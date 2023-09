The Creator, il film sull'IA di Gareth Edwards regala spettacolo ed emozioni

Un’avventura mozzafiato piena di riflessioni etiche, come vuole la fantascienza di qualità, ambientata in un futuro post-apocalittico in cui l’uomo (occidentale) è impegnato in una estenuante guerra contro robot, AI ed esseri umani dell’altra parte del mondo. “The Creator” è uno dei film d’azione più attesi di quest’autunno e arriva in sala in Italia da giovedì 28 settembre. La regia è affidata a Gareth Edwards, mentre il protagonista Joshua è interpretato da John David Washington, nel cast anche Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson, e la bravissima e letale bambina Madeleine Yuna Voyles.

The Creator, la trama

In un mondo sconvolto da una guerra feroce che vede gli Stati Uniti scagliare tutta la propria potenza contro robot, Intelligenza Artificiale e umani di un’altra parte del mondo, capacissimi di convivere pacificamente con queste entità, Joshua è un uomo tormentato. Agente del servizio segreto militare infiltrato in Asia e infiltrato nella comunità di AI talmente bene da averci trovato una moglie umana che aspetta la loro bambina, viene sorpreso, come tutto il resto del gruppo, da un attacco di Nomad, la micidiale stazione volante che gli americani hanno messo a punto per sterminare le AI e mettere fine alla guerra, da vincitori. Joshua perde tutto in quell’attacco, ovvero la moglie e la figlia nascitura. Lo scopo della sua copertura era trovare il misterioso Nirmata, ovvero il Creatore delle AI, ma dopo l’attacco torna in patria completamente disinteressato alle sorti del conflitto, finché i suoi superiori non lo vanno a cercare perché hanno bisogno delle informazioni che ha raccolto nel suo periodo da infiltrato per l’ultima, fondamentale, missione. Nirmata ha infatti creato un’arma capace di distruggere Nomad e per impedirlo Joshua deve tornare in campo, scovarla e distruggerla. I militari riescono a convincerlo a unirsi alla missione, mostrandogli le prove che la moglie che lui credeva morta è ancora viva, e la speranza di ritrovarla spinge Joshua ad accettare e a tornare in Nuova Asia. Quando l’uomo riuscirà nell’obiettivo della sua missione e si troverà di fronte all’arma micidiale, destinata a distruggere la più fondamentale delle armi americane, rimarrà spiazzato e, soprattutto, scoprirà l’altra faccia di una guerra, iniziata per un errore, che i presunti nemici non vogliono e che stanno facendo di tutto per fare finire.

The Creator: gli errori del presente raccontati da un futuro apocalittico

Nessun genere, come la fantascienza si presta a farci riflettere sul presente mentre regala spettacolo e intrattenimento puro, partendo da un futuro immaginato che ci prospetta come le cose potrebbero andare a finire se non cambiamo strada, non affrontiamo le criticità del presente e non ci allontaniamo dai nostri errori.

Anche “The Creator” si inserisce in questa tradizione unendo in grande equilibrio la spettacolarità della messa in scena, il divertimento dell’action movie, una storia capace di coinvolgere ed emozionare all’anelito ideale di una morale alta e facilmente leggibile.

Il film di Gareth Edwards è infatti innanzitutto un inno alla pace. In un momento in cui i venti di guerra soffiano fortissimi anche in Europa, la riflessione pacifista ha ripreso vigore e il cinema non è ovviamente estraneo alla necessità di riaffrontare un argomento universale e fondamentale per la sopravvivenza dell’umanità. Argomento, ancor più sentito ovviamente dagli americani che, di fatto, in guerra, in un modo o nell’altro, lo sono praticamente sempre. “The Creator” ci dice tante cose che già dovremmo conoscere bene come esseri umani, e ce lo dice usando l’incanto di immagini potenti e di una storia capace di smuovere immediatamente l’empatia del pubblico verso le entità che avrebbero meno chance per smuoverla: i robot, e le intelligenze artificiali, oltre ovviamente alle popolazioni asiatiche pacifiche e capaci di convivere con l’altro senza necessariamente dare avvio a una guerra di civiltà.

La guerra che vediamo sullo schermo la riconosciamo subito: gli Stati Uniti reagiscono a un presunto attacco terroristico (che forse è un errore non voluto) da parte di entità che, prima dell’attacco, loro stessi avevano creato, plasmato, schiavizzato e sfruttato a loro piacimento. Entità che reagiscono all’attacco e si rifugiano in una Nuova Asia che però sa tanto di antico e che, tanto per ribadire il messaggio, è proprio uguale al Vietnam, quel posto meraviglioso e disgraziato dove si consumò la madre di tutte le guerre contestate e sbagliate degli Stati Uniti. Insieme a questa potente riflessione pacifista, ci sono quelle che ne derivano: l’accettazione e il rispetto del diverso e la necessità di non demonizzarlo, così come l’accettazione di quello che il presente e il futuro ci stanno portando di nuovo, da non vedere come una minaccia ma come una nuova possibilità di miglioramento per l’umanità. Tutto questo, raccontato con una grande dose di emozioni e spettacolo, rendono “The Creator” uno dei titoli da vedere di questo inizio di autunno al cinema.

Voto: 7,5