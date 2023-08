The Equalizer 3, Denzel Washington contro la criminalità nel sud Italia

Esce nei cinema italiani il 30 agosto The Euqalizer 3, terzo e ultimo capitolo delle avventure di Robert McCall, ex sicario di organizzazioni governative che, per una serie di vicende che si scopriranno solo alla fine, arriva nel sud Italia e, dopo un avvio di storia in Sicilia, si ritrova sulla costiera amalfitana dove scopre i piccoli piaceri della vita. Il protagonista assoluto del film è sempre Denzel Washington, affiancato da Dakota Fanning nel ruolo di una giovane e perspicace agente della Cia e da un cast italiano guidato da Remo Girone.

The Equalizer 3, senza tregua: la trama

Robert McCall ex agente della Cia che si considera , o almeno così dice in giro, ormai ‘in pensione’, come molti coetanei decide di fare un viaggio in Italia, così si potrebbe pensare. Se non fosse che lui non è proprio come la maggior parte dei signori in età che partono per un gran tour alla scoperta della Grande Bellezza italiana. Ex sicario, lo ritroviamo in un casolare della campagna siciliana ancora impegnato a far strage di cattivi. Da lì lo seguiamo nella fuga e nell’ approdo in un piccolo borgo sulla Costiera Amalfitana, che nel film ha il nome immaginario di Altomonte. Qui Robert, che viene subito accolto e assistito dal medico locale interpretato da Remo Girone, riscopre i piccoli grandi piaceri della vita, le gioie della tranquillità e delle giornate placide scandite dai ritmi sempre uguali di una piccola comunità. A un uomo condannato per decenni a un’esistenza rocambolesca all’insegna della violenza, questo quadretto stereotipato di presepe mediterraneo pare un piccolo paradiso in terra. Finché non arriva una banda di diavoli a guastare l’idillio e a minacciare la serenità degli abitanti di Altomonte. A quel punto riemerge l’anima dell’uomo d’azione che interviene per proteggere i nuovi amici dalla violenza della “camorra, della ‘ndrangheta, insomma quella che voi chiamate mafia”, come spiega Remo Girone in una delle troppe battute raffazzonate del film. Nel mentre, il nostro eroe si imbatte in un enorme traffico criminale e decide di coinvolgere gli ex colleghi della Cia. Fino all’inevitabile scontro tra il vendicatore buono e il criminale cattivo.

The Equalizer 3, un film troppo confuso salvato dal carisma di Denzel Washington

Dal terzo capitolo di The Equalizer ci si aspetta di trovare azione, adrenalina, scontri a fuoco e all’arma bianca, ma tutto sorretto possibilmente da una trama che accompagni lo spettatore nel mondo del ‘giustiziere’, Robert McCall. Se già nei primi due capitoli della saga la sceneggiatura risultava a tratti un po’esile, in questo terzo capitolo, con l’azione che si svolge nel sud Italia, la situazione, dal punto di vista della scrittura, precipita, e nemmeno un’icona come Denzel Washington basta a superare l’inconsistenza della narrazione.

I buchi, le imprecisioni e anche i palesi errori della sceneggiatura non permettono allo spettatore il dovuto coinvolgimento. Il nostro eroe-antieroe si trova in Sicilia, dove esercita il suo più grande talento, quello di ammazzatutti. Poco dopo lo ritroviamo in fuga e infine al riparo dai nemici in un piccolo borgo della Costiera Amalfitana dove nessuno, ma veramente nessuno, dal maresciallo dei carabinieri ai negozianti, dal prete ai camorristi, ha inflessioni campane. Si ascoltano battute con marcati accenti che toccano diverse regioni del centro e del sud, ma di accento del luogo, nemmeno l’ombra. Una stonatura che sicuramente nella versione internazionale si andrà a perdere, ma nella versione italiana è un’ulteriore ostacolo alla possibilità di immergersi in una storia che risulti credibile. La trama poi non è affatto fluida, si attorciglia su se stessa man mano che ha l’ambizione di farsi più complessa, e la narrazione è inzeppata di prevedibili stereotipi. Ed è un peccato, perché sarebbe bastata una scrittura più attenta e una maggior cura dei dettagli per fare un film ben diverso. Lo si capisce davanti ai momenti migliori di The Equalizer 3, quelli dello scontro tra il nostro eroe e il più cattivo dei cattivi. In quel passaggio si torna a un cinema di azione che ritrova la capacità di tenere in tensione il pubblico anche grazie a una coerenza visiva e narrativa e, finalmente, regala qualche emozione. Nonostante tutto, c’è da dire che Denzel Washington rimane un attore in grado di illuminare da solo la scena. Carismatico e diretto, dolente e spietato, autoironico e con quel fondo di nuova morbidezza legato all’età che avanza. Un attore che può permettersi di caricare sulle sue spalle larghe qualsiasi cosa, e regalare anche momenti da vero istrione, come quando fa sfogare a Robert McCall tutta la sua caustica ironia. I fan, concentrandosi sul suo talento indiscutibile, ne apprezzeranno comunque l’interpretazione.

Voto: 5,5