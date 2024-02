I migliori film erotici su Netflix (per San Valentino e non solo)

Chi lo dice che San Valentino deve essere solo romanticismo, cioccolatini, rose e dediche d'amore? La festa degli innamorati, dopotutto, può essere vissuta anche in modo più intimo e, perché no, bollente. E quale modo migliore di creare un'atmosfera piccante, la sera del 14 febbraio 2024, se non guardando un bel film erotico insieme al proprio partner? Se siete alla ricerca di film hot da vedere in coppia (o da soli) a San Valentino 2024, ecco i più bei film erotici su Netflix. A voi la scelta del grado di piccantezza.

365 giorni

Iniziamo con un grande classico del genere erotico: la saga di 365 giorni con protagonista Michele Morrone diventata un cult. Si tratta della versione polacca di 50 sfumature di grigio e una trilogia tratta dall'omonimo romanzo di Blanka Lipinska. Al centro della storia c'è il personaggio di Massimo Torricelli (Morrone) che si innamora di Laura, una ragazza che rapisce e tiene prigioniera per 365 giorni affinché si innamori di lui. Questo thriller erotico è composto da tre film (365 giorni, Altri 365 giorni e 365 giorni oggi) e contiene numerose scene di sesso piuttosto audaci.

50 sfumature di grigio

Lo conoscete tutti ed è uno dei film erotici che ha fatto più scandalo quando è arrivato nei cinema di tutto il mondo. Parliamo di 50 sfumture di grigio, il primo capitolo della trilogia erotica scritta da E. L. James e diventata un successo senza precedenti. Protagonisti sono Jamie Dornan e Dakoa Johnson nei panni di Christian Grey e Anastasia Steele. Lui un affascinante imprenditore miliardario di 27 anni, lei una studentessa di letteratura di 21 e vergine. Tra i due inizia una relazione ma lui pone a lei dei limiti: la loro sarà solo una relazione di bondage.

I vantaggi del tradimento

Passiamo a un film brasiliano molto piccante: i vantaggi del tradimento. In questo adattamento del romanzo di Sue Hecker, un contabile vede il tradimento della fidanzata come un'occasione per aprirsi sessualmente, con conseguenze pericolose. Molto hot.

Amar

Un film spagnolo molto sensuale, oltre che romantico con numerose scene di sesso, per lo più sul pavimento. Sceglietelo se volete un film intimo ma anche sentimentale perché la storia raccontata è quella di Laura e Carlos che dopo essersi conosciuti iniziano una relazione sessuale fatta di piacere ma anche molta intimità. Questo film è pieno di sussurri quindi se siete appassionati di ASMR (Autonomous sensory meridian response) è il film perfetto per voi.

Addicted

Addicted è un film del 2014 con protagonista una ninfomane. La storia? È quella di Zoe, una donna in carriera, ai vertici del suo successo, con un marito e due figli continuamente tormentata dalla sua ninfomania e dal bisogno di essere soddisfatta sessualmente. Questo la porta a vivere una vita segreta di cui nessuno conosce l'esistenza.

White Girl

White Girl è un thriller drammatico con sfumature erotiche sulla storia di una studentessa unversitaria a New York alla ricerca di emozioni forti che si innamora di uno spacciatore che, dopo una notte di sesso sul tetto di un palazzo, sfugge.

L'amante di Lady Chatterley

Passiamo a un altro film con molte scene di sesso ma ambientato nel passato: L'amante di Lady Chatterley. Dopo il matrimonio con Sir Clifford Chatterley, Connie prende il titolo di Lady Chatterley e sembra destinata a una vita di ricchezza e privilegio. Ma questa unione ideale poco a poco si trasforma in una prigione quando Clifford torna dalla Prima guerra mondiale con ferite che gli impediscono di camminare. L'incontro con Oliver Mellors, il guardiacaccia delle proprietà della famiglia Chatterley di cui si innamora, spinge la protagonista in una relazione segreta che la porta a un risveglio sensuale e sessuale. Questo film è ispirato al romanzo di D.H. Lawrence.

Duck Butter

Duck Butter è un film erotico sulla sessualità femminile. Protagoniste, infatti, sono due donne che dopo essersi conosciute in un locale decidono di spendere 24 ore insieme per esplorare la loro intimità e sessualità. Le cose, però, non andranno come previsto.

Milf

Milf, invece, è un film che racconta la storia di tre amiche quarantenni che decidono di vivere un'estate all'insegna della leggerezza riscoprendo la gioia di vivere e la propria sessualità dopo l'incontro con tre ragazzi molto più giovani di loro.