I migliori film romantici da vedere a Natale in streaming

Manca sempre meno al Natale, il periodo più magico dell'anno. Ma qual è il modo migliore di addentrarsi nel vivo del Natale? Semplice, guardare un bel film romantico in streaming sul divano con tisana e copertina. Se siete pazzi per i film romantici natalizi e adorate passare i giorni che precedono il Natale davanti alla tv rivivendo le emozioni delle più belle e romantiche storie d'amore del mondo del cinema, ecco qualche consiglio sui migliori film romantici da vedere o rivedere a Natale in streaming. Tra i grandi classici del cinema sentimentale e le novità delle piattaforme di streaming, ecco le migliori commedie romantiche natalizie da riscoprire questo Natale.

L'amore non va in vacanza (su Netflix)

Uno dei più bei film romantici di sempre è L'amore non va in vacanza, con Cameron Diaz e Kate Winslet e noi romanticoni non ci stanchiamo mai di rivederlo, anche se lo conosciamo a memoria. La storia è quella di due donne, una produttrice cinematografica cinica e disillusa dall'amore e una giornalista inglese, che sta vivendo, anch'essa, una crisi d'amore. Durante le feste di Natale le due si scambiano casa e andranno a vivere una nella città dell'altra. Questo spostamento diventerà l'occasione per rinascere, ritrovare l'amore ma, soprattutto, ritrovare se stesse. Un gioiellino che non stanca mai.

Love Actually (su Netflix)

Un altro film d'amore per eccellenza da rivedere durante le feste natalizie è Love Actually. Si tratta di un film corale dove le storie di 9 personaggi si intrecciano, per raccontare quanto siano difficili, ma allo stesso tempo belle, le relazioni d'amore e i rapporti umani. Romanticismo puro.

La saga di Bridgert Jones (su Netflix)

Niente è più romantico della saga intera di Bridget Jones composta da tre film, Il diario di Bridgert Jones, Che pasticcio, Bridget Jones e Bridget Jones's Baby. Tre film che vi scalderanno il cuore, vi faranno ridere e vi terranno compagnia nelle fredde sere d'inverno facendovi tornare a credere nel vero amore. E, dopotutto, chi non vorrebbe essere amato "così com'è" come Bridget Jones?

Nuovo Olimpo (su Netflix)

Ultimo film di Ferzan Ozpetek, Nuovo Olimpo è un film di un romanticismo puro che vi scalderà il cuore. Fine anni '70. Sono giovani, belli e hanno appena 25 anni. Si incontrano per caso e si innamorano perdutamente. Un avvenimento inaspettato però li separa. Per trent'anni inseguono comunque la speranza di ritrovarsi, perché si amano ancora.

Falling for Christmas (su Netflix)

Un film natalizio adorabile sulla storia di una viziata ereditiera (Lindsay Lohan) fidanzata di recente che resta coinvolta in un incidente sciistico che le provoca un'amnesia totale e finisce sotto le cure dell'affascinante proprietario di un rifugio (Chord Overstreet) e della precoce figlia nei giorni che precedono il Natale.

La La Land (su Prime Video)

Quando si parla di film romantici è impossibile non pensare a La La Land e anche se non è un film natalizio, rientra a pieno tra i migliori film romantici da guardare in streaming durante le feste natalizie. Film di Damien Chazelle con Emma Stone e Ryan Gosling, questo piccolo capolavoro del cinema romantico è perfetto per Natale e se siete tra i pochi che non l'hanno ancora visto, correte a recuperarlo. La trama? Meglio lasciare la sorpresa.

Last Christmas (su Prime Video)

Passiamo a un'altra commedia romantica natalizia, Last Christmas. La storia è quella di Kate, una giovane donne che continua a fare scelte sbagliate in amore e che accetta un lavoro come aiutante di Babbo Natale in un grande magazzino. Qui conoscerà un ragazzo, Tm che cambierà la sua vita per sempre.

Serendipity – Quando l’amore è magia (su Prime Video)

Un film dal romanticismo unico. Serendipity racconta la storia di due ragazzi che si innamorano perdutamente l'uno dell'altra ma che, essendo impegnati con altre persone, decideranno di affidare al fato il loro futuro. Cosa accadrà tra loro due? Finiranno insieme?

La Neve nel Cuore (su Disney+)

La neve nel cuore è un film romantico con Sarah Jessica Parker (Sex and the City) che racconta la storia di un ragazzo che torna a casa, nel Connecticut, per le feste di Natale portando con sé la sua fidanzata. Le presentazioni di famiglia, però, non vanno a buon fine e il protagonista si ritroverà a vivere una crisi interiore non sapendo se fidarsi dei suoi sentimenti o delle opinioni della sua famiglia.

Un amore sotto l'albero (su Prime Video)

Un film super romantico e super natalizio. Un amore sotto l'albero racconta la storia di cinque persone problematiche che, nella vigilia di Natale, si aiuteranno per riscoprire cosa significa essere davvero felici e quanto sia magico e bello il Natale.

Colazione da Tiffany (su Prime Video)

Colazione da Tiffany non è un film natalizio ma è uno dei film romantici per eccellenza. Con una straordinaria Audrey Hepburn, questo film è perfetto per una serata all'insegna dell'amore durante le festività natalizie. La storia è quella di Holly una donna affascinante che va alla ricerca di un uomo facoltoso da sposare. Però, Holly si innamorerà di uno squattrinato, Paul. Riuscirà questa donna ad andare al di là dei suoi pregiudizi e a cambiare idea su Paul e sull'amore?

Holidate (su Netflix)

Holidate è la perfetta commedia romantica natalizia da vedere durante le feste. Sloane (Emma Roberts) e Jackson (Luke Bracey) odiano le festività. Sono perennemente single, seduti al tavolo dei bambini o accompagnati da partner imbarazzanti. Ma poi si incontrano durante un Natale particolarmente difficile e stringono un patto per essere "compagni di vita" in occasione di ogni appuntamento festivo dell'anno a venire. Il loro rispettivo disprezzo per le feste e la certezza che non ci sia alcun interesse romantico tra di loro li rendono la coppia perfetta. Tuttavia alla fine di un anno di assurdi festeggiamenti, Sloane e Jackson scoprono che condividere tutto ciò che odiano potrebbe dare spazio a un amore insolito.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista (su Netflix)

Tratta dal popolare romanzo omonimo di Jennifer E. Smith, La probabilità statistica dell'amore a prima vista è un'incantevole commedia romantica dai produttori del franchise Tutte le volte che ho scritto ti amo. Dopo aver perso il volo da New York a Londra, Hadley (Haley Lu Richardson) e Oliver (Ben Hardy) si incontrano per caso all'aeroporto ed entrano subito in sintonia. La lunga notte che trascorrono insieme in aereo passa in un batter d'occhio, ma all'atterraggio a Heathrow i due sono costretti a separarsi e ritrovarsi nella confusione sembra impossibile. A meno che il destino non intervenga per trasformare questi compagni di viaggio in compagni di vita.

La probabilità statistica dell'amore a prima vista, la recensione

Odio il Natale - serie tv (su Netflix)

E, per concludere, vi consigliamo una serie tv, la prima serie natalizia di Netflix Italia con Pilar Fogliati: Odio il Natale. Tutti amano il Natale. Tutti, tranne Gianna. Non è colpa del presepe, delle lucine, dei regali. È che il Natale, da quando ha trent’anni, ce l’ha con lei. Il Natale la giudica. Il Natale le chiede (e ci chiede): a che punto sei della tua vita? Gianna sinceramente pensava di essere a buon punto, tre amiche, un lavoro da infermiera che le piace. Ma il Natale se ne frega del tuo lavoro. A Natale tutto parla di coppia e famiglia. E Gianna una famiglia tutta sua non ce l’ha. E così fa una promessa: alla cena della vigilia arriverà accompagnata. Ma da chi? Ha 24 giorni per scoprirlo. 24 giorni su e giù per i ponti di Chioggia e le calli di Venezia, tra appuntamenti al buio, sbagli colossali, notti di sesso e pianti con le amiche. 24 giorni per capire che non è il Natale a giudicarla, ma è lei stessa. Per scoprire che l’amore è dappertutto, basta solo aprire gli occhi e accettare la vita per quello che è. Uno splendido casino.