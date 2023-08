I migliori k-drama da vedere su Netflix

Dopo il fenomeno Squid Game, i drammi coreani, meglio noti come k-drama, sono diventati uno dei generi seriali più popolari e apprezzati dal pubblico di tutto il mondo. Storie drammatiche, romantiche, d'azione e a volte comiche, i k-drama nascono come serial sudcoreani da guardare in tv ma la diffusione della cultura coreana all'estero li ha fatti arrivare anche alle piattaforme di streaming e, tra queste, Netflix è quella che sta dedicando a questo genere seriale più spazio. Ma quali sono i k-drama più belli da vedere su Netflix? Ecco la nostra classifica,

Squid Game

Non potevamo non iniziare con la più famosa e anche la più significativa delle serie sudcoreane di Netflix: Squid Game. 456 concorrenti disperati gareggiano gli uni contro gli altri in vari giochi per bambini nel tentativo di sopravvivere e vincere il montepremi di 45,6 miliardi di won che potrebbe trasformare la loro triste esistenza. Ma chi perde... muore. Chi vincerà e qual è il vero motivo della gara?

Alice in Borderland

Apatico, senza un lavoro e con l'ossessione per i videogiochi, Arisu si ritrova all'improvviso in un'insolita Tokyo svuotata dei suoi abitanti dove è costretto a partecipare a giochi pericolosi con i suoi amici per sopravvivere. In questo strano mondo Arisu incontra Usagi, una giovane donna che ha deciso di competere da sola, e insieme finiscono per svelare un mistero dopo l'altro superando numerosi pericoli e cercando di afferrare il significato della vita. Alice in Borderland è un k-drama tratto da un manga thriller di sopravvivenza (originariamente pubblicato nella rivista Weekly Shonen Sunday) di HARO ASO, diretta da Shinsuke Sato e interpretata da Kento Yamazaki (Kingdom, The Disastrous Life of Saiki K) e Tao Tsuchiya (Library Wars: BOOK OF MEMORIES, Mare).

The Glory

E come non citare The Glory, altra serie sudcoreana che ha conquistato il pubblico Occidentale. Si tratta di una serie Netflix su una donna che dedica la vita a vendicarsi dei bulli della sua infanzia che le hanno rovinato la vita. Un vero e proprio gioiellino di Netflix.

Black Knight

Uno dei k-drama più recenti di Netflix è Black Knight, perfetto per chi ama le serie post-apocalittiche. La storia raccontata da Black Knight è quella di un mondo che è stato distrutto a causa dell'inquinamento dove solo l'1% della popolazione è riuscito a sopravvivere. I pochi superstiti sono costretti a restare in casa e a uscire solo indossando maschere anti-gas per evitare di respirare veleno e morire. Per poter sopravvivere, gli ultimi uomini della terra, hanno bisogno dei cosiddetti "cavalieri delle consegne" e tra loro c'è il leggendario 5-8, un uomo dalle incredibili capacità di combattimento. Quando un uomo rifugiato che sogna di essere uno dei cavlieri incontrerà Sa-wol la sua vita cambierà per sempre.

Celebrity

E poi c'è Celebrity, una serie Netflix che mostra la realtà della vita glamour e competitiva delle celebrità incontrate da Seo A-ri, che esplora un mondo in cui la fama è sinonimo di ricchezza. La trama di Celebrity, serie thriller dai risvolti dark diretta da Kim Chul Gyu e prodotto dalla Studio Dragon, gira attorno a una emergente celebrità, che dà appunto il nome alla serie e a tutti quelli che la invidiano. Questa serie presenterà le feroci e turbolente paure ma anche i desideri dolorosi e tristi che circondano il mondo e farà riflettere molto sul concetto di fama e popolarità nella società contemporanea.

Hellbound

Erede di Squid Game, Hellbound ha fatto anch'essa breccia nel cuore del pubblico. Con questa serie ci spostiamo nel genere dell'horror e ci tuffiamo in una storia di esseri ultraterreni che appaiono dal nulla per emettere sentenze e condannare certi individui all'inferno. Questi eventi soprannaturali scatenano il caos e consentono all'organizzazione religiosa Nuova Verità di aumentare la propria influenza. Alcune persone però si insospettiscono delle attività di questa setta e iniziano a indagare sul suo coinvolgimento nei misteriosi eventi.

Move to Heaven

Con move to Heaven preparatevi ad emozionarvi con la storia di un giovane con la sindrome di Asperger e suo zio che ripuliscono i traumi: ricostruiscono le affascinanti storie di persone che hanno perso la vita.

The Silent Sea

Torniamo al genere sci-fi con questa serie che immagina un futuro in cui la Terra è diventata un deserto. The Silent Sea narra la storia dei membri di un team speciale inviato sulla Luna per recuperare un misterioso campione da una stazione spaziale abbandonata.

Vincenzo

E, infine, citiamo Vincenzo, la serie sudcoreana che racconta la storia di un avvocato italo-coreano, Vincenzo, che durante un viaggio nel suo paese d'origine, ripaga un'organizzazione criminale con la stessa moneta. La giustizia non fa sconti.