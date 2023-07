Le serie più emozionanti da vedere su Netflix

Un racconto è bello quando provoca un'emozione. Che sia scritta o per immagini, una storia riesce ad arrivare a chi la legge, la ascolta o la guarda se è in grado di dare emozioni. Ecco allora che abbiamo deciso di proporvi un elenco delle serie Netflix più emozionanti, titoli che hanno il potere di far ridere, piangere, stringere il cuore, sognare. Tra le tante emozioni che queste serie sapranno regalarvi ci sono rabbia, divertimento, gioia, amore, tristezza, compassione. Se siete pronti a fare un viaggio emotivo, ecco le più belle serie Netflix che sanno emozionare.

La regina Carlotta

La regina Carlotta, serie targata Shonda Rhimes e spin-off della saga Bridgerton è un vero scrigno di emozioni. Questa miniserie Netflix è un gioiellino che regala al pubblico un'infinità di emozioni. La storia è quella di un matrimonio tra la giovane regina Carlotta e re Giorgio d'Inghilterra che dà inizio a un'epica storia d'amore, ed è anche in grado di trasformare l'alta società.

Strappare lungo i bordi

Bene, se volete piangere, emozionarvi e riflettere sulla vita, guardate Strappare lungo i bordi di Zerocalcare su Netflix. Questa serie, infatti, vi darà uno scossone emotivo senza precedenti con la storia di Zero, della sua coscienza a forma di armadillo e le vicende di Sarah e Secco, diretti verso qualcosa di incredibilmente difficile. La vita è come una sagoma da strappare lungo i bordi, ma a volte semplicemente sbagliamo qualcosa e da quel momento diventa sempre più difficile ottenere una forma decente. Ogni tanto stacchiamo pezzetti che avremmo dovuto conservare, ma se teniamo vicini i nostri cari e non li tradiamo, l'esistenza trova in qualche modo un suo senso anche se non con le fattezze che avevamo sognato. E quei frammenti mancanti che perdiamo per strada ci ricordano che non dobbiamo mai smettere di provare ad accettare noi stessi così come siamo.

Beef

Beef è il grande capolavoro di Netflix di questo 2023 e le emozioni che questa serie è in grado di regalare al pubblico sono infinite. Perdersi Beef è come perdersi una delle storie seriali più belle di sempre, un legame, quello tra i due protagonisti, che nasce da un momento di rabbia e che sfocerà in uno dei rapporti umani forse più forti ed emozionanti del piccolo schermo. Una vera meraviglia da non farsi scappare.

After Life

Tony cambia completamente dopo la morte della moglie: da ex bravo ragazzo, l'uomo decide di vivere giorno per giorno dicendo e facendo solo quello che gli piace. Questa serie Netflix segue la storia di Tony che, dopo la scomparsa della moglie per un cancro, cade in depressione e per combattere i suoi pensieri suicidi decide di rivoluzionare il suo atteggiamento e iniziare a fare tutto ciò che vuole. Questo nuovo approccio alla vita, diventerà il suo superpotere.

Tutto chiede salvezza

Questa serie, tra i migliori titoli Netflix italiani di sempre, è un vero gioiellino di emozioni. Preparatevi ad affrontare i lati più bui dell'animo umano, preparatevi a vivere un viaggio di guarigione e di risalita dopo un momento buio affrontando demoni interiori e superando i propri limiti. Tutto chiede salvezza è una serie imperdibile e sicuramente una delle più emozionanti che si possono trovare su Netflix.

From Scratch

Se volete piangere, guardate From Scratch su Netflix. Questa serie che inizia in modo leggero e romantico e finisce con il diventare particolarmente drammatica provoca un vortice di emozioni. La storia è quella di Amhale 'Amy' Wheeler, una studentessa americana in Italia che si innamora di Lino, un cuoco siciliano. Quando Lino deve far fronte a dei problemi di salute e il futuro della coppia è a rischio, le due famiglie si uniscono.

Russian Doll

Russian Doll è una serie geniale oltre che emozionante. Una donna di nome Nadia (Natasha Lyonne) viene catturata in un misterioso circolo vizioso: partecipa ripetutamente alla stessa festa e muore alla fine della notte, per poi svegliarsi il giorno dopo, illesa. Preparatevi a un viaggio psichedelico tra passato e presente, tra blocchi psicologici da superare e demoni interiori da affrontare, il tutto attraverso l'ironia di un personaggio, quello di Nadia, che affascina e travolge.

BoJack Horseman

Ma come non citare tra le serie Netflix più emozionanti BoJack Horseman, una serie che vi farà mettere in dubbio tutto, andare in crisi, piangere, ridere e provare un'infinità di emozioni diverse. Preparatevi psicologicamente perché il viaggio nell'univero di BoJack Horseman sarà incredibile.

Fedeltà

Se avete, invece, voglia di provare tutte le emozioni legate all'amore dalla passione alla crisi, dal tradimento alla redenzione allora Fedeltà è la serie giusta per voi. Ispirata al romanzo omonimo di Marco Missiroli, Fedeltà racconta la storia di una coppia sposata, Carlo e Margherita, apparentemente felici, la cui serenità, però, inizia a dissolversi quando la fedeltà del marito viene messa in dubbio, ed entrambi i coniugi presto vengono tentati dai desideri.