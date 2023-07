Le migliori serie Netflix sugli zombie

C'è chi ama le serie drammatiche, chi quelle romantiche, ci sono persone a cui piace perdersi in storie distopiche e altri ancora che amano ridere guardando le comedy. E poi ci sono gli appassionati di zombie, quelli che amano guardare film e serie tv con protagonisti morti viventi, cadaveri ambulanti alla ricerca della prossima vittima da mangiare. Se siete anche voi dei fan di serie tv sugli zombie ecco le migliori da vedere su Netflix per un po' di adrenalina e la perfetta atmosfera dello zombie drama.

Reality Z

Reality Z è una serie brasiliana sugli zombie poco conosciuta ma molto interessante. Piena di horror, umorismo e cultura pop, Reality Z ritrae in dieci episodi un'apocalisse zombie che tiene prigionieri i concorrenti e i produttori di un reality chiamato "Olimpo". Durante una serata di eliminazioni, lo studio diventa un rifugio per chi cerca di sopravvivere a Rio de Janeiro, dove regnano l'orrore e la follia.

All of us are dead

Un gruppo di studenti delle superiori è intrappolato a scuola e resta coinvolto in varie disavventure mentre cerca di farsi salvare da un'invasione di zombi avvenuta nell'edificio.

Resident Evil

Anno 2036: quattordici anni dopo che la diffusione di Joy ha causato così tanto dolore, Jade Wesker lotta per la sopravvivenza in un mondo sopraffatto da terrificanti creature infettate e assetate di sangue. Sullo sfondo di questa incredibile carneficina, Jade è tormentata dal passato a New Raccoon City, dalle agghiaccianti connessioni del padre con l'inquietante Umbrella Corporation, ma soprattutto da ciò che è successo alla sorella Billie.

Black Summer

L'inverno porta nuove e crudeli sfide durante l'apocalisse zombie mentre frenetici rovistatori e violente milizie lottano contro morte e disperazione.

Z Nation

Un gruppo di sopravvissuti ad un'apocalisse zombi deve portare in un centro di ricerca, dall'altra parte degli Stati Uniti, un uomo infettato che sembra mostrare una resistenza al virus.