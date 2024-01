The Holdovers con Paul Giamatti è uno di quei film che fanno bene al cuore

Dominic Sassa e Paul Giamatti in una scena di The Holdovers

The Holdovers si inserisce in un'annata cinematografica di grande quantità e qualità, che ha segnato il ritorno delle sale del pubblico, dopo che il Covid 19 aveva fatto presumere una contrazione totale del mercato e del cinema per come lo conoscevamo. Paul Giamatti è il mattatore incredibile e intenso di questa commedia agrodolce, una sorta di mix tra film di formazione e dramma scolastico, dove veste i panni di un docente tra i più fastidiosi eppure iconici che si siano visti. Al di là dei premi e del plauso unanime di critica e pubblico, un film importante perché ci parla della capacità di andare avanti, dell'altruismo, dell'importanza di metterci nei panni di chi ci circonda.

The Holdovers - la trama

The Holdovers ci guida nell’America del 1970, dove ci fa fare la conoscenza di Paul Hunham (Paul Giamatti). Misantropo, dittatoriale con gli studenti, puntiglioso al limite del fanatico, è di gran lunga il docente meno amato e popolare della Barton Academy, un collegio scolastico dove ricopre il ruolo di Insegnate di Lettere, venendo detestato anche dai suoi colleghi. Durante le vacanze di Natale gli viene dato l’ingrato compito di fare da cane da guardia ad un piccolo gruppo di studenti, che non lasceranno l’istituto. Tra di loro si distingue Angus (Dominic Sassa), un giovane dall’atteggiamento sovente ribelle e provocatorio, molto dotato e perspicace, ma che a causa di una situazione familiare complicata, mal sopporta tutto ciò che Paul gli impone, così come la sua vita alla Barton. Rimasti improvvisamente soli assieme alla cuoca Mary Lamb (Da'Vine Joy Randolph) i due saranno costretti bene o male a coesistere e a sopportarsi. Imprevedibilmente, sarà l’inizio di un percorso di mutua conoscenza e apertura, che farà scoprire ad entrambi nell’altro un interlocutore e infine una persona con cui legarsi, a cui confessare la parte più dolorosa della propria esistenza e del proprio passato. Tra incidenti, risate, drammi e rivelazioni, nulla sarà più lo stesso per quella strana coppia di diversi dalla norma. The Holdovers è firmato da Alexander Payne, regista di rara e innovativa sensibilità per quello che riguarda la narrazione dei rapporti umani, come ha dimostrato in film come Paradiso Amaro, Nebraska e Sideways – In viaggio con Jack. Questo film, scritto con grande mestiere da David Hemingson, è arrivato quasi alla chetichella a giocarsela non solo ai Golden Globes, con il premio a Paul Giamatti e Da'Vine Joy Randolph, ma anche nelle più prestigiose classifiche della critica internazionale. Difficile capire se e quanto questo potrà portare a riconoscimenti nella serata degli Oscar, ma di certo The Holdovers è un film che merita ogni plauso, per la qualità della scrittura, l’eleganza essenziale della regia ma soprattutto la bravura dei protagonisti. Paul Giamatti in particolare, si conferma l’interprete più istrionico, camaleontico della sua generazione, per tanti anni relegato in ruoli di supporto.

Un film che omaggia il concetto di diversità

Il cinema in passato ci ha parlato spesso del rapporto intenso e profondo che può legare un docente o un mentore ai propri studenti. Se L’Attimo Fuggente con Robin Williams rimane ancora oggi insuperato ed imbattuto, The Holdovers però si gioca le sue carte con enorme credibilità e coerenza. Paul Giamatti ci dona un’interpretazione magnifica di un uomo intrattabile, burbero, che quasi gode nell’essere odiato da tutto e tutti. Ma, come sempre capita, a mano a mano che si va avanti ci rendiamo conto che è una maschera, o meglio un’armatura, costruita per la paura di soffrire, per un passato fatto di ingiustizie subite e di un’incapacità di esprimere i propri sentimenti che lo rende, in realtà, molto simile a quello strano ragazzo a cui deve fare da balia. La chimica tra Giamatti e Sassa è magnifica, ci donano in realtà l’immagine speculare dello stesso personaggio, l’emarginato per scelta, come se ne fossero la rappresentazione di due diversi momenti della stessa vita. A fare da trait d’union un altrettanto convincente Da'Vine Joy Randolph, la parte più morbida, più sensibile e calda di un terzetto dentro cui svolge il ruolo di contatto con il mondo dei sentimenti, con questa donna umile, intelligente, tenera e laboriosa. The Holdovers è una perfetta mediazione tra l’autorialità di un narratore distinguibile e un racconto universale per impatto e messaggio, tanto più utile in tempi come questi, dove la distanza generazionale è diventata sempre più netta. Il film però sa anche far ridere, senza per questo rinunciare ad approfondire i suoi personaggi, come ognuno cambierà l’altro in meglio, come spesso giudichiamo gli altri dalle mere apparenze. In questo, The Holdovers diventa soprattutto grazie a Paul Giamatti, un grande omaggio ai diversi dalla norma, degli impavidi che decidono di andarsene per una strada diversa, con tutti i contro del caso. I ribelli, i ribelli veri, sono come Paul e Angus, sono quelli che dentro non accettano di omologarsi, che sanno benissimo che “la società” è una giungla impietosa.



Voto: 8