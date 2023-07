I migliori film Netflix simili a Bird Box Barcellona

C'è qualcosa di ipnotico nelle trame di alcuni film che immaginano realtà diverse da quella che conosciamo. Mondi dove anche le cose più "normali" diventano impossibili. Mondi dove girare per strada senza una benda sugli occhi può portare al suicidio, mondi in cui alcune pandemie portano a diventare dei mutanti. E poi ancora città abitate da terribili creature che scovano prede umane solo grazie ai suoni che emettono o vissute senza mai parlare per fuggire dagli alieni. Il thriller psicologico post-apocalittico/distopico è un genere cinematografico molto affascinante e particolarmente apprezzato dal pubblico, un racconto ad alta tensione che fa riflettere e lascia senza parole raccontando storie assurde ma allo stesso tempo realistiche. Se siete appassionati di questo genere di racconto, ma soprattutto se avete amato il recente film Netflix, Bird Box Barcellona che queste caratteristiche le possiede tutte, ecco i migliori film con trame simili a Bird Box Barcellona da vedere su Netflix per tuffarsi in universi dove l'ordinario viene sbalzato via per lasciare spazio a tutto ciò che la fantasia è in grado di immaginare.

Bird Box

Quando una forza misteriosa inizia a decimare la popolazione mondiale, una cosa sola è certa: chi la vede, muore. Mentre si trova ad affrontare l’ignoto, Malorie trova amore, speranza e un nuovo inizio, ma poi perde tutto. D’improvviso deve fuggire con i suoi due figli lungo un fiume irto di pericoli per raggiungere l’unico posto che potrebbe essere sicuro. E per sopravvivere dovranno intraprendere il rischioso viaggio di due giorni con gli occhi bendati. BIRD BOX è un nuovo thriller avvincente della regista premiata agli Oscar Susanne Bier. Il cast stellare, capitanato dall’attrice premio Oscar Sandra Bullock, include anche Trevante Rhodes, Sarah Paulson e John Malkovich.

Cargo

Bloccato nell'Australia rurale dopo una violenta pandemia, un padre contagiato dal virus cerca disperatamente una nuova casa per la figlioletta e il modo di proteggerla dalla sua natura mutante. Con Martin Freeman Sceneggiatura di Yolanda Ramke Regia di Yolanda Ramke e Ben Howling Prodotto da Samantha Jennings, Kristina Ceyton, Russell Ackerman, John Schoenfelder e Mark Patterson

The Silence

Il mondo è attaccato da terribili creature che scovano le prede umane grazie ai suoni che emettono. La sedicenne Ally Andrews (Kiernan Shipka), che ha perso l'udito a 13 anni, e la sua famiglia cercano rifugio in un luogo isolato, ma si imbattono in un’inquietante setta che vuole sfruttare i sensi potenziati di Ally. The Silence è diretto da John R. Leonetti (Annabelle) e interpretato da Stanley Tucci, Kiernan Shipka, Miranda Otto, John Corbett, Kate Trotter e Kyle Breitkopf.

A quiet place - Un posto tranquillo

Una famiglia vive nel silenzio per nascondersi da predatori alieni privi di vista ma dotati di un udito sensibile. Sapendo che anche il minimo sussurro può portare alla morte, Evelyn e Lee devono trovare un modo per proteggere i loro figli.