I 10 migliori film di Paola Cortellesi da vedere in streaming

Paola Cortellesi è la donna del momento. Il suo ultimo film C'è ancora domani, sua opera prima, ha conquistato tutti al punto da spopolare ai botteghini e riuscire nell'impresa mastodontica di far tornare il cinema di moda. Ebbene sì, quella ragazza romana dalla battuta sempre pronta è cresciuta diventando non solo un'attrice bravissima ma anche una regista eccellente in grado di riuscire a entrare nel cuore del pubblico e rivoluzionare con talento, coraggio e audacia il mondo del cinema contemporaneo. Ma se Paola Cortellesi oggi è acclamatissima, non dimentichiamoci che la sua carriera nel mondo del cinema è molto lunga. Di film scritti e interpretati da lei, infatti, ce ne sono tantissimi da titoli comici a storie più drammatiche. Quali sono i migliori film di Paola Cortellesi da vedere in streaming? Scopriamoli insieme.

Gli ultimi saranno gli ultimi (su RaiPlay, gratis)

Gli ultimi saranno gli ultimi, diretto da Massimiliano Bruno e adattamento dello spettacolo teatrale scritto sempre da Bruno, è valso a Paola Cortellesi la nomination come miglior attrice ai David di Donatello e ai Nastri D'Argento nel 2016. Il film racconta la storia di Luciana, una donna che sogna una vita migliore insieme al marito ma quando scoprirà di essere incinta il suo mondo crollerà all'improvviso ritrovandosi senza lavoro e alle prese con delle scelte del tutto sbagliate.

Link al film

Figli (su Netflix)

Figli è un film del 2020 diretto da Giuseppe Bonito e apprezzatissimo da critica e pubblico. Con una bravissima Paola Cortellesi affiancata da Valerio Mastandrea, questo film ha vinto il David di Donatello per la migliore sceneggiatura originale e tre Nastri d'Argento. La storia? Sara e Nicola sono sposati da diverso tempo e hanno una figlia di sei anni. I due sono innamorati come ai primi tempi e hanno un'appagante carriera. Quello che cambia tutto, però, è l'arrivo di un secondo figlio nella loro vita rompendo un equilibrio costruito con grande impegno.

Link al film

Come un gatto in tangenziale (su NOW)

Diretto da Riccardo Milani, Come un gatto in tangenziale è un film del 2017 con Paola Cortellesi come protagonista e sceneggiatrice che racconta la storia di due famiglie, appartenenti a classi sociali diverse, che sono costrette a unirsi, controvoglia, a causa dell'amore tra i loro due figli adolescenti. Nonostante un'iniziale incomprensione, gli adulti inizieranno a capirsi meglio e a essere sempre più legati.

Link al film

Scusate se esisto (su Disney+ e NOW)

Passiamo a Scusate se esisto, film di Riccardo Milani, scritto e interpretato da Paola Cortellesi. La protagonista di questa storia è Serena, una ragazza di origini abruzzesi che abita a Londra dove lavora come architetto. Serena ha una carriera brillante lì ma decide di tornare in Italia dove, però, farà fatica a trovare un lavoro all'altezza della sua qualifica. Per farlo deciderà di travestirsi da uomo.

Link al film

Nessuno mi può giudicare (su NOW)

Nessuno mi può giudicare è un film del 2011 diretto da Massimiliano Bruno con Paola Cortellesi come protagonista insieme a Raoul Bova e Rocco Papaleo. Alice è una ragazza che vive a Roma con il marito, un figlio e tre domestici. Dopo la morte del marito, avvenuta all'improvviso, la donna scopre di avere ereditato nient'altro che debiti e che l'azienda di famiglia è vicina al fallimento. Come fare per salvare la situazione? Alice deciderà di diventare un'accompagnatrice.

Link al film

Sotto una buona stella (su Prime Video)

E poi c'è Sotto una buona stella, film diretto da Carlo Verdone con Paola Cortellesi nei panni della co-protagonista. Un ricco broker perderà tutti i soldi all'improvviso e sarà costretto ad andare a vivere insieme ai figli. Questo cambiamento, però, sarà molto difficoltoso per lui e sarà costretto ad affrontare quello che la società definisce una sconfitta ma che se visto con altri occhi può diventare un'opportunità. In suo supporto, infatti, arriverà una vicina di casa particolarmente simpatica.

Link al film

Maschi contro femmine (su Prime Video)

Maschi contro femmine è una commedia del 2010 diretta da Fausto Brizzi con Paola Cortellesi e Fabio De Luigi. Il film ha ottenuto due candidature ai Nastri d'Argento come miglior commedia e miglior attrice protagonista per Paola Cortellesi. Quella di questo film è una storia corale. C'è quella di Walter, un allenatore della squadra di pallavolo femminile che tradisce la moglie con il capitano della squadra. E poi c'è Diego, un donnaiolo che si innamora dell'unica donna che lo rifiuta e poi ancora Ivan, Andrea e Marta che sono invaghiti della stessa ragazza e Nicoletta, in crisi di mezz'età e in divorzio col marito Vittorio. Come si incastreranno le loro vite? A voi scoprirlo.

Link al film

Tu la conosci Claudia? (su Netflix)

Film del 2004 diretto da Massimo Venier con Aldo, Giovanni e Giacomo e Paola Cortellesi. Si tratta di una commedia degli equivoci, in pieno stile italiano, con protagonisti Claudia e Giovanni in piena crisi matrimoniale. Lei inizia ad avvicinarsi a Giacomo, un paziente dello studio di psicanalisi dove lavora. Tra i due inizia una bella amicizia e poi arriva Aldo, l'ex amante di Claudia che è ossessionato da Giovanni. A un certo punto la situazione precipiterà e gli equivoci la faranno da padrone.

Link al film

Ma cosa ci dice il cervello (su Netflix)

Ma cosa ci dice il cervello è una commedia diretta da Riccardo Milani e sceneggiata dalla stessa Paola Cortellesi che è anche protagonista del film nei panni di un agente segreto sotto copertura. La donna deciderà di sfruttare le tecnologie che ha a disposizione sul lavoro per vendicare vecchi amici dalle prepotenze ricevute dai colleghi.

Link al film

Qualcosa di nuovo (su Netflix)

Tra i migliori film da vedere in streaming con Paola Cortellesi c'è anche Qualcosa di Nuovo, un film del 2016 diretto da Cristina Comencini e ispirato alla sua piéce teatrale La scena. La trama, scritta tra gli altri anche da Paola Cortellesi, gira attorno alla storia di due amiche molto diverse ma che non possono vivere l'una senza l'altra. Lucia (Cortellesi) ha deciso di chiudere con il sesso maschile mentre Maria è una mamma single che, invece, è ossessionata dagli uomini.

Link al film