I migliori reality da vedere su Netflix

Spesso su Netflix si va alla ricerca di serie di finzione. Si scelgono storie immaginarie a cui appassionarsi, serie romantiche, thriller avvincenti o storie drammatiche e commoventi. C'è, però, un filone di titoli Netflix che mischia la finzione alla realtà e regala al pubblico esperienze immersive affascinanti che, a volte, sfociano in veri e propri esperimenti sociali. Si tratta dei reality show, un genere di racconto molto televisivo ma che funziona anche su una piattaforma di streaming e, spesso, è in grado di stupire. Quali sono i reality show più belli da vedere su Netflix? Scopriamolo insieme.

Squid Game La Sfida

Iniziamo con il reality più recente e, forse, il più bello di tutti i reality Netflix, nonostante le controversie. Parliamo di Squid Game La Sfida, una gara, con persone reali, che ripropone gli stessi giochi "mortali" della serie sudcoreana di Netflix e che vedrà un gruppo di 456 concorrenti partecipare alla competizione per conquistare l'incredibile montepremi di 4,56 milioni di dollari, il più alto mai proposto in un reality. Quando i partecipanti affrontano una serie di sfide ispirate alla serie originale (che includono alcune sorprendenti nuove aggiunte), la loro tenacia, le strategie e le alleanze saranno messe alla prova mentre i loro rivali sono eliminati uno dopo l'altro.

The Devil's Plan

Un altro reality poco conosciuto ma interessantissimo da guardare su Netflix è The Devil's Plan, una sfida a eliminazione a colpi d'intelletto e strategia tra un gruppo di persone tra le più intelligenti al mondo. Ogni giornata proporrà ai concorrenti una sfida d'intelligenza, calcolo, memoria o altro e permetterà loro di collezionare dei particolari pezzi che serviranno loro per salvarsi e non essere eliminati dal gioco. Un reality originalissimo, innovativo e a tratti geniale da non perdere.

Physical da 100 a 1

Se, invece, vi piacciono le sfide fisiche più di quelle intellettuali, non potete perdervi Physical da 100 a 1, il reality che fa sfidare i migliori atleti per eleggere la persona più forte di tutte. Cento concorrenti in perfetta forma gareggiano per poter affermare di avere il fisico migliore in questa intensa serie reality di sopravvivenza. Da non perdere.

Zombiverso

Passiamo a un altro tipo di reality, Zombiverso, che mette al centro della storia una particolarissima lotta agli zombi. Seul si trasforma in un universo zombi e un gruppo di concorrenti deve completare missioni pericolose per sopravvivere al loro attacco.

Outlast

Tornando ai reality più fisici, troviamo Outlast, una gara di dura sopravvivenza in cui sedici lupi solitari devono affrontarsi a vicenda nella selvaggia natura dell'Alaska per cercare di accaparrarsi il milione di dollari in palio. In questo gioco spietato c'è una sola regola: per vincere dovranno giocare di squadra.

Love is blind

Ci si può innamorare di una persona senza averla mai vista prima? È questa la domanda alla base dell'ultimo reality che vi proponiamo: Love is Blind. È uno dei reality show più di successo di Netflix, adattato da tantissimi Paesi al mondo che prova a slegare l'amore dall'apparenza. Desiderosi di essere amati per ciò che sono veramente, alcuni single adottano un approccio meno tradizionale agli appuntamenti per scegliere una persona da sposare senza averla mai incontrata prima. Nel corso di varie settimane, le coppie neofidanzate andranno a vivere insieme, organizzeranno il proprio matrimonio e scopriranno se la connessione fisica corrisponde al forte legame emotivo che hanno sviluppato nelle capsule. Nel fatidico giorno delle nozze, le realtà della vita e altri fattori esterni li faranno allontanare oppure li spingeranno a sposare la persona di cui si sono innamorati alla cieca?