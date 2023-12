I migliori film di Natale da vedere in streaming con tutta la famiglia

Il Natale sta arrivando e quale modo migliore di addentrarsi nella calda e travolgente atmosfera natalizia se non guardando in streaming un bel film di Natale insieme a tutta la famiglia? Di film natalizi, sulle piattaforme di streaming, ce ne sono tantissimi, dalle commedie romantiche a tema Natale, a cartoni animati, dai grandi classici intramontabili, alle commedie esilaranti. Ma come fare per scegliere quello giusto che possa metere d'accordo tutta la famiglia ed emozionare grandi e piccini? Se siete alla ricerca dei più bei film di Natale da guardare in famiglia, di storie che possano scaldarvi il cuore e portare nelle vostre case tutta la magia del Natale, ecco qualche consiglio sui migliori film natalizi per famiglie da vedere in streaming.

Mamma ho perso l'aereo (Disney+)

Una commedia familiare sulla storia dei McCallister, una famiglia americana numerosissima che, per la fretta di prendere un volo per Parigi, dove trascorrere le vacanze di Natale, non si accorgono di aver lasciato a casa il piccolo Kevin. Mentre il bimbo è solo in casa, due malviventi cercano di entrare nella villa dei McCallister per derubarli ma Kevin darà ai ladri del filo da torcere.

Guardalo su Disney+

Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York (Dinsey+)

Sequel di Mamma ho perso l'aereo, Mamma, ho ripreso l'aereo mi sono smarrito a New York è un altro grande classico del Natale. Continua la storia del McCallister e del piccolo Kevin che, questa volta, sbaglia aereo e mentre la sua famiglia va in California lui finisce a New York. Inizialmente inizia a spndere soldi pagando con la carta di suo padre poi, però, inconta gli stessi ladri che lo avevano cercato di derubare l'anno prima.

Guardalo su Disney+

Una poltrona per due (Paramount+)

Non può esserci Natale senza Una poltrona per due e se non volete aspettare la pogrammazione tv di questo grande classico natalizio, allora potrete guardarlo in streaming su Paramount+. Le vite di un broker e di un mendicante vengono stravolte a causa di una scommessa di due ricchi annoiati. La scommessa prevede che uno dei due malcapitati prenda il posto dell'altro. Una volta scoperto il crudele gioco, però, i due si organizzano per far pagare il dovuto ai due scommettitori.

Guardalo su Paramount+

Il Grinch (Netflix)

Altro grande classico del Natale, Il Grinch con uno straordinario Jim Carey è il film perfetto da vedere a Natale con tutta la famiglia. Cindy Lou è una bambina che vive nel paese di Chinonso e, in prossimità dei festeggiamenti per l'arrivo del Natale, convince il sindaco del paesino ad invitare il Grinch, uno scontroso e malvagio essere fantastico, che vive con gli oggetti presi dalla discarica.

Guardalo su Netflix

La vita è meravigliosa (Plex, Prime Video e AppleTv+)

Un film commovente sulla meraviglia che è la vita. La vita è meravigliosa è un classico del Natale e un film che tutti dovrebbero vedere almeno una volta nella vita. La storia è quella di George Bailey, un uomo solo che, alla vigilia di Natale vuole tentare il suicidio. Ha provato di tutto per mandare avanti l'attività del padre scomparso ma ora è alle prese con un fallimento che non riesce a superare. Sarebbe stato meglio non esser mai nati, pensa lui ma proprio in quel momento di massimo sconforto, qualcuno, gli mostrerà come sarebbe stata la sua vita se davvero non fosse mai nato.

Guardalo su Plex - Prime Video - AppleTv+

Balto (Sky e NOW)

Passiamo a un cartone animato perfetto per una serata natalizia in famiglia davanti all tv: Balto. In una cittadina dell'Alaska Rody e altri bambini iniziano ad ammalarsi a causa di una brutta epidemia. Le uniche medicine disponibili, però, si trovano lontano, a mille chilometri di distanza e una tempesta di neve blocca tutte le strade. Così l'unica possibilità di salvezza è quella di usare cani da slitta per muoversi sulla neve e recuperare i medicinali. Parte una spedizione trainata da cani che, però, si perderà e sarà Balto, emarginato dagli altri cani perché mezzo lupo, a ritrovare la slitta e le medicine.

Guardalo su Sky e NOW

Nightmare before Christmas (Disney+)

Jack Skeletron è il sovrano della città di Halloween e vuole portare la magia del Natale, a modo suo, in città. Per farlo rapirà Babbo Natale ma facendo questo metterà in pericolo l'equilibrio tra le festività. Riuscirà Sally, il suo amore, a evitare che Jack crei un vero e proprio disastro natalizio?

Guardalo su Disney+

Miracolo nella 34° Strada (Disney+)

Altro grande classico del Natale. Assunto da un grande magazzino per travestirsi da Babbo Natale, Kris ha un successo incredibile con i bambini e, in particolare con la piccola Susan che non crede più a Babbo Natale. Kris, però, non è solo bravo ma sostiene di essere il vero Babbo Natale.

Guardalo su Disney+

Klaus - I segreti del Natale (Netflix)

Jesper, il peggior allievo dell'accademia postale, viene assegnato a un'isola ricoperta di ghiaccio a nord del Circolo polare artico, dove i litigiosi abitanti si parlano molto di rado e si scrivono ancora meno. Jesper sta per gettare la spugna quando trova il sostegno dell'insegnante Alva e conosce Klaus, un misterioso carpentiere che vive in una capanna piena di giocattoli fatti a mano. Queste improbabili amicizie riportano l'allegria sull'isola, lasciando in eredità vicini generosi, tradizioni piene di magia e calze appese con cura vicino al caminetto.

Guardalo su Netflix

The Christmas Chronicles - Qualcuno salvi il Natale (Netflix)

Due fratelli escogitano un piano per catturare Babbo Natale. Quando il piano fallisce, i bambini si uniscono a Saint Nick e ai suoi elfi per salvare le vacanze prima che sia troppo tardi.

Guardalo su Netflix

Polar Express (Netflix)

Qusto film natalizio, ispirato all'omonimo romanzo per ragazzi di Chris Van Allsburg, racconta lo straordinario viaggio di un bambino, che non crede alla magia del Natale, verso il Polo Nord per incontrare Babbo Natale.

Guardalo su Netflix

The Claus Family - La famiglia Claus (Netflix)

A Jules Claus non piace il Natale e dopo la morte del padre l'anno precedente, non vuole proprio più saperne. Mentre la madre è al lavoro, Jules passa la maggior parte del tempo nel negozio di giocattoli del nonno, dove un bel giorno trova un globo di neve magico che lo porta ai quattro angoli del mondo. Così scopre qualcosa di straordinario: suo nonno è il vero Babbo Natale! Quando nonno Claus si rompe una gamba, Jules decide di aiutarlo, ma prima di poter ritrovare il senso del Natale, dovrà imparare ad amare e apprezzare di nuovo il "periodo più bello dell'anno".

Guardalo su Netflix

A Christmas Carol (Disney+)

Ebenezer Scrooge è un vecchio strozzino che odia il Natale e che non vuole condividere questo momento magico dell'anno né con il nipote Fred né con il suo dipendente Bob. Nella notte della vigilia di Natale, però, gli comparirà davanti il suo ex socio Marley, scomparso sette anni prima, che gli annuncerà l'arrivo di tre Spiriti. Uno dei Natali passati, uno del Natale presente e uno del Natale futuro che gli darà una bella lezione di vita.

Guardalo su Disney+

Elf (Netflix)

Un uomo, adottato anni prima da uno degli elfi di Babbo Natale, dopo essere stato portato da bambino, per sbaglio, al Polo Nord, abbandona il laboratorio dei giocattoli di Babbo Natae, dove lavora, e va a New York alla della sua famiglia.

Guardalo su Netflix

Un Natale esplosivo! (AppleTV+)

Si avvicina il Natale e Clark lo vuole passare insieme a tutta la sua famiglia così inizia i preparativi con decorazioni scintillanti, un albero stratosferico e tanto altro. Purtroppo, però, i piani non vanno come previsto a causa del caos creato dall'arrivo del cugino Eddie.

Guardalo su AppleTV+

Scrooge: canto di Natale (Netflix)

Alla vigilia di Natale, l'avaro uomo d'affari Ebenezer Scrooge riceve visita dallo spirito del suo vecchio socio, Jacob Marley, e degli spiriti del Natale passato, presente e futuro.

Guardalo su Netflix