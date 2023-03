I migliori documentari da vedere su Netflix

Keep Sweet, Conversazioni con un killer, Orgasm Inc

Solitamente su Netflix si va alla ricerca di serie di finzione, titoli fantasy, thriller, storie d'animazione, horror o romantiche per svagarsi e trovare un'alternativa alla brutalità della vita reale. Oltre a queste storie, però, sulla piattaforma di streaming ce ne sono anche altre più realistiche ma non per questo meno belle, storie di vita vera, dalle più cruente alle più controverse, storie realmente accadute e raccontate da Netflix attraverso il genere del documentario. Alcune di queste sono talmente ben fatte da non avere nulla da invidiare agli altri titoli fiction del servizio di streaming. Quali sono i documentari più belli da guardare su Netflix? Scopriamolo insieme.

La ragazza nella foto

Questo è un documentario che vi lascerà letteralmente senza parole. Una storia che ha dell'incredibile e che mano a mano che viene svelata aggiunge sempre più colpi di scena inaspettati. La ragazza nella foto è un documentario da non perdere e che apprezzerebbero tutti, non solo gli amanti del genere, si tratta di un true crime che racconta la storia di uno dei casi irrisolti più famosi (e pazzeschi) della storia americana. La morte misteriosa di una giovane madre e il successivo rapimento del figlio portano alla luce il segreto decennale della vera identità di lei e dell'assassino latitante, ricercato dalle autorità federali, al centro della storia.

Keep Sweet, pregare e obbedire

Un altro documentario imperdibile è quello che racconta la storia di Warren Jeffs, il "profeta" della Chiesa fondamentalista di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni responsabile di abusi sessuali, fisici e psicologici. Questa docu-serie, interessantissima, indaga le origini e lo sviluppo di una delle religioni contemporanee più controverse, la cosiddetta setta poligamica fondamentalista che vedeva proprio Jeffs a capo di centinaia di fedeli costretti a vivere secondo regole rigidissime e a sposarsi tra di loro. La docu-serie in quattro parti include filmati d'archivio inediti e inquietanti racconti personali di donne e uomini risoluti che sono riusciti a scappare. A partire da gravidanze e matrimoni forzati con minori fino alla completa trasformazione in una setta criminale e oppressiva sotto il controllo di Warren Jeffs, la storia illustra gli straordinari esempi di coraggio contro la tirannia nell'America moderna. Da non perdere.

Conversazioni con un killer, il caso Dahmer

Altro documentario imperdibile, soprattutto se avete amato la serie Dahmer di Ryan Murphy è Conversazioni con un killer, il caso Dahmer. Questo documentario mostra Jeffrey Dahmer in persona raccontare la sua agghiacciante storia di cannibale e necrofilo con filmati inediti dei suoi interrogatori. Questa docu-serie in quattro puntate presenta dunque colloqui audio inediti tra Dahmer e il suo team di difesa, fornendo uno spaccato della sua psiche contorta e rispondendo in chiave moderna alle domande rimaste aperte sulla responsabilità della polizia.

Orgasm Inc

Un altro interessantissimo documentario Netflix è Orgasm Inc che racconta la storia di un'azienda americana, la OneTaste, guidata dalla guru del sesso Nicole Deadone, che prometteva di insegnare le tecniche di meditazione orgasmica per arrivare ad avere orgasmi di ben 15 minuti l'uno. Un'azienda che in pochissimo tempo è diventata leader nel settore ma su cui subito sono emerse tante ombre. Questo documentario investigativo svela la verità sull'organizzazione e sulla sua controversa ed enigmatica leader tramite 15 anni di riprese inedite e interviste con ex membri.

L'infermiere killer

Un altro documentario Netflix consigliatissimo è L'infermiere killer che racconta la storia di Charlie Cullen, l'infermiere che contaminando le sacche delle flebo dei suoi pazienti con diossina e insulina ne ha uccisi fino a 400 nei suoi 16 anni di carriera negli ospedali degli Stati Uniti. Utilizzando registrazioni audio dello stesso Cullen e commoventi interviste con le persone coinvolte negli eventi (tra cui l'informatrice e collega infermiera Amy Loughren, gli investigatori che hanno risolto il caso e i familiari delle vittime), il film analizza come la verità fosse all'inizio troppo agghiacciante per essere accettata e come gli orribili crimini di Cullen mettano in evidenza un pericolo più grande che si annida ancora nel sistema sanitario americano.

Volo MH370

Con Volo MH370, Netflix ha creato uno dei migliori documentari finora. Un racconto onesto e che dà voce a tutti che ripercorre uno dei più grandi misteri della storia dell'aviazione, la scomparsa nel nulla del volo MH370 nella notte dell'8 marzo 2014. Un boeing 777 della Malesia Airlines, il cosiddetto MH370, all'1.20 di notte si è letteralmente volatilizzato con tutte le 239 persone a bordo di cui non si è saputo più nulla per quasi dieci anni. Una storia in grado di spiazzare e straziare e tenere incollati allo schermo per cercare di dare delle risposte a una scomparsa aerea a cui nessuno in nove anni è riuscito a dare un senso. Un titolo Netflix da non perdere.

L'assedio di Waco

La tragica storia dell'assedio di Waco del 1993, in Texas, che ha visto il leader della religione dei Davidiani, David Karesh a capo di un suicidio di massa diventa una delle migliori docu-serie Netflix di sempre. Un titolo che, in tre episodi, ripropone immagini storiche di uno dei peggiori massacri della storia americana e racconta una storia attraverso tre diverse prospettive, quella dei seguaci di Karesh, sopravvissuti alla tragedia, quella dei negoziatori e quella degli agenti tattici dell'FBI. Tre diverse versioni dei fatti che spingono a una forte riflessione sul senso di verità e su quanto questa possa variare a seconda del punto di vista. Un documentario da non perdere ma preparatevi perché vi gelerà il sangue.