi personaggi di potere. Che è quello che stanno facendo le donne iraniane, donne come Leila che, anche se all’inizio non lo sa, con la sua testardaggine, il suo orgoglio e la sua ribellione fa un gesto che cambia la storia, una piccola storia delle tante che, unite, muovono le cose e, a prezzi spesso altissimi, alla fine le cambiano.

Nelle note di regia di Guy Nattiv e Zar Amir si legge: “Abbiamo unito le forze a due ore di distanza da Tel Aviv e da Tehran, a Tbilisi, in Georgia, per raccontare la storia di coraggiose atlete iraniane che mettono a repentaglio la propria vita per la libertà. Gli artisti israeliani e iraniani hanno trovato i loro fratelli e le loro sorelle incontrandosi nell’arte e hanno scoperto di essere in realtà molto vicini e di avere tantissime cose in comune, condividendo l’arte, l’estetica, il cinema”.

Tatami è un film di grande potenza emotiva, visiva ma, soprattutto, politica. Girato completamente in un bianco e nero che restituisce alla vicenda di Leila e Maryam tutta la drammaticità che contraddistingue l’esistenza di chi è costretto a vivere sotto un regime oppressivo, il film fa del campionato mondiale di judo uno sfondo che sottolinea come la normalità di alcuni popoli del mondo sia invece un sogno irraggiungibile per altri, e diventa anche la facile metafora dell’esistenza di Leila, Maryam e delle loro connazionali, impegnate in una lotta estenuante con un potere che le pretende silenziose e invisibili. E non è un caso che, nel momento più difficile della sua battaglia di ribellione, Leila perda il fazzoletto che le copre i capelli e entri sul tatami pronta a una nuova gara, con la sua bella e folta chioma scura, raccolta, ma ben visibile, come quella di tutte le altre. Come quelle che non rischiano la propria incolumità fisica e quella dei loro famigliari, solo perché partecipano a un torneo internazionale, con la legittima ambizione di vincere e anche con quella di rimanere fedeli al valore della lealtà sportiva.

La grande attualità di questo racconto, scarno, diretto, sofferto e sincero, unito alla sua forza estetica ed espressiva e alle potenti interpretazioni delle due protagoniste, ne fanno un vero tesoro e un bellissimo esempio di cinema civile, che centra l’obiettivo di colpire la coscienza e il cuore dello spettatore.

Voto: 8

​