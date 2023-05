I film Marvel da vedere su Disney+ (in attesa di Ant-Man and The Wasp: Quantumania)

Il 17 maggio debutta su Disney+ Ant-Man and The Wasp: Quantumania - il film che dà inizio alla “fase 5” del Marvel Cinematic Universe e che introduce un nuovo super cattivo, Kang il Conquistatore - e al cinema è appena arrivato I Guardiani della Galassia volume 3. Quale occasione migliore per dare un'occhiata alla collezione Marvel su Disney+ e fare una piccola selezione – senza pretese di ordini cronologici o importanza - di film vedere (o rivedere)? Allora addentriamoci nel catalogo della piattaforma.

Iron Man

Iniziamo dal principio. Dal film che ha dato il via a tutto l'Mcu: Iron Man. L'anno è il 2008 e Jon Favreau dirige la pellicola che fa vestire a Robert Downey Jr l'armatura del supereroe miliardario. Il resto, come si dice, è storia.

Avenger: Infinity War e Avenger: Endgame

Proseguiamo con la fine. Il doppio titolo (2018 e 2019) – originariamente dovevano essere un parte 1 e un parte 2, poi sono diventati Avenger: Infinity War e Avenger: Endgame – che riunisce i Vendicatori e racconta lo scontro con il supercattivo Thanos e la storia e le conseguenze dell'ormai famoso “snap” con il Guanto dell'Infinito. Due colossal, per dirla in poche parole, che hanno lasciato il segno nella storia del cinema (Endgame per un periodo superò Avatar negli incassi al botteghino).

Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli

Continuiamo con un viaggio nella mitologia e nell'Oriente. Nel catalogo di Disney+ troviamo Shang-Chi e la leggenda dei Dieci Anelli, 25esimo film del Marvel Cinematic Universe. La pellicola del 2021, diretta da Destin Daniel Cretton, al tempo stesso introduce un nuovo universo nel franchise e riannoda qualche vecchio filo rimasto sospeso.

Captain America: The Winter Soldier

Torniamo indietro di qualche anno. Nel 2014 debutta nelle sale Captain America: The Winter Soldier, il film spy-thriller dell'Mcu che porta sul grande schermo l'interessantissimo personaggio de Il Soldato d'Inverno, interpretato da Sebastian Stan (poi co-protagonista della serie Marvel The Falcon e The Winter Soldier).

Logan – The Wolverine

E usciamo per un attimo dal Marvel Cinematic Universe per entrare in un altro franchise, quello degli X-Men. Logan - The Wolverine è il fim del 2017, diretto e scritto da James Mangold e basato sulla run di fumetti Vecchio Logan di Mark Millar e Steve McNiven. La pellicola, con Hugh Jackman nei panni di Wolverine e Patrick Stewart in quelli di novantenne Charles Xavier, è ambientata in un universo alternativo dove i mutanti sono sull'orlo dell'estinzione. Ma anche nella disperazione c'è sempre un motivo per combattere ed estrarre gli artigli di adamantio.

X-Men 2

Restiamo nell'universo degli X-Men per il secondo capitolo della saga dei mutanti, X2, datato 2003. Il film, diretto da Bryan Singer, prende ispirazione dalla storia Dio ama, l'uomo uccide di Chris Claremont e Brent Anderson e racconta, tra le altre cose, del drammatico scontro tra umani e mutanti. Nel cast, tra gli altri, ci sono Patrick Stewart (Charles Xavier), Ian McKellen (Erik Lehnsherr / Magneto), Hugh Jackman (Logan / Wolverine), Halle Berry (Ororo Munroe / Tempesta) e Alan Cumming (Kurt Wagner / Nightcrawler).

Doctor Strange nel Multiverso della Follia

Ci avviamo alla conclusione tornando nell'Mcu con l'avventura mistica di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, il film del 2022 firmato da Sam Raimi. Nel cast troviamo Benedict Cumberbatch, Elizabeth Olsen, Chiwetel Ejiofor, Benedict Wong, Xochitl Gomez, con Michael Stühlbarg e Rachel McAdams. La pellicola espande i confini del multiverso, con il Maestro delle Arti Mistiche chiamato a nuove imprese e sfide tra i mondi per proteggere America Chavez.

Licantropus (Werewolf by Night)

Concludiamo con uno speciale di Halloween del Marvel Cinematic Universe e della caccia al mostro. Il 7 ottobre 2022 è uscito su Disney+ il “one shot” della fase 4 dell'Mcu, Licantropus. La pellicola racconta del lupo mannaro Jack Russell, interpretato da Gael García Bernal, dell'Uomo Cosa (Man-Thing) e del clan Bloodstone.