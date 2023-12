I migliori film di Natale da vedere su Disney+

Natale sta arrivando. E cosa c’è di meglio di una selezione di film a tema natalizio per allietare le feste? Ecco una piccola selezione dei titoli disponibili nel catalogo di Disney+ da vedere nei pomeriggi e nelle serate sotto l’albero.

Mamma, ho perso l’aereo

Cominciamo con un classico: Mamma, ho perso l’aereo (Home Alone, in originale). Anno 1990, Chicago, Illinois. La famiglia McCallister parte per Parigi e si dimentica il figlio Kevin a casa. E poi due ladri tentano di irrompere nell’abitazione, ma il ragazzino è pronto ad affrontarli. Nel cast, tra gli altri, Macaulay Culkin, Joe Pesci e Daniel Stern. E c’è anche il sequel ambientato a New York.

Nightmare before Christmas

Passiamo all’animazione. E stavolta l’anno è il 1993 e tutto parte da un’idea – o meglio, da una poesia – di Tim Burton. Come non includere nella lista Nightmare Before Christmas, la storia di Jack Skeletron, re delle zucche, che vuole portare il Natale della Città di Halloween e di Sally, la bambola di pezza che lo ama.

Die Hard – Trappola di cristallo

Strano, ma vero. Negli Stati Uniti Die Hard – Trappola di cristallo, cioè un action, è considerato un film di Natale. Anzi, meglio: ha dato il via a un filone. La pellicola del 1988, diretta da John McTiernan con Bruce Willis nei panni dell’iconico poliziotto John McClane. La trama? Un gruppo di terroristi prende degli ostaggi in un grattacielo a Los Angeles durante la festa aziendale di Natale per ottenere milioni e milioni di dollari in titoli al portatore. Ma nel palazzo c’è anche John. E ha una pistola.

Guardiani della Galassia Holiday Special

Facciamo un salto nel mondo Marvel e aggiungiamo alla lista dei film da vedere Guardiani della Galassia Holiday Special (che è parte integrante della fase 4 dell’Mcu, il Marvel Cinematic Universe). Scritto e diretto da James Gunn, vede nel cast nientemeno che Kevin Bacon nei panni di se stesso. E tutto comincia da una missione speciale per lo sgangherato gruppo di “eroi” spaziali: recuperare il regalo perfetto per Peter Quill.

A Christmas Carol

Concludiamo questa parziale lista dei titoli di Natale con A Christmas Carol, il film d'animazione in motion capture del 2009 scritto e diretto da Robert Zemeckis (sì, il registra, tra le mille altre cose, di Ritorno al futuro). Nel cast dell’adattamento cinematografico del racconto Canto di Natale di Charles Dickens ci sono, tra gli altri, Jim Carrey, Gary Oldman e Colin Firth.

