Willy Wonka: chi è il migliore Re del cioccolato?

Wonka promette di essere l’ennesimo tassello in un percorso di grande successo per Timothée Chalamet, che raccoglie il quanto di sfida che a suo tempo lasciò Johnny Depp, che nel 2005 assieme a Tim Burton colse uno dei suoi più grandi successi. Tutto però comincia nel 1971, con Gene Wilder e la regia di Mel Stuart. Abbiamo quindi tre grandi attori, tre diversi Willy Wonka, tre diverse prospettive su un personaggio affascinante, enigmatico, a metà tra fantasia e interpretazione del presente.

Tre film, Tre Wonka, Tre sogni cioccolatosi

Era il 1964 quando Willy Wonka si presentava al mondo, dentro il mitico romanzo di Roald Dahl. “La Fabbrica di Cioccolato” diventò nel giro di pochissimo tempo un classico dell’infanzia sulla forza di un successo travolgente, con milioni di copie vendute in tutto il mondo. Era solo questione di tempo prima che il cinema si facesse avanti, ed infatti solo sette anni dopo, Mel Stuart fu messo a capo di una mega-produzione con cui mostrarci Wonka, il piccolo Charlie, gli Umpa Lumpa, quello strano viaggio dentro la Fabbrica di un cioccolato che diventa veicolo di ogni possibile fantasia. Gene Wilder era il comico di punta di quegli anni, era amatissimo, ma neppure lui poté evitare che Dahl si sentisse tradito dalle modifiche rispetto al suo libro apportate al copione. Detto questo, La Fabbrica di Cioccolato diventò un musical capace di catturare il pubblico dell’infanzia, a dispetto di un tono che dietro lo zucchero (è proprio il caso di dirlo) manteneva una maturità palese.

Successo di pubblico e critica, trovò degno erede nel remake creato da Tim Burton, nel 2005, a maggior gloria di un Depp ispiratissimo. Molto più gotico, più divertito e visivamente accattivante, per quanto ancora musical, virò in modo molto più deciso su una critica tanto al capitalismo tout court, quanto al consumismo, ai modelli culturali più invasivi e malsani. Entrambi hanno un certo cinismo e una sorta di ferocia di fondo, il Willy Wonka di Wilder e Depp è diverso ma simile nell’essere una sorta di divo misantropo, giocherellone, mago imperscrutabile.

Si arriva a questo 2023, con il prequel firmato da Paul King. Altro musical, tagliato molto più per il pubblico teen e dell’infanzia in tutto e per tutto, con Chalamet che tratteggia un ragazzo ingenuo, innamorato di avventura, per quanto tormentato parimenti da un passato doloroso. Il cioccolato? Rimane richiamo alla famiglia che non ha mai avuto, all’infanzia che per lui è sempre il punto di riferimento. Elemento paradossale se pensiamo a quanto il personaggio in entrambi i film bene o male sia tanto infantile quanto ostile ai bambini. Qui invece Wonka è socievole, furbo ma non disonesto, sognatore, generoso e naturalmente desideroso di creare qualcosa di magico, unico.

Non solo un target diverso, ma un diverso punto di vista sul mondo

Wilder fu incredibile nel 1971 con la sua performance, del resto in fase di produzione fece un lavoro anche visivo sul personaggio molto particolare, il suo Wonka era imprevedibile e anarchico, elegante e carismatico. Depp invece ne esaltò il suo essere tanto geniale quanto incompleto, chiuso in quella Fabbrica della Solitudine, che invece Chalamet (vuoi anche per il taglio diverso di Wonka) azzera per parlarci di un prestigiatore-mago, una specie di folletto giramondo a capo di altri “diversi dalla norma” che devono lottare contro i potenti della città. Pure nel film del ’71 c’era un villain, era Slugworth. Nel film di Burton era solo accennato (come nel libro), in Wonka invece ha il volto di Paterson Joseph.

Tuttavia, occorre dire che in questo prequel, manca la ferocia, lo sguardo cinico e accusatore che nel primo film e soprattutto nel secondo, mettevano alla berlina il capitalismo tout court. Chalamet invece combatte solo i suoi avversari, tre industriali avidi, ma non il “sistema” in sé. Lo stesso Umpa Lumpa che in Wonkaha il volto un po’ dandy di Hugh Grant, negli altri due film era metafora del colonialismo britannico, dell’aver spogliato e asservito altre popolazioni per spogliarle dei loro beni.

Non vi è in Wonka poi nessuna traccia della critica alle malsane abitudini familiari, non ci sono bambini viziati o cattivi, ma adulti che si comportano in modo bambinesco. L’elemento del classismo è molto meno presente rispetto al film di Stuart e soprattutto di Burton, che nel 2005 fece di Charlie un rappresentante di quel proletariato, che subiva sempre il peggio delle bizze di questo o quel magnate. Willy Wonka non era in questo poi migliore degli altri, solo più creativo, più geniale, più pittoresco.

Da questo punto di vista, Chalamet è e non può che essere ambasciatore dei nostri tempi, con i vari “guru” e self made men tornati sulla cresta dell’onda e con loro l’epica del successo dei “partiti dal niente” se non armati di idee innovative, combattuti dai conservatori. Non si vuole qui naturalmente mettere in cattiva luce questo prequel, che in realtà coi primi due film non ha nulla in comune. Wonka è un musical specifico per il pubblico teen, dove gli altri due invece erano semanticamente anche per gli adulti. Certo è che abbiamo avuto tre Wonka diversi, ognuno specchio del suo tempo.