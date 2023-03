Le migliori serie tv Prime Video del 2023, finora

Il 2023 potrebbe essere l'anno del boom delle serie tv di Prime Video. Fin dalle prime settimane dell'anno, sulla piattaforma streaming Amazon sono uscite serie tv di grande qualità, tanto che è possibile che qualcuna sia sfuggita. Per aiutarvi, qui sotto troverete, sempre aggiornato, l'elenco delle migliori serie tv (o meglio, stagioni di serie tv) uscite nel 2023 su Prime Video.

Piccola nota: non avremmo mai pensato di non includere la stagione finale di Carnival Row, ma dopo averla vista tutta non ci sentiamo di includerla in una lista che contenga la parola "migliori". Di seguito l'elenco dalla serie di più recente uscita alla prima dell'anno (che rimarrà Sono Lillo), con i link alle nostre recensioni e quelli a Prime Video.

Daisy Jones & the Six

L'estrema sintesi di questa serie è racchiusa nello slogan "sesso droga e rock 'n' roll" che andava di moda negli anni '60 e '70, quelli in cui è ambientata la storia di una band che è al contempo come tante (nel senso che ricorda le vicissitudini di tanti gruppi musicali) e come nessuna (nel senso che non è una storia vera).

Sciame

Se non ci avete fatto caso, o se l'avete notata ma non vi ha ispirato, sappiate che Sciame è un vero e proprio pugno nello stomaco. La protagonista è una ragazza ossessionata per una pop star (ispirata a Beyoncé) a tal punto da essere pronta a tutto. E quando diciamo tutto non diciamo altro per non fare spoiler.

LOL: chi ride è fuori 3

Sì, la prima edizione è sempre la migliore, ma come si fa a non ridere almeno un po' con i comici della terza stagione di Lol: chi ride è fuori? Se ancora non l'avete vista, vale assolutamente la pena di recuperarla, e non diciamo niente sul finale...

The Consultant

È la serie tv con Christoph Waltz, e se sapete chi è potete tranquillamente vederla senza sapere altro. In ogni caso, lui è il consulente che dà il titolo alla serie, ma i suoi metodi sono decisamente particolari per chiunque non sia Christoph Waltz.

Clarkson's Farm 2

A proposito di personaggi unici, non dimentichiamoci di Jeremy Clarkson, che ha riaperto alle telecamere la sua immensa fattoria nella campagna inglese, ed è pronto a disgustare e divertire il pubblico, e in qualche caso anche a insegnare qualcosa.

Dinner Club 2

È già un classico questo show culinario che ha due peculiarità: mette un gruppo di vip ai fornelli senza nessuna competizione stressante (checché ne dica Sabrina Ferilli) e si vede Carlo Cracco che ride, scherza e si fa prendere in giro come un normale essere umano.

The Rig

Qui urge una premessa: a noi The Rig è piaciuta molto, ma diversi conoscenti e lettori hanno espresso parere contrario. Se volete provare, sappiate che The Rig parla di una piattaforma (rig in inglese) petrolifera dove a un certo punto succedono cose inspiegabili e spaventose. E la serie è già stata rinnovata.

Hunters 2

Un pizzico di The Boys e un po' di The Man in the High Castle per questa serie tv che, per non spoilerare a chi non ha visto la prima stagione, parla di un gruppo di persone che, guidate da un ex deportato ebreo di Auschwitz, negli anni '70 cerca e uccide gli ex scienziati nazisti che gli USA hanno segretamente reclutato e accolto dopo la fine della guerra.

Sono Lillo

Il 2023 si è aperto con le risate made in Italy di Sono Lillo, la serie tv in cui Lillo fa la parte di un comico imprigionato nella fama del suo personaggio più noto, Posaman. Nel caso abbiate dubbi, no, non è una serie tv autobiografica.

