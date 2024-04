Le migliori serie d’animazione da vedere su Disney+

Ci sono i classici intramontabili e imprescindibili – I Simpson, Futurama con l’ultima stagione compresa, American Dad, I Griffin, Star Wars: The Clone Wars e Rebels –, ma non solo: il catalogo di Disney+ comprende tante gemme (più o meno nascoste) del mondo dell’animazione. E sono titoli da non lasciarsi sfuggire. Ecco alcuni suggerimenti sulle serie animate da non perdere.

X-Men ’97

Cominciamo con l’ultimo in ordine di tempo: X-Men ’97, di fatto la sesta stagione della mitica serie anni Novanta sui mutanti. Scritta da Beau DeMayo, la serie riparte dopo la morte di Charles Xavier, il Professor X. I mutanti si riuniscono sotto la guida di Magneto per onorare la memoria del professore e affrontare una nuova minaccia.

X-Men ’97, la recensione

Sand Land, la serie

Continuiamo con San Land, la serie animata ispirata all’omonimo manga di Akira Toriyama, il creatore di Dragon Ball. La storia “è ambientata in un lontano futuro in cui la Terra è stata rovinata da una serie di guerre e ridotta a un’unica distesa desertica”. Qui umani e demoni coesistono. “I protagonisti sono il principe dei demoni, il ladro che lo accompagna e un anziano sceriffo. I tre viaggiano con l’obiettivo di trovare un misterioso lago”, racconta la sinossi. La serie prosegue la storia del film omonimo ancora inedito in Italia.

What if…?

Rituffiamoci nel mondo Marvel con le due stagioni di What if…?, la serie animata che mette in discussione, rivisita e stravolge i momenti classici del Marvel Cinematic Universe partendo dalla domanda “Cosa sarebbe successo se…”. Un viaggio nel multiverso con l’Osservatore. La seconda stagione, tra mille altre cose, presenta anche Kahhori, il primo personaggio nativo americano dell’Mcu.

What if…?, la recensione

Star Wars: Visions 2

Proseguiamo con Star Wars, terra fertile per l’animazione. Tra le tante proposte meritevolissime (da Tales of the Jedi a The Bad Batch, in attesa di Tales of the Empire) scegliamo di segnalarne una “anomala”: Visions. Nove episodi per la prima stagione, nove per la seconda. L’approccio è sperimentale e laterale: nove studios di tutto il globo raccontano la loro visione della Galassia lontana lontana.

Star Wars: Visions, la recensione

Solar Opposites

Concludiamo questa parzialissima lista con le quattro stagioni di Solar Opposites, la serie animata di Justin Roiland e Mike MacMahan che racconta di quattro alieni che, in fuga dal proprio pianeta pronto a esplodere, si schiantano con l’astronave sulla Terra sopra una casa in vendita di un tranquillo quartiere residenziale americano. Provocatoria, cinica, irriverente, spietata e pure splatter.