Wish, l'emozionante trailer del nuovo film di animazione Disney

Si intitola semplicemente Wish il nuovo film di animazione "iberico" della Disney (reduce dai risultati non esaltanti di Strange World) diretto dai registi di Frozen e Raya e l'ultimo drago, che uscirà a fine 2023 al cinema (e presumibilmente nei primi mesi del 2024 in streaming su Disney+). Di seguito potete trovare il trailer e tutte le informazioni sul nuovo classico film animato per famiglie di casa Disney.

Quando esce al cinema Wish

Il nuovo film Walt Disney Animation Studios uscirà solo al cinema sotto Natale; precisamente, sarà nelle sale italiane dal giorno giovedì 21 dicembre 2023.

Di cosa parla il nuovo film animato Disney

Wish accoglie il pubblico a Rosas, una terra fantastica situata al largo della penisola iberica. "La nostra eroina, Asha, vive a Rosas, conosciuto come il regno dei desideri", ha dichiarato il regista Chris Buck, che dirige il film insieme a Fawn Veerasunthorn. "Le persone arrivano da ogni dove per esprimere i propri desideri più profondi a un re magico che promette di esaudirli, un giorno. Solo lui può decidere quali desideri si avvereranno e quando".

Veerasunthorn ha aggiunto: "Siamo stati ispirati da così tanti film iconici dei 100 anni di Disney Animation, in particolare dalle storie in cui si esplora il potere di chi ha un desiderio, unito alla convinzione di realizzarlo. È stata una gioia per tutto il nostro team poter onorare questa eredità con questa storia incredibile e questi straordinari personaggi".

In Wish, la brillante sognatrice Asha esprime un desiderio così potente che viene accolto da una forza cosmica, una piccola sfera di sconfinata energia chiamata Star. Insieme, Asha e Star affrontano un nemico formidabile - il sovrano di Rosas, Re Magnifico - per salvare la sua comunità e dimostrare che quando la volontà di un umano coraggioso si unisce alla magia delle stelle, possono accadere cose meravigliose.

Il trailer ufficiale di Wish

Il teaser trailer presenta la diciassettenne Asha; il potente Re Magnifico; la capretta di Asha, Valentino; e Star, una sfera celeste di sconfinata energia richiamata dal cielo dal desiderio di Asha.

Chi ha diretto e prodotto Wish

Il film è diretto dal regista premio Oscar Chris Buck (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e Fawn Veerasunthorn (Raya e l’ultimo drago), prodotto da Peter Del Vecho (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) e co-prodotto da Juan Pablo Reyes (Encanto). Jennifer Lee (Frozen, Frozen 2 - Il Segreto di Arendelle) è la produttrice esecutiva, oltre che sceneggiatrice del progetto insieme a Allison Moore (Notte stellata, Manhunt).

Le canzoni originali sono firmate dalla cantautrice nominata ai Grammy Julia Michaels e dal produttore/cantautore/musicista vincitore del Grammy Benjamin Rice, mentre la colonna sonora è composta da Dave Metzger.