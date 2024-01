Golden Globes 2024: le serie vincitrici da recuperare al più presto

Beef - Lo Scontro

Si è da poco conclusa la cerimonia di premiazione dei Golden Globes 2024, gli importanti premi televisivi e cinematografici americani assegnati ogni anno alle eccellenze del piccolo e grande schermo dalla Hollywood Foreign Press Association. Tanti i titoli candidati come migliore serie drammatica o comedy e molti gli attori in lizza per poter essere definiti i migliori dell'anno. Ma quali sono le serie tv che hanno vinto di più? Quali le serie vincitrici più belle da recuperare al più presto sulle piattaforme di streaming? Scopriamolo insieme in questo articolo che riassume i vincitori dei Golden Globes 2024 nella sezione serie tv.

Migliore miniserie

Migliore attore in una miniserie per Steven Yeun

Migliore attrice in una miniserie per Ali Wong

Non poteva esserci vincitore più giusto di Beef nella sezione miniserie e non potevano non vincere entrambi i protagonisti Steven Yeun e Ali Wong come migliori attori. Questo dramedy Netflix, infatti, è stato uno dei principali successi seriali del 2023 conquistando critica e pubblico con una storia originalissima, con due attori straodinari nei panni dei personaggi centrali della storia e con un racconto in cui tutti si sono potuti immedesimare. Perché recuperare il prima possibile Beef su Netflix? Perché è un piccolo capolavoro, è una serie che racconta alla perfezione la psicologia umana e cosa accade quando le proprie emozioni vengono represse. Beef racconta le conseguenze di un incidente tra due sconosciuti causato dalla rabbia al volante. Danny Cho (Steven Yeun) è un piccolo imprenditore edile in difficoltà e accecato dal rancore che affronta l'imprenditrice indipendente con una vita pittoresca Amy Lau (Ali Wong). La posta in gioco sempre più alta della loro faida mette sottosopra le loro vite e relazioni in questa serie dall'umorismo cupo profondamente commovente.

Migliore comedy

Migliore attore in una comedy per Jeremy Allen White

Migliore attrice in una comedy per Ayo Edebiri

The Bear è uno dei prodotti seriali più riusciti, amati e di successo degi ultimi anni e ancora una volta si è confermato un'eccellenza aggiudicandosi ben tre Golden Globes. Con protagonista Jeremy Allen White nei panni di uno chef stellato che torna a lavorare, dopo un lutto in famiglia, nella piccola paninoteca di provincia della sua città di origine con uno staff demotivato e arrendevole, The Bear recconta una storia di rivincita, rinascita e di come si possa risalire dopo un periodo difficile. The Bear è una serie imperdibile e da recuperare al più presto.

Miglior serie drammatica

Migliore attore in una serie drammatica per Kieran Culkin

Migliore attrice in una serie drammatica per Sarah Snook

Migliore attore non protagonita per Matthew Macfadyen

Succession è un successo affermato ormai da anni quindi quale occasione migliore di iniziare a vedere questa serie su Sky e NOW dopo l'ennesima vittoria ai Golden Globes in ben quattro categorie? Succession è una serie drammatica che racconta il dietro le quinte del mondo aziendale dove nessuno guarda in faccia a nessuno e non esistono scrupoli. La storia? È quella dell'ottantenne magnate dei media Logan Roy che cerca un erede per la guida dell'azienda di famiglia. Ci riuscirà?

Migliore attrice non protagonista per Elizabeth Debicki nei panni di Diana

E come perdersi The Crown, la serie Netflix che ripercorre le tappe della vita e del potere della famiglia reale inglese tra intrighi di palazzo, morti drammatiche, scandali e amori nascosti. Ai Golden Globes 2024, The Crown, che quest'anno ha pubblicato la sua sesta e ultima stagione, ha trionfato grazie all'interpretazione magistrale di Elizabeth Debicki nei panni di Lady Diana ottenendo il Golden Globe come migliore attrice non protagonista in una serie tv. Quindi, se non l'avete mai vista, correte a recuperare The Crown fin dalla prima stagione, una vera e propria eccellenza Netflix.