Le migliori serie sulla droga da vedere su Netflix

Su Netflix è da poco uscita la serie drammatica Griselda, sulla storia della nota narcotrafficante Griselda Blanco, interpretata da Sofia Vergara, che nella Florida degli anni '70 era a capo del giro di droga dell'intera città. Una serie che parla di droga, di narcotraffico e di dipendenze. Ma quali sono gli altri titoli Netflix che hanno affrontato questi temi nel corso degli anni e che sarebbe bello riscoprire dopo aver visto Griselda? Quali sono le migliori serie Netflix sulla droga da vedere o rivedere ancora una volta sulla piattaforma di streaming? Ecco una selezione per voi.

Iniziamo con quel piccolo capolavoro che è Breaking Bad, una delle più belle serie sulla droga oltre che di sempre. Una serie debuttata nel 2008 e vincitrice di innumerevoli riconoscimenti tra Emmy, Golden Globes ecc, che è entrata nel cuore di tutti per il racconto emozionante, sofisticato e incredibilmente inteso della storia di Walter White, un professore di chimica che scopre di avere un cancro incurabile ai polmoni e che decide di diventare il socio spacciatore del giovane Jesse, producendo anfetamine per guadagnare soldi e garantire un benessere alla sua famiglia. Breaking Bad è una serie meravigliosa da riscoprire e riapprezzare ancora una volta.

Passiamo poi a Griselda, la più recente serie Netflix che affronta il tema della droga e non solo. Griselda è una drammatizzazione ispirata alla vita della scaltra e ambiziosa Griselda Blanco, che ha creato uno dei cartelli della droga più potenti della storia. Nella Miami degli anni '70 e '80 Blanco riesce a tenere in pugno business e famiglia con un mix letale di insospettabile ferocia e fascino, guadagnandosi il soprannome di "Madrina". Interpretata e prodotta da Sofía Vergara, la miniserie drammatica Griselda è un bellissimo racconto sull'indipendenza femminile, sulla pericolosità di una cieca ambizione e su quanto sia importante, nella vita, non smettere mai di sognare in grande.

E come non citare Ozark, altra grande e amatissima serie Netflix. La storia? È quella della famiglia Byrde che conduce una vita molto tranquilla fino a quando Marty, il capofamiglia, si ritrova coinvolto nel mondo del riciclaggio di denaro sporco per conto di un cartello della droga messicano.

Nata dagli stessi creatori di Griselda, Narcos è un crime drama basato sulla vita di Pablo Escobar e sull'ascesa e caduta del cartello di droga di Medellín in Colombia. Narcos è una finestra sul mondo del narcotraffico e del crimine organizzato in un racconto intenso, drammatico e forte.

Serie spin-off di Narcos, Narcos: Messico racconta la storia dell'ascesa del cartello di droga di Guadalajara, in Messico con protagonista un agente della DEA che inizia a indagare sul mondo dei narcotrafficanti, ritrovandosi, poi, in serie difficoltà.

Dope

Passiamo ora al mondo della droga raccontato attraverso il genere del documentario e troviamo Dope, uno sguardo al traffico di droga e ai suoi effetti sulle persone coinvolte, analizzando il punto di vista degli spacciatori, dei consumatori e, ovviamente, delle forze dell'ordine.

E, infine, come perdersi il documentario italiano SanPa: Luci e tenebre di San Patrignano che narra la storia della comunità di recupero fondata dal carismatico Vincenzo Muccioli nel 1978, dagli inizi fino a quando è divenuta la maggiore d'Europa. Le interviste si alternano a filmati d'archivio che raccontano i momenti salienti della storia della comunità e del suo fondatore.