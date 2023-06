Un Matrimonio Mostruoso, un cine-cocomero per tutta la famiglia

Esce al cinema nel primo giorno d’estate, mercoledì 21 giugno, “Un Matrimonio Mostruoso”, il sequel del film del 2021 “Una Famiglia Mostruosa”. Il titolo, prodotto da Fulvio e Federica Lucisano, è diretto come il precedente da Volfango De Biasi. Confermato anche quasi tutto il cast, con un unico avvicendamento, quello di Paola Minaccioni che sostituisce Lucia Ocone nel ruolo di Brunilde, moglie del conte Vladimiro interpretato da Massimo Ghini, che in questo sequel vediamo alle prese con una sbandata per Stella, ‘vedova’ Cornicioni, interpretata da Ilaria Spada. Donna che fa battere anche il cuore del fratellastro del marito, un avvocato di dubbi principi interpretato da Ricky Memphis. Ci sono poi, tra gli altri, Glauco, il padre di Stella, che ha il volto di Maurizio Mattioli, lo zio Nanni di Paolo Calabresi e il licantropo Adalberto interpretato da Cristiano Caccamo.

Un matrimonio mostruoso, la trama

Il sequel di “Una famiglia mostruosa” si apre con un funerale. E’ quello di Nando Cornicioni, con tutti i suoi cari a ricordarlo affranti. Bastano una manciata di scene per raccontare allo spettatore che in realtà il caro estinto è fuggito al sole di un paradiso fiscale, dove si gode la latitanza e i soldi sottratti al fisco insieme all’amante. Quando la ‘vedova’ Stella scopre quest’ultimo particolare, che non rientrava nel piano stabilito insieme da marito e moglie, e capisce che Nando l’ha lasciata sola in un mare di debiti, pensa al da farsi e, con l’aiuto di Remo, fratellastro di Nando nonché avvocato maneggione e complice della fuga dell’evasore, punta subito all’unico uomo che potrebbe garantirgli lo stile di vita che desidera, ovvero il suo consuocero: il Conte Vladimiro dell’Oscuro Supplizio, nobile e possessore di castelli, terreni e ogni altro tesoro desiderabile. Il conte è sposato ormai da secoli con la sua Brunilde, che troviamo alle prese con i cambiamenti della stregopausa, primo fra tutti la diminuzione del potere di incenerire qualsiasi cosa voglia. Il piano di Stella quindi procede, ma mentre lei riesce a farsi chiedere in sposa da Vladimiro, Remo e Brunilde si alleano per far saltare le nozze. Intanto scocca anche la scintilla tra un’altra, improbabile ed esilarante coppia, quella formata dal padre di Stella, lo strozzino Glauco, e dall’affascinante e misteriosa Isadora. Non mancano poi le vicissitudini dei più giovani di questa italica famiglia Addams: dalla crisi coniugale di Adalberto e Luna neogenitori di due gemelli piuttosto impegnativi, alle prepotenze subite dal figlio di Stella, ormai diventato un vampirello.

Un Matrimonio Mostruoso, una commedia

Volfango Di Biasi torna a giocare con i protagonisti di “Un Famiglia Mostruosa”, rimettendo le mani in quell’immaginario di mostri, vampiri, streghe, lupi mannari che, pur con abitudini piuttosto bislacche, alla fine si comportano come i nostri vicini di casa. Con gli stessi tic, gli stessi vizi e le stesse ossessioni. Non c’è eternità che tenga quando entrano in gioco i guai con il fisco, le seduzioni, le crisi coniugali, gli anni che passano e le beghe patrimoniali. La classica materia del cine-panettone, quella di famiglie sgangherate, allargate e caciarone, viene arricchita dal fascino gotico di riferimenti a miti, leggende e creature che dovrebbero essere terrificanti nella loro diversità, e che invece si rivelano anche loro afflitte dalle contingenze che turbano i sonni di qualsiasi semplice essere umano.

L’effetto è leggero e divertente, soprattutto grazie a un cast che si lascia andare nell’interpretare personaggi volutamente sopra le righe. Da una scatenata Ilaria Spada supercoatta, alla perfetta strega Brunilde di Paola Minaccioni che mixa spocchia nobiliare e gelida alterigia a genuine esplosioni contro il marito. Fino ad arrivare allo zio Nanni-Isadora di Paolo Calabresi, spassoso in entrambe le vesti.

Un film senza troppe pretese, che propone a chi è in vena di evasione, un’ora e mezzo di onesto divertimento senza pensieri. E che piacerà anche agli spettatori più giovani, che si divertiranno per le situazioni e le battute, ma anche per i sempre incantatori richiami al mondo fantastico delle creature magiche.

Voto: 6,5