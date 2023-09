Sapevate che su RaiPlay ci sono alcuni dei film più belli della storia del cinema che si possono vedere gratis? Ebbene sì, la piattaforma di streaming della Rai ha un catalogo ricchissimo di film, dai più romantici, ai classici italiani, dai film d'azione a quelli ispirati a storie vere e tra questi non mancano alcuni dei titoli più iconici del panorama cinematografico moderno. Da film da Oscar a grandi classici italiani, ecco i 10 film iconici che non sapevate di poter vedere gratis su RaiPlay.

La La Land (6 Oscar)

Iniziamo con un film diventato leggenda: La La Land di Damien Chazelle. Los Angeles. Mia sogna di recitare e, tra un provino e l’altro, serve caffè e cappuccini alle star. Sebastian è un musicista jazz che si accontenta di suonare nei piano bar. I due si incontrano e nasce una travolgente passione. La relazione si sviluppa nell’arco delle quattro stagioni con i due protagonisti che continuano a inseguire i propri sogni, incoraggiandosi e sostenendosi a vicenda. Tutto questo fino a quando le tanto attese opportunità arrivano e li mettono di fronte a delle scelte importanti. È il film di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling “La La Land”, in onda martedì 3 gennaio alle 21.15 su Rai 5. Nel cast anche J.K. Simmons, Finn Wittrock, Sandra Rosko, Sonoya Mizuno. Il film ha vinto 6 premi Oscar nel 2016, tra i quali quello per la migliore regia a Damien Chazelle e per la migliore attrice protagonista a Emma Stone.

Green Book (3 Oscar)

Altro fiilm da Oscar è Green Book che si è aggiudicato 3 dei premi più ambiti nel mondo del cinema nel 2019. A New York nel 1962 il buttafuori italoamericano Tony Vallelonga, noto come Tony Lip, è costretto a cercare un lavoro per la chiusura temporanea del locale dove lavora. L'occasione giusta arriva quando incontra Don Shirley, un celebre pianista jazz. Il musicista afroamericano lo assume come autista personale, in vista del tour che lo porterà ad esibirsi negli stati del sud, proprio dove il razzismo è profondamente radicato. D'altronde, lo stesso Tony nutre molti pregiudizi nei confronti dei neri. Disponibile anche in lingua originale.

Nuovo Cinema Paradiso (1 Oscar)

Sì, su RaiPlay c'è Nuovo Cinema Paradiso e non rivederlo almeno una volta sarebbe un vero peccato. Uno dei film più belli ed emozionanti del cinema italiano, vincitore di un premio Oscar come miglior film internazionale, Nuovo Cinema Paradiso è un gioiello di Giuseppe Tornatore che RaiPlay regala al pubblico in forma completamente gratuita. In un paesino siciliano del dopoguerra, un bambino passa le giornate nella sala cinematografica del proiezionista Alfredo e, così, si innamora del cinema. Oscar 1990 per il miglior film straniero, David di Donatello 1989 per la colonna sonora firmata Ennio Morricone, Gran Prix Speciale della Giuria per Giuseppe Tornatore al Festival di Cannes 1989.

Hugo Cabret (5 Oscar)

Tra gli altri migliori film da vedere gratis su RaiPlay c'è anche Hugo Cabret. Parigi, 1931. Il dodicenne orfano Hugo Cabret vive in una stazione, custodendo un automa costruito dal padre che nasconde una storia magica. Nelle sue scorribande attraverso la città si imbatte nell'eccentrica Isabelle, che gli fa conoscere l'illusionista e pioniere del cinema Georges Melies. Tratto "La straordinaria invenzione di Hugo Cabret" di Brian Selznick. Vincitore di cinque Premi Oscar nel 2012.

The Wolf of Wall Street (5 candidature Oscar)

E come perdersi The Wolf of Wall Street con Leonardo di Caprio? Ascesa e declino del miliardario Jordan Belfort, avido cocainomane nevrotico genio dell'alta finanza della New York degli anni '90. Tratto dal romanzo autobiografico omonimo.

Tempi moderni (Jussi Award for Best Foreign Filmmaker)

Per fare un tuffo nel passato c'è anche il grande classico Tempi Moderni diretto e interpretato da Charlie Chaplin. Charlot lavora in una fabbrica e i ritmi disumani e i gesti ripetitivi della catena di montaggio lo conducono al ricovero in manicomio. Quando esce si trova coinvolto in una manifestazione sindacale e viene arrestato. Dopo aver sventato un'evasione ritorna in libertà e salva una ragazza di strada dall'arresto innamorandosi di lei. La loro vita non sarà facile, ma insieme si incammineranno alla ricerca di un nuovo futuro.

Lo chiamavano Jeeg Robot (7 David di Donatello e 2 Nastri d'Argento)

Tra i film italiani più interessanti da non farsi scappare è Lo chiamavano Jeeg Robot di Gabriele Mainetti. Nella Roma di questi anni, Enzo Ceccotti è un piccolo delinquente che, per puro caso, entra in contatto con una sostanza radioattiva che gli procura una forza sovrumana. Ombroso, introverso e chiuso in sé stesso, l'uomo decide di usare il suo "superpotere" per agevolare la sua carriera criminale. Ma un giorno incontra Alessia, una ragazza che si è convinta che lui sia Jeeg Robot d'acciaio, l'eroe del famoso cartone animato giapponese, in carne ed ossa. E tutto cambia.

Dogman (1 premio a Cannes, 9 David di Donatello, 6 Nastri d'Argento e 3 European Film Awards)

Passiamo poi a Matteo Garrone che su RaiPlay è presente con il suo film Dogman. In una periferia sospesa tra metropoli e natura selvaggia, dove l'unica legge sembra essere quella del più forte, Marcello è un uomo piccolo e mite che divide le sue giornate tra il lavoro nel suo modesto salone di toelettatura per cani, l'amore per la figlia Alida e un assurdo rapporto di sudditanza con Simoncino, un ex pugile che terrorizza l'intero quartiere. Premiato con 9 David di Donatello nel 2021.

La profezia dell'armadillo (1 nomination ai David di Donatello)

E, infine, su RaiPlay c'è anche La prfezia dell'armadillo, il film ispirato al fumetto bestsellerdi Zerocalcare. Zero è un giovane disegnatore che vive nel quartiere romano di Rebibbia. In mancanza di un lavoro fisso si arrangia con i lavori più disparati. La sua vita scorre tra le giornate in periferia, le peripezie con l'amico d'infanzia Secco e le visite alla madre. Quando torna a casa lo aspetta la sua coscienza critica: un armadillo con cui si avventura in irreali conversazioni. La notizia della morte di Camille, una compagna di scuola e suo primo amore, lo costringe a prendere in pugno la sua vita, fatta di dubbi e incertezze tipiche delle sua generazione di "emarginati" .

