Le migliori serie fantasy da vedere su Netflix in attesa di The Witcher 3

Manca pochissimo al debutto su Netflix di The Witcher 3 e nell'attesa perché non dedicare un po' di tempo alla visione delle migliori serie Netflix dedicate a storie di magia, poteri, miti e avventure? Se siete alla ricerca di titoli simili a The Witcher in grado di farvi fuggire dal mondo come lo conoscete, ampliare i vostri orizzonti e farvi addentrare in universi paralleli dove la magia esiste, si possono lanciare incantesimi e anche scoprire l'esistenza di esseri soprannaturali, questo articolo fa per voi perché vi proponiamo i migliori titoli fantasy di Netflix da guardare per la prima volta o rivedere in attesa di The Witcher 3.

The Sandman

Forse una delle serie Netflix più belle di sempre, The Sandman è un capolavoro del genere fantasy, una vera eccellenza da guardare e riguardare. Tratta dai fumetti iconici di Neil Gaiman, questa serie racconta la storia di Morfeo, il re dei sogni che, dopo essere stato catturato, dovrà far tornare in equilibrio il mondo della veglia e quello del sonno combattendo contro entità malvagie e cercando di salvare l'umanità dalla sua rovina. The Sandman è un ricco connubio tra mitologia e fantasy dark che si intrecciano nel corso di dieci incredibili capitoli incentrati sulle numerose avventure di Sogno.

Alchemy of Souls

Alchemy of Souls è una serie sudcoreana soprannaturale ambientata nel fittizio paese di Daeho e basata su un concetto molto accattivante, quello dello scambio di anime. Scritta dalle sorelle Hong, Hong Jung-eun e Hong Mi-ran, Alchemy of Souls segue una coppia di giovani maghi che, dopo essersi imbattuti in un incantesimo proibito, scambiano involontariamente le loro anime con quelle di altre persone, stravolgendo i loro destini. Si tratta di una storia d'amore trasformata in un'avventura fantasy che esplora in modo avvincente temi come il romanticismo, le anime gemelle e lo scambio di identità.

Sweet Tooth

Sweet Tooth è una serie fantasy di Netflix che mischia il mondo degli animali con quello degli umani. Basata sui fumetti dark scritti e disegnati da Jeff Lemire, Sweet Tooth di Netflix è un adattamento seriale che si fonda sul concetto di speranza e unione. Ambientato in un futuro in cui la maggior parte dell'umanità è stata spazzata via dal misterioso virus chiamato H5G9, Sweet Tooth segue Gus (Christian Convery), un ragazzo ibrido tra umano e cervo che esce per la prima volta nel mondo dopo la morte del padre. Gus è protetto da Big Man (Nonso Anozie), un viaggiatore che vede la sua missione come un modo per redimersi dai peccati del passato.

Lock & Key

Lock and Key è la serie fantasy di formazione ideata da Carlton Cuse (Lost, Bates Motel) e Meredith Averill (The Haunting of Hill House) che, con la sua incredibile storia, ha saputo conquistare il pubblico a livello mondiale. Locke & Key è una storia di formazione tinta di giallo sui temi dell'amore, della perdita delle persone care e degli incrollabili legami familiari. Questa serie su Netflix è l'adattamento per la televisione della raccolta bestseller di fumetti realizzata da Joe Hill e Gabriel Rodriguez per IDW Entertainment.

Warrior Nun

Warrior Nun è una serie fantasy di Netflix basata sull'omonima serie di fumetti di Ben Dunn e creata da Simon Barry. La storia è quella di Ava, una 19enne tetraplegica che riacquista la capacità di camminare grazie a una suora che le inserisce, dopo la sua morte, la cosiddetta "sacra aureola" nella schiena e la fa resuscitare.

Tenebre e Ossa

Passiamo poi a Tenebre e Ossa, la serie fantasy di Netflix basata sui romanzi della trilogia Grisha della scrittrice Leigh Bardugo. La storia è quella di Alina, una ragazza che scopre all'improvviso di essere diversa dagli altri esseri umani. Alina, infatti, è la prescelta per salvare il mondo dalla rovina grazie al suo potere di modificare alcuni elementi della materia. A rendere intrigante questo personaggio è la sua dualità tra l'essere una persona buona da un lato e essere attratta dall'oscurità dall'altro. Con una contrapposizone tra senso di giustizia e fascino per il potere oscuro, Alina dovrà trovare se stessa, il suo posto in un mondo diviso in due da una barriera di oscurità all'interno della quale dei mostri soprannaturali vivono di carne umana.

La recensione di Tenebre e Ossa

The Witcher

E, infine, come non citare uno dei titoli fantasy più amati dal pubblico, The Witcher. Si tratta di una serie che dal 2019, anno di debutto, ha conquistato tutti gli amanti del genere fantasy con la storia di Geralt Di Rivia tratta dalla saga di romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski su cui si basa la serie. Il mondo, in The Witcher, è abitato da elfi, nani, guerrieri mutanti, i cosiddetti witcher e l'equilibrio è costantemente insabile, così, Geralt Di Rivia, un witcher mutante con poteri speciali inizierà la sua avventura alla ricerca di Cirilla dove incontrerà esseri soprannaturali con cui combattere tra cui anche la temibile maga Jennefer.