The Creator, un film visionario che allarma sul futuro dell'umanità (e dell'intelligenza artificiale)

The Creator

The Creator di Gareth Edwards è senza ombra di dubbio uno degli eventi cinematografici più attesi dell'anno, da parte di uno dei registi più originali del panorama attuale. Questo film di fantascienza altamente spettacolare risulta allo stesso tempo molto familiare, data la sua capacità di affrontare temi e problematiche proprie del nostro presente, in particolare una su tutte: il nostro rapporto con l'intelligenza artificiale, la prospettiva di una civiltà sempre più connessa o addirittura sottomessa alla tecnologia.

Una nuova visione dell’intelligenza artificiale

The Creator è ambientato in un 2065 ucronico, in cui l'intelligenza artificiale è entrata improvvisamente nelle nostre vite, con l'uomo che si è sostituito a Dio, ha creato esseri a propria immagine e somiglianza, che sono proliferati, si sono impossessati di concetti come personalità, carattere, desideri ed emozioni.

Una bomba nucleare che esplode a Los Angeles segna l'inizio di una guerra tra umanità e le IA, che Gareth Edwards rende simili, ma anche profondamente diverse, dalle varie versioni che in passato registi del calibro di James Cameron, Steven Spielberg, Stanley Kubrick o le sorelle Wachowski avevano concepito.

The Creator, tuttavia, ha il grande merito di mettere in evidenza come l'uomo sia sì un fabbro pieno di inventiva, audacia e volontà di sperimentare, ma allo stesso tempo assomiglia a un ragazzino che gioca con la pistola del padre. Egli non accetta le conseguenze delle proprie azioni, mette in moto fenomeni e rivoluzioni di cui non ha pienamente il controllo. In questo, il film di Edwards è assolutamente illuminante, ed è impossibile non riconoscerci dentro questo mondo popolato da robot e androidi di ogni tipo, prodotti come oggi si producono in Cina IPod o scarpe da ginnastica, seguendo una rappresentazione del futuro che è molto meno fantascientifica di quanto potrebbe essere. Questo è sempre stato un tratto caratteristico di Edwards, fin da quando ha riportato in vita Godzilla, ha firmato l'unico Star Wars decente dai tempi di George Lucas. Qui più che porci risposte, semina le oltre due ore di questa odissea fantascientifica di domande: che cos'è l'intelligenza? È possibile definire una mente? Davvero l'umanità è il vertice dell'evoluzione o ha creato da sola il proprio superamento?

Il limite tra invenzione e controllo dell’uomo

The Creator azzera totalmente il confine tra uomo e tecnologia, ci dona degli esseri che sono a metà come nessun altro visto prima, in un iter narrativo che si connette alla guerra del Vietnam, alle Guerre al Terrore, al Colonialismo. Ma l'intelligenza artificiale che qui vediamo ci compenetra, ci assomiglia, la rifugiamo ma poi la utilizziamo, così come facciamo oggi, con effetti sovente devastanti, che mettono a soqquadro la nostra capacità di adattamento virgola di gran lunga inferiore a quello che noi stessi pensiamo.

Il cambiamento è sovente traumatico, per informazioni potreste chiedere alle miriadi di lavoratori che si sono trovati improvvisamente totalmente indifesi, compresi attori e sceneggiatori o autori, contro le IA, contro la tecnologia che lo stesso Karl Marx a suo tempo predisse come fonte della più grande rivoluzione dei rapporti di forza nella società. Ma mentre ci mostra l’umanità intenta nella sua crociata contro il mondo delle macchine, Gareth Edwards suona un campanello d'allarme profondo su una civiltà che ha perso totalmente la capacità di essere empatica, usa la tecnologia per sottomettere sé stessa. L'intelligenza artificiale è l'evoluzione, esclama uno dei personaggi, ed è questa una paura che nei nostri giorni si sta facendo sempre più spazio, mentre qualcuno superficialmente la vede come una semplice estensione della nostra fantasia, altri intuiscono la funzione di superamento dei limiti, della vanità umana. La nostra storia è tutta un non accettare i confini che la natura ha previsto. Abbiamo solcato cieli e pianeti, siamo andati dentro vulcani e sul fondo degli oceani. Le IA sono solo l’ultimo tassello di uno spingersi verso l’estremo confine che non riusciamo a controllare, che vediamo come l’unica vera capacità di progresso. Ma proprio sul tema del progresso The Creator pone un importante interrogativo.

La differenza tra tecnologia e progresso

The Creator parla della differenza tra l'avanzamento tecnologico e il progresso, che il XXI secolo ha reso un tutt’uno semanticamente, ha confuso, ma sono e rimangono due concetti completamente separati.

Il primo è una mera perfezione della tecnica e della tecnologia, della materia nelle nostre mani, delle nozioni tecniche, il secondo invece riguarda la creazione di un beneficio che è universale e comprensivo di tutta l'umanità. The Creator più che film di fantascienza è un film sul nostro futuro, su cosa avremo un giorno dalle IA, in cui riversiamo l'illusione di quel mondo ideale che diciamo di volere, di quell'essere perfetto che vorremmo essere, ma che nella realtà temiamo, come uno specchio riflesso in cui ammirare tutta la nostra fragilità. Tutto questo non può che rendere il film di Edwards uno dei film di fantascienza semanticamente più interessanti, più attuali e per certi versi inquietanti del nostro tempo. La mente fatta di circuiti e polimeri l'abbiamo sempre immaginata come un nemico freddo e meccanico. Era Skynet di Terminator, HAL 9000 di 2001: Odissea nello Spazio, l’oppressione meccanica che cercava di distruggere Zion in Matrix. Ma se ci assomiglia, se è veramente fatta a nostra immagine e somiglianza, allora avrà anche i nostri pregi, la nostra curiosità, la volontà di appartenere a qualcosa di più grande. Questo film è una profezia importante sul nostro rapporto con questa nuova entità, di cui ancora ignoriamo prospettive, potenzialità e pericoli, ma è anche uno sguardo sul nostro passato e come ripetiamo errori e passi falsi.

Ci ricorda che bene o male la tecnologia, anche quando apparentemente fuori controllo, nella realtà rappresenta una parte di noi stessi, della nostra civiltà, del nostro essere Ulisse che va oltre le Colonne d’Ercole anche se non sa cosa ci troverà e se saprà venirci a patti.