Le migliori serie Disney+ di sempre, finora

Un viaggio per tutti i gusti tra le pagine del catalogo Disney+. Avventura, drama, comedy, fantascienza. E ovviamente tanto Star Wars. Stiliamo una lista – che sarà aggiornata – dei titoli imperdibili disponibili sulla piattaforma di streaming per chi è alla ricerca di qualcosa da guardare e non vuole sbagliare.

The Bear

Cominciamo con The Bear, la serie ‘dramedy’ diventata fenomeno di massa. Due stagioni, la terza è già stata annunciata, che hanno raccolto una valanga di premi e una pioggia di applausi. The Bear racconta la storia di Carmen "Carmy" Berzatto (Jeremy Allen White), giovane chef proveniente dal mondo della ristorazione, che torna a casa a Chicago per gestire la paninoteca di famiglia, The Original Beef of Chicagoland, dopo uno straziante lutto in famiglia e che tenta di trasformarla in un locale di livello superiore. E poi ci sono la squadra di cucina, la burocrazia e gli imprevisti.

Only Murders in the Building

Proseguiamo con un altro fenomeno. Tre stagioni disponibili su Disney+, con la quarta già annunciata. Nata dalle menti di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building segue tre estranei (Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez) che condividono la stessa ossessione per il genere true crime e si trovano improvvisamente coinvolti in un delitto. E poi arriva anche la mitica Meryl Streep.

Shogun

Continuiamo con una novità appena arrivata su Disney+: Shogun, l’ambiziosissima serie ambientata nel Giappone del 1600 e basata sul romanzo bestseller di James Clavell che vanta un cast stellare. Lord Yoshii Toranaga, racconta la sinossi, “sta lottando per la sua vita mentre i suoi nemici nel Consiglio dei Reggenti si coalizzano contro di lui. Quando una misteriosa nave europea viene ritrovata abbandonata in un vicino villaggio di pescatori, il suo pilota inglese, John Blackthorne, arriva portando con sé segreti che potrebbero aiutare Toranaga a ribaltare le sorti del potere”.

Ahsoka

Andiamo avanti con Ahsoka, la serie di Star Wars con Rosario Dawson. La prima stagione è disponibile su Disney+ e la seconda è in lavorazione. Ambientata dopo la caduta dell’Impero, Ahsoka segue l'ex cavaliere Jedi Ahsoka Tano - ex padawan di Anakin Skywalker - mentre indaga su una minaccia nascente in una galassia ormai vulnerabile: il ritorno del potente, spietato e astuto Grand'ammiraglio Thrawn. La serie, scritta da Dave Filoni, è il sequel in live action della serie animata Rebels. Nel cast anche il compianto Ray Stevenson.

Balenciaga

E andiamo nella moda con Cristóbal Balenciaga, il biopic-drama sulla vita dello stilista. La serie, racconta la sinossi, inizia “quando lo stilista presenta la sua prima collezione di Haute Couture parigina nel 1937. Si è lasciato alle spalle una carriera di successo nei suoi atelier di Madrid e San Sebastian vestendo l’élite e l’aristocrazia spagnola. Tuttavia, i modelli che avevano fatto tendenza in Spagna non funzionano nell’impero della moda sofisticata di Parigi, dove Chanel, Dior e Givenchy sono il punto di riferimento dell’Haute Couture. Guidato dall’ossessione per il controllo in tutti gli aspetti della sua vita, Cristóbal Balenciaga definirà il suo stile e alla fine diventerà uno dei più importanti stilisti di tutti i tempi”. Cristóbal Balenciaga è interpretato da Alberto San Juan e da un cast internazionale di attori.

The Good Mothers

A dispetto del titolo è italiana. Stiamo parlando di The Good Mothers, basata su una storia vera e vincitrice della prima edizione della Berlinale Series. Diretta da Julian Jarrold e Elisa Amorus, la serie “è un'opera corale e sfaccettata che racconta la storia vera di tre donne, cresciute all’interno dei più feroci e ricchi clan della 'ndrangheta, che decidono di collaborare con una coraggiosa magistrata che lavora per distruggerla dall'interno. Queste donne dovranno quindi combattere contro le loro stesse famiglie per il diritto di sopravvivere e di costruire un nuovo futuro per se stesse e per i loro figli”.

Loki

Nella lista non potevamo mancare Loki, la serie Marvel in due stagioni sul dio dell’inganno che si è rivelata la vera perla dell’Mcu. Viaggi nel tempo, varianti, un super cattivo e chi più ne ha più ne metta. Nel cast ci sono Tom Hiddleston, Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, con Jonathan Majors, Ke Huy Quan e Owen Wilson. Loki, racconta la sinossi, “esce dall'ombra di suo fratello Thor per intraprendere una nuova avventura in una diversa linea temporale. Il dio si trova coinvolto in diversi universi alternativi, dove collabora con la Time Variance Authority”.

Andor

E torniamo a Star Wars con Andor, prequel di Rogue One che racconta l’accendersi della scintilla della ribellione all’Impero. La serie, racconta la sinossi, “esplora una nuova prospettiva della galassia di Star Wars, concentrandosi sul viaggio di Cassian Andor che lo porterà a scoprire come può fare la differenza, e raccontala storia della nascente ribellione contro l’Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle e nell'uomo che è riuscito a rubare i piani di costruzione della Morte Nera”.

The Mandalorian

Restiamo nell’universo di Star Wars con The Mandalorian, la serie che ha cambiato il destino del franchise. Tre stagioni in giro per la Galassia con il cacciatore di taglie Din Djarin e del piccolo (solo nelle dimensioni) Grogu. E sì, succede di tutto. Nel cast della creatura di Jon Favreau e Dave Filoni ci sono, tra gli altri, Pedro Pascal, Katee Sackhoff, Carl Weathers, Amy Sedaris, Emily Swallow e Giancarlo Esposito.

Fleishman a pezzi

Concludiamo questa parziale lista con Fleishman a pezzi, la serie tratta dal romanzo bestseller del 2019 di Taffy Brodesser-Akner. La dolorosa e struggente miniserie racconta “la storia di Toby Fleishman, 41 anni, divorziato da poco, che si tuffa nel nuovo e coraggioso mondo delle app di appuntamenti, ottenendo un successo che non ha mai avuto quando era più giovane, prima di sposarsi alla fine della scuola di medicina. Ma proprio all’inizio della sua prima estate di libertà, la sua ex moglie, Rachel, scompare, lasciandolo con Hannah di 11 anni e Solly di 9, senza sapere dove sia o se abbia intenzione di tornare. Mentre cerca di bilanciare la genitorialità, il ritorno dei vecchi amici Libby e Seth, una potenziale promozione all’ospedale che tarda ad arrivare e tutte le donne attraenti che Manhattan ha da offrirgli, si rende conto che non sarà mai in grado di capire cosa sia successo a Rachel finché finalmente non affronterà ciò che è successo al loro matrimonio”.