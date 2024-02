I migliori film di fantascienza da vedere su Netflix (se avete amato Spaceman)

C'è chi la odia e chi la ama ma è innegabile che la fantascienza è uno dei generi più affascinanti e popolari del cinema, così come del mondo dei libri e delle serie tv. Dopotutto, ciò che viene definito sci-fi, permette di immaginare futuri incredibili, sognare mondi alieni e rendere reali realtà frutto dell'immaginazione di un bravo autore. Ma quali sono i migliori film di fantascienza da vedere su Netflix? Con l'uscita di Spaceman, l'ultimo film di Johan Reck con Adam Sandler è tornata alta l'attenzione su questo genere di racconto sempre più popolare. Ecco allora che abbiamo selezionato per voi i più bei film di fantascienza su Netflix.

Buona visione!

Interstellar

È diventato, dal suo debutto nel 2014, il film di fantascienza per antonomasia. Interstellar è il capolavoro di Christopher Nolan, vincitore di un Oscar nel 2015 per i migliori effetti speciali, con un cast stellare composto da Matthew McConaughey, Anne Hathaway, Jessica Chastain e Michael Caine. La storia è ambientata nel 2067 ed è quella di un gruppo di scienziati che decide di attraversare lo spazio per trovare nuovi luoghi nell'Universo in cui coltivare il granturco dato che la Terra, a causa di drastici cambiamenti climatici, non è più in grado di provvedere alla coltivazione di questo alimento essenziale per l'uomo ed è in corso una dura carestia.

Spaceman

Uno dei nuovi film Netflix appartenente a questo genere di racconto, Spaceman è l'ultimo lavoro di fantascienza di Johan Reck con protagonista Adam Sandler, Carey Mulligan, Isabella Rossellini e Lena Olin. Dopo aver trascorso sei mesi in una missione di esplorazione in solitaria agli angoli estremi dell'universo, l'astronauta Jakub (Adam Sandler) si rende conto che il suo matrimonio potrebbe non esistere più una volta ritornato sulla Terra. Mentre prova disperatamente a riappacificarsi con la moglie Lenka, riceve aiuto da una misteriosa creatura che si nasconde nei meandri della sua astronave e che risale alla notte dei tempi. Hanuš collabora con Jakub per capire cosa è andato storto prima che sia troppo tardi.

Rebel Moon

Rebel Moon è una saga fantascientifica in due parti diretta da Zack Snyder. La storia? Quando un pacifico insediamento su una luna ai confini dell'universo viene minacciato dagli eserciti del tirannico reggente Balisarius, Kora (Sofia Boutella), una misteriosa straniera che vive tra gli abitanti del villaggio, diventa la loro migliore speranza di sopravvivenza. Incaricata di trovare combattenti addestrati che si uniscano a lei per opporsi all'impossibile mondo materno, Kora mette insieme una piccola banda di guerrieri: outsider, insorti, contadini e orfani di guerra provenienti da mondi diversi, accomunati dal bisogno di redenzione e vendetta. Mentre l'ombra di un intero Regno si abbatte sulla più improbabile delle lune, si forma un nuovo esercito di eroi.

The Gray Man

Un altro gran bel film di fantascienza su Netflix è The Gray Man, il film di con Ryan Gosling tratto dal romanzo "Tre giorni per un delitto" di Mark Greaney. Quando l'agente più capace della CIA, la cui identità è ignota, scopre per caso i sinistri segreti dell'agenzia, un ex collega psicopatico mette una taglia sulla sua testa, innescando una caccia all'uomo globale a cui partecipano assassini da tutto il mondo.

Code 8

Film del 2019, diretto da Jeff Chan, Code 8 è uno dei migliori titoli di fantascienza su Netflix che, proprio in questo momento, ha lanciato il sequel di questa saga sci-fi. La trama? In un mondo dove una sottile fetta della popolazione nasce con poteri soprannaturali, un giovane usa il suo dono per commettere una serie di piccoli crimini, ma è braccato da una forza di polizia militarizzata.

The Adam Project

Consludiamo con The Adam Project, il film di fantascienza diretto da Shawn Levy che vede Ryan Reynolds protagonista di una storia di viaggi nel tempo tra passato e futuro. La storia di The Adam Project, scritta da Jonathan Tropper and T.S. Nowlin & Jennifer Flackett & Mark Levin, è quella di un pilota che viaggia nel tempo e fa squadra con se stesso ragazzino e suo padre defunto per riuscire a fare i conti con il passato e salvare il futuro.