Wish, il classico del centenario Disney celebra la potenza dei sogni che muovono l'universo

Più che un classico Disney, Wish è un’opera che aspira a regalare una summa della filosofia, delle suggestioni, delle caratteristiche e dei segni distintivi che hanno reso, in 100 anni di attività, l’universo Disney ciò che lo consideriamo oggi: un enorme, infallibile macchina, produttrice di storie ma soprattutto di sogni ed ispirazioni. E non è un caso che questo sia proprio il tema centrale del film che esce per Natale 2023, il 21 dicembre nelle sale italiane, nell’anno che segna un secolo di vita dell’impero della fantasia fondato dal signor Walt. In questo nuovo classico Disney, diretto da Chris Buck (già regista dell’acclamato Frozen) e Fawn Veerasunthorn, troviamo nel cast voci italiano Gaia Gozzi che interpreta la protagonista Asha, Amadeus che dà voce alla capretta parlante Valentino e Michele Riondino che è il perfido Re Magnifico.

Wish, la trama del film Disney di Natale

Il sessantaduesimo classico Disney ci porta nel regno di Rosas, un’isola del Mediterraneo dove vive e prospera una popolazione pacifica e soddisfatta, pronta ad accogliere chiunque vi approdi da ogni angolo del mondo. Qui vive la giovane ed intraprendente Asha, una ragazzina di diciassette anni ansiosa di realizzare i propri sogni e trovare il proprio posto nel mondo. Per questo, si propone per il ruolo vacante di assistente personale di Re Magnifico, l’uomo che governa e garantisce la felicità di Rosas. In questa terra ideale il patto comunitario si basa sulla fiducia che i cittadini hanno dato al loro Re, leader e capo carismatico, a cui hanno affidato ciò che hanno di più prezioso: i loro sogni. Il re tiene questi sogni al sicuro, “liberando” i suoi sudditi dalla frustrazione di avere un desiderio non realizzato, e una volta al mese, in una solenne cerimonia, ne esaudisce uno estratto a sorte, almeno questo è ciò che tutti credono a Rosas. Quando però Asha entra nelle stanze segrete del re in qualità di aspirante assistente, si rende velocemente conto che non esiste nessuna sorte che decide quali desideri saranno esauditi, perché solo i sogni ritenuti “conformi” e non pericolosi per l’ordine costituito verranno realizzati dal Re Mago, che di quei desideri e della loro cancellazione nel cuore dei suoi sudditi, nutre la propria potenza.

La ragazzina che scopre il terribile segreto che condanna la sua comunità a una vita senza più un’aspirazione che la possa guidare, decide quindi che è ora di ridare alle persone i propri sogni, e desidera così ardentemente di riuscirci che convince una minuscola, ma potentissima, parte di universo ad aiutarla in un’impresa che appare impossibile.

Wish, la storia di Asha è anche un lungo omaggio a un secolo di sogni, storie e ispirazioni

Il Classico che esce a Natale dell’anno del centenario della Disney è un’operazione in cui la voglia di far sognare ancora una volta con una storia il pubblico di tutto il mondo, e l’intento celebrativo di ciò che si è riusciti a fare in questo secolo di lavoro, si fondono in modo non sempre equilibrato. In Wish, chi è cresciuto con i Classici riconoscerà ogni singolo elemento di successo dei titoli che l’hanno preceduto. Troviamo infatti in questo film un’eroina impavida guidata da un desiderio altruistico in una missione apparentemente impossibile e in una posizione di partenza da outsider, la potenza del sogno e del desiderio come forza motrice non solo delle nostre vite ma dell’intero universo, un cattivo all’antica, di cui si introduce solo all’inizio il durissimo passato, ma le cui potenzialità di approfondimento narrativo vengono immediatamente abbandonate a favore della costruzione di un personaggio che è un cattivo all’antica, con cui è impossibile empatizzare. Ci sono poi di sfondo altri temi cari alla Disney di ieri e di oggi, come la natura e il fatto che l’umanità rappresenta solo una parte degli esseri viventi, e il tema dell’inclusione e dell’accoglienza, che viene esplicitato in apertura, quando si introduce il regno di Rosas.

Non mancano ovviamente canzoni e coreografie, famiglie e amici da difendere e su cui contare cecamente, un consigliere animale animato, buffo ma puro di cuore, che in questo caso è una capretta con la voce di Amadeus, e tanta magia: quel potere misterioso, a volte buono, a volte cattivo, generato proprio dalla forza dei desideri della nostra eroina e da quelli, più oscuri, del Re Magnifico. Però Wish è soprattutto una grande, continua celebrazione, di ciò che c’è stato prima di questo sessantaduesimo classico. Di 100 anni di sogni e desideri, di magia e poteri straordinari da scoprire dentro se stessi, di bene contro male, altruismo contro egoismo, coraggio contro prepotenza. I rimandi e le citazioni ai precedenti classici sono un’infinita durante tutto il film, che getta la maschera completamente nel finale, negli ultimi momenti del lungometraggio, per poi concludersi con un lungo, esplicito omaggio nei titoli di coda. Questo intento celebrativo sarà apprezzato dai tanti, di diverse generazioni, venuti su a pane e Disney, anche se forse non si innamoreranno perdutamente della storia di Asha come di altre storie del passato. Ma per quello, gli interlocutori privilegiati di Wish sono i giovanissimi: a ognuno il suo classico.

Voto: 6,5

Il trailer