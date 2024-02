Le migliori serie brasiliane su Netflix (che sapranno stupirvi)

Quando si parla di serie Netflix vengono subito in mente i titoli più famosi, quelli più chiacchierati, visti e popolari che, solitamente, sono il lingua inglese. Non tutti, però, nella scelta di quale serie guardare su Netflix considerano titoli meno conosciuti, meno pubblicizzati e in lingue diverse dall'italiano o dall'inglese. Oggi, infatti, dopo aver già parlato in precedenza di serie turche, serie spagnole, serie tedesche, vogliamo segnalarvi le migliori serie brasiliane da vedere su Netflix. Quali sono i titoli Netflix più belli in lingua brasiliana? Quali le serie che sono state più in grado di stupirci pur non essendo americane, italiane o spagnole? Ecco la nostra selezione.

3%

Iniziamo da 3%, un thriller post-apocalittico che possiamo definire non solo una delle migliori serie brasiliane di Netflix ma una delle serie più belle di questo genere di racconto. Si tratta di un reboot di una web serie del 2011, pubblicata su You Tube da Pedro Aguilera. Siamo in Brasile, in un futuro prossimo dove la società è divisa tra poveri e ricchi e solo a pochi eletti è concessa la possibilità di unirsi a una società privilegiata al termine di un processo intenso e competitivo. Solo il 3% della popolazione vive nel lato migliore del Paese, chiamato Offshore, un'isola tecnologia, moderna e avanzata dove si vive in totale ricchezza e privilegi. Al contrario, il restante 97% della popolazione è costretto a vivere nell'Entroterra in condizioni molto misere. Ogni anno, chi raggiunge i vent'anni ha la possibilità di passare al lato migliore superando complicati test.

Omniscent

Passiamo a un piccolo gioiellino brasiliano di genere fantascientifico. Omniscient è una serie ambientata in un futuro prossimo in una città dove ogni abitante è seguito 24 ore al giorno da un drone minuscolo, quasi invisibile, collegato a un supercomputer. Gli esseri umani non hanno accesso ai dati raccolti in questo modo. La delinquenza è praticamente scomparsa, visto che i criminali hanno la certezza di essere catturati. Il Sistema Omniscient sembra infallibile, fino a quando Nina, una giovane donna, non scopre un omicidio sfuggito all'elaboratore. Toccherà a lei scoprire cosa si nasconde dietro a tutto questo. Una vera chicca che vi terrà incollati allo schermo.

Città Invisibile

Spostiamoci sul genere fantasy con Città invisibile, una serie ideata dal regista candidato agli Oscar Carlos Saldanha con Marco Pigossi (Alto mare) e Alessandra Negrini. Dopo una tragedia familiare, un uomo scopre che tra gli esseri umani vivono creature mitologiche e si rende subito conto che sono la chiave del suo passato misterioso.

Criminal Code

Criminal Code è una serie crime ispirata a crimini reali mai raccontati prima. La trama? Dopo una rapina di proporzioni epiche a una compagnia di assicurazioni a Ciudad del Este, in Paraguay, gli agenti della polizia federale della stazione di Foz do Iguaçu in Brasile avviano un'inchiesta senza precedenti. Seguendo la pista dei campioni di DNA raccolto, scoprono un filo conduttore che collega il furto nel paese confinante ad altri crimini recenti e scoprono un piano ancora più vasto che coinvolge criminali da entrambe le nazioni. L'analisi di un singolo caso si trasforma nella più grande indagine sul furto di proprietà nella storia del Brasile.

Buongiorno, Veronica

Con Buongiorno, Veronica restiamo nel genere crime. Questa è una serie ispirata al romanzo del 2016 della criminologa lana Casoy e dello scrittore Raphael Montes. La trama gira attorno alla storia di una poliziotta sottovalutat dai colleghi che scopre un orribile segreto mentre tenta di catturare un molestatore che trove le sue vittime su siti di incontri.

Condominio Maldivas

E, infine, concludiamo con una coinvolgente commedia dai toni gialli: Condominio Maldivas. La storia inizia quando Liz (Bruna Marquezine) si trasferisce da Goiânia a Rio de Janeiro, in un condominio chiamato Maldivas, per riallacciare i rapporti con la madre che muore in un incendio misterioso. Mentre cerca di indagare su questa morte improvvisa, dovrà cercare di evitare il detective Denilson (Romani) immergendosi in un universo popolato da personaggi unici, tra cui: Milene (Manu Gavassi), la regina di Maldivas con una vita coniugale all'apparenza perfetta con il marito, il chirurgo plastico Victor Hugo (Klebber Toledo) e Rayssa (Sheron Menezzes), un'ex cantante di axé divenuta donna d'affari di successo, sposata con l'ex voce della sua band Cauã (Samuel Melo). Kat (Carol Castro) è una madre il cui marito Gustavo (Guilherme Winter) è agli arresti domiciliari e poi ci sono Verônica (Natalia Klein), un'estranea che non ha niente in comune con le donne di Maldivas e Miguel (Danilo Mesquita), il fidanzato di Liz che viene dalla campagna.