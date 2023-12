I migliori film di Natale, italiani e stranieri, da vedere su Prime Video

Che siate il Grinch in persona o che siate grandi amanti di presepi, regali e qualunque cosa abbia a che fare col Natale, sapete già che in questo periodo qualche film natalizio vi toccherà, soprattutto se passerete qualche serata in compagnia di amici e/o parenti. E allora perché non guardare un BEL film di Natale, già che ci siamo?

Se siete abbonati a Prime Video, abbiamo la lista che stavate aspettando, dopo quella dei regali, ovvero quella con i più bei film natalizi disponibili sulla piattaforma streaming di Amazon. Alcuni sono romantici, altri più comici, ci sono film italiani e stranieri: scorrete l'elenco sottostante (completo di link diretti a Prime Video e, ove presenti, di recensioni) e scegliete il vostro titolo. E Buon Natale...

Candy Cane Lane

In Buon Natale da Candy Cane Lane Chris Carver (Eddie Murphy​) è il classico americano fissato per le decorazioni natalizie, che lavora come venditore in una grande azienda ma, a pochi giorni da Natale, viene bruscamente licenziato. Il giorno dopo, Chris trascina la piccola Holly in cerca di decorazioni natalizie che gli facciano vincere l'annuale concorso di quartiere che premia chi ha la casa più illuminata. Anche perché quest'anno il premio in palio è di 100.000 dollari. Padre e figlia si imbattono in un negozio mai notato prima dove uno strano tipo vende loro un albero gigante. Ma presto Chris capirà che in palio c'è molto di più dei 100.000 dollari del premio.

Elf Me

In Elf Me Trip (Lillo Petrolo) è un elfo costruttore di Babbo Natale i cui progetti vengono sempre scartati. Decide perciò di auto-recapitarsi in Italia per capire cosa desiderano i bambini di oggi, e finisce per aiutare la famiglia del piccolo Elia (Federico Ielapi) e sua mamma Ivana (Anna Foglietta), che ha un ngeozio di giocattoli d'altri tempi. Tutto andrebbe per il meglio se non fosse per il cattivo Ciocca (Claudio Santamaria) che proverà a rovinare i piani di Trip, Ivana ed Elia.

Your Christmas or mine? e Your Christmas or mine 2 (2022 e 2023)

Nel primo capitolo conosciamo James e Hailey, una coppia di giovani studenti che si deve separare per le vacanze di Natale, ma all'ultimo entrambi decidono di sorprendere l'altro/a e così si ritrovano a trascorrere il Natale da soli con le famiglie del partner, che ancora non sanno della loro relazione.

Nel sequel, James e Hailey dovrebbero trascorrere le vacanze insieme sulle Alpi con le loro famiglie, ma a causa di un equivoco si ritroveranno temporaneamente separati, quel tanto che basta per far sorgere fraintendimenti e speranze...

Un regalo da Tiffany (2022)

Ethan e la figlia Daisy sono da Tiffany per comprare un costosissimo anello di fidanzamento per la compagna di Ethan, Vanessa, una donna che vive nel lusso e con cui Ethan ha iniziato a uscire dopo la morte dell'amata moglie.

Gary invece vuole regalare "qualcosa di non troppo caro" per la sua ragazza Rachel. All'uscita del negozio, però, Gary viene investito, Ethan va a soccorrerlo in attesa dell'arrivo dell'ambulanza ma accidentalmente scambia la sua busta di Tiffany con quella di Gary, che viene trasportato in ospedale. Cosa succederà in seguito a questo scambio?

Improvvisamente Natale (2022)

Chiara (Sara Ciocca) ha 8 anni, e ogni anno a Natale trascorre le feste nell'albergo in montagna di suo nonno Lorenzo (Diego Abatantuono) con i genitori Alberta (Violante Placido) e Giacomo (Lodo Guenzi).

Solo che quest'anno i suoi genitori hanno deciso di andare dal nonno già in estate. Per fargli una sorpresa? Non proprio, visto che intanto Lorenzo ha avviato una trattativa per vendere l'hotel a una società asiatica. Piuttosto, per chiedergli un favore non proprio carino: comunicare a Chiara che stanno per divorziare. E così, per "indorare la pillola", Lorenzo ha un'idea: organizzare Natale a Ferragosto.

Io sono Babbo Natale (2021)

Ultimo film con il grande Gigi Proietti, qui nei panni di un Babbo Natale romano che aiuta Ettore (Marco Giallini), appena uscito di prigione e abbandonato da tutti. Ettore da piccolo aveva scritto una lettera a Babbo Natale, dopo l'ennesimo regalo deludente, promettendogli di sostituirlo una volta diventato grande. E chissà che il suo proposito non si realizzi.

Un Natale stupefacente (film Original Francia 2023)

Alla Vigilia di Natale, Greg preferisce andare in missione come infiltrato che stare con la famiglia. Per dargli una lezione, Babbo Natale lo spedisce dentro un famoso film di Natale, per salvare la famiglia indebitata del protagonista, Richard Silestone. Ma un errore nell'incantesimo, invia Richard al posto di Greg, nel mezzo della missione pericolosa contro una rete di narcotrafficanti.

Figlio di Babbo Natale (film 2011)

Come può Babbo Natale fare il giro del mondo in una sola notte? La risposta è un'operazione tecnologicamente avanzata al Polo Nord con un esercito di un milione di elfi in campo, un'enorme slitta supersonica e un vasto centro di controllo sotto i ghiacci del Polo. Ma anche la più sofisticata tecnologia ha un margine di errore...

10 giorni con Babbo Natale (film 2020)

Sequel di 10 giorni senza mamma, con F. De Luigi e D. Abatantuono. Al Polo Nord, a Natale, i Rovelli avranno uno spassoso incontro-scontro con Babbo Natale.

