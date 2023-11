The Marvels, il nuovo film Marvel al femminile intrattiene ma non lascia il segno

Arriva nelle sale italiane, da mercoledì 8 novembre, un nuovo capitolo delle avventure di Captain Marvel che questa volta si ritroverà, per causa di forza maggiore, inserita in un team, “The Marvels” appunto, con altre due componenti già note a chi frequenta l’universo Marvel su grande schermo e in streaming. Le due più giovani eroine diventano compagne di squadra di Carol Danvers, impreviste ma super toste, e si riveleranno molto presto all’altezza della situazione e della difficile missione da compiere. Nei panni di Carol Danvers - Captain Marvel ritroviamo Brie Larson, che in questa nuova avventura è affiancata da Teyhona Barris nel ruolo di sua “nipote” Monica Rambeau, già presente in WandaVision, e da Iman Vellani in quello della simpatica teenager Kamala Khan, già protagonista della serie Ms Marvel. A completare il cast diretto da Nia DaCosta troviamo: Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury, Zawe Ashton che è l’antagonista Dar-Benn, e Park Seo-Joon che interpreta il principe Yan.

The Marvels, la trama

Per seguire agevolmente la trama di The Marvels bisogna fare un passo indietro e sapere che Carol Danvers, alias Captain Marvel, nella sua precedente missione aveva recuperato la propria identità dai tirannici Kree e si era vendicata della Suprema Intelligenza. Ma a causa delle conseguenze impreviste di un atto compiuto in buona fede, per liberare il popolo oppresso, Carol, considerata da quello stesso popolo non una liberatrice ma una devastatrice, deve farsi carico del peso di un universo destabilizzato proprio dalla sua azione. Da questa premessa parte la nuova avventura di Captain Marvel che, a causa di uno strumento potentissimo scoperto dalla leader dei Kree, si ritrova risucchiata in un buco spazio-temporale che, tra le altre cose, la porta ad intrecciare i suoi superpoteri con quelle di altre due super eroine: Monica, sua nipote, e la giovanissima ed entusiasta Kamala, Ms Marvel.Una volta incrociati i loro poteri le tre si legheranno per portare a termine una missione con l’intenzione di riportare a più saggi consigli l’arrabbiatissima Dar Benn e, ovviamente, salvare l’universo dalla distruzione. Sostenute e appoggiate nella loro missione da Nick Fury, dalla strampalata famiglia di Kamala e dal preziosissimo gatto alieno Goose.

The Marvels: un’ora e mezza senza pensieri, ma che difficilmente farà breccia nel cuore del pubblico

105 minuti che scorrono via veloci, lisci come l’olio ma che forse, proprio per questo, all’uscita del cinema, lasciano un po’ poco nella mente e nel cuore dello spettatore. In The Marvels abbiamo una squadra vincente di tre eroine, una più matura, una giovane e una giovanissima, di provenienze e culture diverse, che si ritrovano a mettersi una nei panni dell’altra scambiandosi i poteri, e quindi sviluppando un’empatia e una complicità, una sorellanza, che è la vera arma segreta che le rende imbattibili. Ancora una volta quindi, un prodotto Disney ci parla di girl power, di valorizzazione delle diversità e dell’importanza del gioco di squadra perché si sa, da soli si va più veloci, ma in squadra si va più lontani. C’è poi la terribile sofferenza dei Kree, che in questa nuova avventura dell’Universo Marvel sono i nemici, nella persona di Dar-Benn che li rappresenta e li guida ispirata dall’odio verso Carol – la devastatrice, ma che sono in realtà vittime disperate del disastro ambientale che ha devastato il loro pianeta, portando loro via l’aria respirabile, l’acqua potabile e la luce e il calore del sole, insomma, tutto quello che rende la vita possibile. E dunque, non manca nemmeno l’immancabile tematica ambientalista.

Il difetto di The Marvels è però che tutto questo non è sorretto da una scrittura troppo robusta. La trama del film appare infatti in molti tratti abbozzata più che sviluppata, forse anche per la difficoltà a tenere insieme tanti fili che escono da precedenti storie Marvel e che, in questo film, vengono riannodati a volte troppo frettolosamente. A iniziare dalla linea narrativa su cui si basa l’avventura principale, ma anche da quella che lega le due protagoniste, “zia” e “nipote”, Carol e Monica, solo accennata, e che rimane non del tutto comprensibile per chi guardi il film e incontri per la prima volta i due personaggi. Le personalità delle protagoniste, per chi non le conosce dalle loro precedenti apparizioni infatti, non vengono abbastanza approfondite, e lo spettatore ignaro dei precedenti rimane con la sensazione che sarebbe stato bello scavare un po’ e conoscere qualcosa di più del loro passato e dei loro caratteri. I combattimenti ovviamente non mancano, e nemmeno gustosi passaggi comici, legati soprattutto al gatto alieno Goose e alla famiglia di Kamala, mentre in un passaggio centrale del film che non sveliamo, si rimane spiazzati da un tentativo ambizioso ma decisamente strampalato, di incrociare gli universi Marvel e Disney Classic . Insomma, se l’intenzione è andare al cinema per godersi un’ora e mezza abbondante di intrattenimento senza pensieri, The Marvels può fare al caso vostro e della vostra famiglia. Intrattenimento, liscio come l’olio, niente di più e niente di meno.

Voto: 6