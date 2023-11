Le migliori serie su Disney+ per una maratona

Freddo, pioggia e l’inverno che si avvicina: è il momento perfetto per una maratona. Puntata dopo puntata, maratona dopo maratona. Il catalogo di Disney+ presenta diverse serie lunghissime da (ri)vedere. Dal medical drama all’horror, passando per i fuorilegge e i serial killer, ecco alcuni dei titoli più interessanti disponibili sulla piattaforma di streaming.

Le serie su Disney+ per una maratona

Grey's Anatomy

Diciannove stagioni firmate Shonda Rhimes. Iniziamo questa lista con la Grey's Anatomy, l’inossidabile medica drama di ABC disponibile su Disney+. La serie, spiega la sinossi, “segue Meredith Grey (Ellen Pompeo) e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro creando, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero”.

American Horror Story

Andiamo avanti con le undici stagioni di American Horror Story, la serie horror antologica creata e prodotta da Ryan Murphy e Brad Falchuk. E il 29 novembre 2023 arriva il dodicesimo capitolo, Delicate.

Criminal Minds

Continuiamo con un’altra serie lunghissima: Criminal Minds. Un viaggio lungo sedici stagioni con la squadra di profiler dell'Unità di Analisi Comportamentale dell'Fbi a caccia dei mostri dei nostri tempi: i serial killer. Un caso per ogni puntata, il più delle volte, con l’iconico aforisma sul volo di ritorno a chiudere l’episodio.

Bones

Proseguiamo con le dodici stagioni di Bones, la serie - tecnicamente un "procedurale" - ispirata ai romanzi dell'antropologa forense Kathy Reichs che ha anche prodotto lo show. La protagonista è Temperance "Bones" Brennan, un'antropologa forense che collabora con l'agente Fbi Seeley Booth per risolvere complicati casi di omicidio.

Sons of Anarchy

Sette stagioni per 92 episodi per i biker con la morte “stampata” sul giubbetto di pelle. L’amore per Harley, il “club”, il traffico d'armi. La vita da fuorilegge con il vento in faccia, i drammi, la violenza e un codice d’onore tutto loro. Come non inserire nella lista Sons of Anarchy, la serie firmata da Kurt Sutter con Charlie Hunnam e Ron Perlman?

The Walking Dead

E torniamo sul classico: l'apocalisse zombie. Undici stagioni in un mondo infestato dai morti che camminano (e da umani spietati). Sì, si tratta di The Walking Dead, la serie ideata da Frank Darabont e disponibile su Disney+. Il primo episodio in assoluto, I giorni andati (Days Gone Bye in originale), parte dal risveglio dal coma del vicesceriffo Rick Grimes in una città deserta e piena di cadaveri: la pandemia si è scatenata e i morti camminano sulla terra.

X-Files

Restiamo sul classico con le undici stagioni (e due film) sulla coppia di agenti Fbi più famosa di tutti i tempi: Fox Mulder e Dana Scully. Il claim? “La verità è là fuori”. Stiamo parlando di X-Files, la serie di “fantascienza” su alieni, creature leggendarie, teorie del complotto, poteri paranormali e casi inspiegabili. Una puntata tira l’altra. Come resistere?

24

Concludiamo questa lista parziale con altro classico. 24, la mitica serie con l'agente antiterrorismo Jack Bauer (Kiefer Sutherland). Otto stagioni originali e una miniserie “evento” disponibili su Disney+. Minacce alla sicurezza degli Stati Uniti – una per ogni stagione – che il protagonista dovrà sventare in 24 ore, con gli eventi messi a schermo in tempo reale.